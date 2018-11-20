Бортовой номер китайского J-20 поставил экспертов в тупик

В китайских СМИ идёт обсуждение вопроса о реальном количестве самолётов пятого (в классификации Пекина – четвёртого) поколения в ВВС НОАК. Речь идёт о многоцелевых стелс-истребителях «Чэнду» J-20. Повод для споров возник после публикации ряда снимков с недавнего авиасалона в китайском Чжухае, где впервые было продемонстрировано пилотирование четвёрки боевых машин J-20, которые также показали и свои внутренние отсеки с ракетным вооружением.На фотографиях, опубликованных в соцсетях, демонстрируется передняя часть китайского всепогодного стелс-истребителя с бортовым номером. Этот номер и привёл китайское экспертное сообщество к обсуждению вопроса о числе этих самолётов, произведённых к настоящему моменту и поставленных ВВС НОАК.Бортовой номер, который можно увидеть при многократном увеличении, - CB0018. Соответственно, такой номер породил суждение о том, что на данный момент произведено как минимум 18 самолётов J-20 и все они стоят на вооружении военно-воздушных сил Китая.Официальные китайские источники ранее сообщали, что на данный момент на вооружении ВВС НОАК шесть «Чэнду» J-20, а в общей сложности произведено 20 так называемых предсерийных образцов. Цифры на борту истребителя в китайской прессе комментируются следующим образом: на авиасалоне в Чжухае мог быть продемонстрирован истребитель, который относится к числу произведённых относительно недавно, а первые версии так и остались прототипами.В то же время в авиаблогах предположили, что китайское производство J-20 с постановкой самолётов на вооружение может начинаться вовсе не c номера CB0001. В качестве подтверждения этой версии приводится показ около двух лет назад самолёта с бортовым номером CB0011. При этом авиаблогеры не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, что означают буквы «CB» в китайской серии. Точнее – на вопрос по второй букве, считая, что первая может соответствовать англоязычному названию Китая (China). В целом мало кто из экспертов скрывает, что поставлены бортовым номером истребителя в Чжухае в тупик.Насколько рассуждения о бортовом номере в китайской (и не только) блогосфере актуальны, - отдельный вопрос. Особенно если учитывать, что китайский "станок" готов "наштамповать" не менее сотни истребителей пятого поколения в ближайшие годы.