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В результате взрыва на украинском полигоне ранен военнослужащий ВСУ

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Военнослужащий-контрактник вооруженных сил Украины получил ранение в результате взрыва на военном полигоне в Ровенской области, сообщил руководитель пресс-службы оперативного командования Запад Анатолий Прошин, пишет издание УНИАН.

В результате взрыва на украинском полигоне ранен военнослужащий ВСУ



По предоставленной пресс-службой оперативного командования информации, взрыв произошел на территории полигона во время проводимых учений. Причину взрыва и какой именно предмет взорвался, в командовании не раскрывают. Известно только лишь, что осколочное ранение предплечья получил боец 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского, которая дислоцируется в городе Новоград-Волынский Житомирской области. Военнослужащий госпитализирован, угрозы жизни нет.

На месте происшествия работает совместная комиссия.

По предварительной информации, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт и в это время возле одной из машин прогремел взрыв.

Последнее происшествие на данном полигоне произошло летом, когда 6 июля при взрыве миномета Молот погибли трое военных, еще девять получили травмы.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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