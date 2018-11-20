Стало известно, кому были проданы возвращённые Индией Су-30К
В средствах массовой информации появились материалы о том, куда именно были направлена часть возвращённых Индией истребителей Су-30. Речь идёт о самолётах Су-30К, которые в количестве 18 единиц были поставлены ВВС Индии в рамках контракта в конце 90-х годов.
Напомним, что впоследствии индийская сторона решила от этих самолётов отказаться, заявив, что желает заменить их более современными истребителями Су-30МКИ. В итоге самолёты Су-30К из Индии были переброшены на территорию Республики Беларусь, а именно на 558-е авиаремонтное предприятие в Барановичах.
Там был проведён комплекс работ по доработке истребителей до версии Су-30КН. Проходила информация о том, что истребители могут быть проданы африканским заказчикам. Назывались две страны - Египет и Ангола.
Сегодня в сети появились материалы, в которых говорится, что российские истребители были "обнаружены" на военном аэродроме в Анголе. Речь идёт о военном объекте Лубанго. Такого рода сведения публикует интернет-ресурс DefenseWorld.
Заявлено, что четвёрка истребителей Су-30 прибыла в это африканское государство около месяца назад. Всего Ангола законтрактовала 12 таких истребителей. Остальные шесть, вывезенные в своё время из Индии в РБ, пока ищут покупателя.
До последнего времени в ВВС Анголы из российских самолётов производства "Сухого" имелось 6 истребителей Су-27, а также самолёты Су-22 и Су-24.
Ранее в прессе задавался вопрос, почему самолёты, которые РФ забрала у Индии по формуле "трейд-ин", были отправлены в Беларусь для модернизации? В ФСВТС РФ на это отмечали так: чтобы не платить НДС, пока осуществлялся поиск покупателя. В частности, об этом сообщалось в ленте РИА Новости.
Напомним, что впоследствии индийская сторона решила от этих самолётов отказаться, заявив, что желает заменить их более современными истребителями Су-30МКИ. В итоге самолёты Су-30К из Индии были переброшены на территорию Республики Беларусь, а именно на 558-е авиаремонтное предприятие в Барановичах.
Там был проведён комплекс работ по доработке истребителей до версии Су-30КН. Проходила информация о том, что истребители могут быть проданы африканским заказчикам. Назывались две страны - Египет и Ангола.
Сегодня в сети появились материалы, в которых говорится, что российские истребители были "обнаружены" на военном аэродроме в Анголе. Речь идёт о военном объекте Лубанго. Такого рода сведения публикует интернет-ресурс DefenseWorld.
Заявлено, что четвёрка истребителей Су-30 прибыла в это африканское государство около месяца назад. Всего Ангола законтрактовала 12 таких истребителей. Остальные шесть, вывезенные в своё время из Индии в РБ, пока ищут покупателя.
До последнего времени в ВВС Анголы из российских самолётов производства "Сухого" имелось 6 истребителей Су-27, а также самолёты Су-22 и Су-24.
Ранее в прессе задавался вопрос, почему самолёты, которые РФ забрала у Индии по формуле "трейд-ин", были отправлены в Беларусь для модернизации? В ФСВТС РФ на это отмечали так: чтобы не платить НДС, пока осуществлялся поиск покупателя. В частности, об этом сообщалось в ленте РИА Новости.
- Использованы фотографии:
- http://авиару.рф
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