NI: Часть истребителей F-22 Raptor могут превратить в беспилотники
Какую-то часть американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor могут в следующем году переделать в беспилотники. Самолеты предполагается оснастить уникальной роботизированной системой, после установки которой будет возможно удалённое пилотирование истребителя, пишет журнал National Interest.
По данным издания, для превращения F-22 Raptor в дрон для ВВС США разрабатывается набор программно-аппаратного обеспечения Aircrew Labor In-Cockpit Automation System, или сокращённо ALIAS. В разработке участвует Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA). Готовность программы ожидается в 2019 году.
Программа переделки истребителей в беспилотники с удаленным управлением стартовала не на пустом месте. В Соединенных Штатах уже разрабатывалась концепция удаленного управления роботизированным устройством на примере вертолёта UH-60 Blackhawk. При чем на испытаниях для управления бортовых систем вертолета использовался обычный планшет со специализированным программным обеспечением.
В Минобороны США на программу ALIAS возлагают большие надежды. Планируется, что со временем программа будет развиваться и в недалеком будущем будет создаваться на основе нейросети, способной самообучаться. По мнению американских экспертов, это позволит действовать беспилотным самолётам в одном строю с пилотируемыми машинами.
По данным издания, для превращения F-22 Raptor в дрон для ВВС США разрабатывается набор программно-аппаратного обеспечения Aircrew Labor In-Cockpit Automation System, или сокращённо ALIAS. В разработке участвует Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA). Готовность программы ожидается в 2019 году.
Программа переделки истребителей в беспилотники с удаленным управлением стартовала не на пустом месте. В Соединенных Штатах уже разрабатывалась концепция удаленного управления роботизированным устройством на примере вертолёта UH-60 Blackhawk. При чем на испытаниях для управления бортовых систем вертолета использовался обычный планшет со специализированным программным обеспечением.
В Минобороны США на программу ALIAS возлагают большие надежды. Планируется, что со временем программа будет развиваться и в недалеком будущем будет создаваться на основе нейросети, способной самообучаться. По мнению американских экспертов, это позволит действовать беспилотным самолётам в одном строю с пилотируемыми машинами.
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