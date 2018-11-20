NI: Часть истребителей F-22 Raptor могут превратить в беспилотники

Какую-то часть американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor могут в следующем году переделать в беспилотники. Самолеты предполагается оснастить уникальной роботизированной системой, после установки которой будет возможно удалённое пилотирование истребителя, пишет журнал National Interest.По данным издания, для превращения F-22 Raptor в дрон для ВВС США разрабатывается набор программно-аппаратного обеспечения Aircrew Labor In-Cockpit Automation System, или сокращённо ALIAS. В разработке участвует Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA). Готовность программы ожидается в 2019 году.Программа переделки истребителей в беспилотники с удаленным управлением стартовала не на пустом месте. В Соединенных Штатах уже разрабатывалась концепция удаленного управления роботизированным устройством на примере вертолёта UH-60 Blackhawk. При чем на испытаниях для управления бортовых систем вертолета использовался обычный планшет со специализированным программным обеспечением.В Минобороны США на программу ALIAS возлагают большие надежды. Планируется, что со временем программа будет развиваться и в недалеком будущем будет создаваться на основе нейросети, способной самообучаться. По мнению американских экспертов, это позволит действовать беспилотным самолётам в одном строю с пилотируемыми машинами.