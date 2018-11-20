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В российской армии вновь появятся сестры милосердия

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В Вооруженных силах возродят институт сестёр милосердия. Об этом сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.

Подготовка сестёр будет происходить в Главном храме ВС РФ, который возведут в подмосковном парке “Патриот”.


В российской армии вновь появятся сестры милосердия


По словам Карасева, храм будет представлять из себя уникальное сооружение, совмещающее функции церкви, учебного, мемориального и культурного центра.

Также в храме планируется обучение военного духовенства.

Было отмечено, что идею создания храма предложил министр обороны Сергей Шойгу.

Первой общиной сестёр милосердия в России принято считать Свято-Троицкую, созданную в 1844 году по инициативе княжны Александры Николаевны и принцессы Терезии Ольденбургской. В 1844 году в России насчитывалось 6 сестринских общин.

Во время Крымской войны княжной Еленой Павловной была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия, состоящая в основном из женщин благородных кровей.

С появлением Российского общества Красного Креста большинство общин перешло под его ведение.

Светские общины сестер милосердия России имели цель обучить и подготовить медицинский сестринский персонал для работы в условиях войны.

После революции 1917 года институт сестер милосердия подлежал слому, так как в глазах большевиков был тесно связан с религией и царской фамилией.
Использованы фотографии:
Николай Александрович Ярошенко, "Сестра милосердия", 1886 г.
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