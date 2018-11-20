В российской армии вновь появятся сестры милосердия
В Вооруженных силах возродят институт сестёр милосердия. Об этом сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.
Подготовка сестёр будет происходить в Главном храме ВС РФ, который возведут в подмосковном парке “Патриот”.
По словам Карасева, храм будет представлять из себя уникальное сооружение, совмещающее функции церкви, учебного, мемориального и культурного центра.
Также в храме планируется обучение военного духовенства.
Было отмечено, что идею создания храма предложил министр обороны Сергей Шойгу.
Первой общиной сестёр милосердия в России принято считать Свято-Троицкую, созданную в 1844 году по инициативе княжны Александры Николаевны и принцессы Терезии Ольденбургской. В 1844 году в России насчитывалось 6 сестринских общин.
Во время Крымской войны княжной Еленой Павловной была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия, состоящая в основном из женщин благородных кровей.
С появлением Российского общества Красного Креста большинство общин перешло под его ведение.
Светские общины сестер милосердия России имели цель обучить и подготовить медицинский сестринский персонал для работы в условиях войны.
После революции 1917 года институт сестер милосердия подлежал слому, так как в глазах большевиков был тесно связан с религией и царской фамилией.
Подготовка сестёр будет происходить в Главном храме ВС РФ, который возведут в подмосковном парке “Патриот”.
По словам Карасева, храм будет представлять из себя уникальное сооружение, совмещающее функции церкви, учебного, мемориального и культурного центра.
Также в храме планируется обучение военного духовенства.
Было отмечено, что идею создания храма предложил министр обороны Сергей Шойгу.
Первой общиной сестёр милосердия в России принято считать Свято-Троицкую, созданную в 1844 году по инициативе княжны Александры Николаевны и принцессы Терезии Ольденбургской. В 1844 году в России насчитывалось 6 сестринских общин.
Во время Крымской войны княжной Еленой Павловной была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия, состоящая в основном из женщин благородных кровей.
С появлением Российского общества Красного Креста большинство общин перешло под его ведение.
Светские общины сестер милосердия России имели цель обучить и подготовить медицинский сестринский персонал для работы в условиях войны.
После революции 1917 года институт сестер милосердия подлежал слому, так как в глазах большевиков был тесно связан с религией и царской фамилией.
- Использованы фотографии:
- Николай Александрович Ярошенко, "Сестра милосердия", 1886 г.
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