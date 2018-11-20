В российской армии вновь появятся сестры милосердия

В Вооруженных силах возродят институт сестёр милосердия. Об этом сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.Подготовка сестёр будет происходить в Главном храме ВС РФ, который возведут в подмосковном парке “Патриот”.По словам Карасева, храм будет представлять из себя уникальное сооружение, совмещающее функции церкви, учебного, мемориального и культурного центра.Также в храме планируется обучение военного духовенства.Было отмечено, что идею создания храма предложил министр обороны Сергей Шойгу.Первой общиной сестёр милосердия в России принято считать Свято-Троицкую, созданную в 1844 году по инициативе княжны Александры Николаевны и принцессы Терезии Ольденбургской. В 1844 году в России насчитывалось 6 сестринских общин.Во время Крымской войны княжной Еленой Павловной была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия, состоящая в основном из женщин благородных кровей.С появлением Российского общества Красного Креста большинство общин перешло под его ведение.Светские общины сестер милосердия России имели цель обучить и подготовить медицинский сестринский персонал для работы в условиях войны.После революции 1917 года институт сестер милосердия подлежал слому, так как в глазах большевиков был тесно связан с религией и царской фамилией.