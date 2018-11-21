Мифы и правда Батуринской резни

2 ноября 1708 года московское войско полностью разрушило гетманскую столицу город Батурин, вырезав всех его жителей, даже женщин и младенцев. Казаков распяли на крестах, которые были установлены на плотах, и пустили вниз по реке Сейм

2 (13) ноября 1708 года русские войска под командованием князя Александра Даниловича Меншикова ворвались в город Батурин на Черниговщине. Этот населенный пункт был основан в 1575 г. польским королем и великим князем Литовским Стефаном Баторием и назван в его честь. Однако вскоре после смерти Стефана Батория городок запустел и долго не играл никакой существенной роли. Но в 1635 г. городище отстроили и включили в состав Черниговского воеводства Речи Посполитой, а в 1669 году он стал резиденцией гетманов Правобережной Украины.Осенью 1708 года гетман Мазепа открыто перешел на сторону шведского короля Карла XII. Батурин, бывший резиденцией гетмана, являлся и местом хранения крупных продовольственных и прочих запасов для нужд обеспечения шведской армии. Многочисленным гарнизоном Батурина командовали полковник Дмитрий Чечель и есаул Кенигсек. Поскольку 29 октября 1708 года Мазепа с основной частью своего войска присоединился к Карлу XII. Тем временем, русское командование получило информацию, что в Батурине сконцентрировано большое количество припасов, которые Мазепа собирается передать Карлу XII. Для предотвращения этого и перехвата припасов на Батурин двинулась русская армия под командованием князя Меншикова и 31 октября 1708 года осадила крепость.Между тем, полковник Дмитрий Чечель, командовавший батуринским гарнизоном, распорядился согнать в крепость всех мирных жителей Батурина и его окрестностей. Сердюки приказ полковника выполнили, после чего подожгли предместья, чтобы наступающие русские войска не могли там расположиться и воспользоваться их ресурсами. Меншиков, подойдя к Батурину, вступил в переговоры с Чечелем.Однако полковник сдаваться отказался, рассчитывая на скорый подход шведской армии. По этой же причине не мог медлить со штурмом крепости и Меншиков. 2 ноября 1708 года русские войска пошли на штурм. Сама операция по взятию Батуринской крепости продолжалась всего два часа. Настоящее сопротивление, по сути, оказали лишь сердюки, а казаки, которыми командовал полковник Иван Нос, сложили оружие и перешли на сторону русских войск.Ворвавшись в крепость, русские войска, по свидетельству ряда источников, учинили расправу над частью ее защитников и даже мирных жителей, находившихся в крепости. В современных украинских учебниках истории штурм и взятие Батурина трактуется как серьезнейшее военное преступление русских войск, пишется о невероятной жестокости, с которой русские солдаты расправлялись над «мирными» мазеповскими сердюками:На Украине события тех давних лет называют не иначе как «Батуринской резней». По вполне понятным причинам современная украинская власть нуждается в большом количестве мифов, позволяющих представить Россию исконным врагом украинского государства. Русским войскам приписывается большое количество самых разных преступлений против украинского населения, причем школьные учебники и публицистические статьи будто бы соревнуются между собой в живописании тех зверств, которые русские солдаты творили на украинской земле.Впрочем, в действительности ни Петр I, ни князь Александр Меншиков не собирались терроризировать население Малороссии. В этом просто не было необходимости – большая часть малороссов вполне доброжелательно относилась к России и российской власти, а поляков или шведов, напротив, рассматривала как своих лютых врагов. Петр I был заинтересован в богатой и процветающей Малороссии в составе России, соответственно не было никакой нужды в том, чтобы запугивать и убивать местное население.Интересно, что даже казаки, которые вроде как должны были подчиняться Мазепе, отнюдь не поддерживали своего гетмана. Случаи перехода на сторону русских войск или простого дезертирства из воинства Мазепы были массовыми. Сам Петр I прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации ни в коем случае нельзя применять карательные методы против населения Малороссии. Все же это были не внутренние российские регионы, а периферия, к тому же со своей историей и традициями, своим укладом жизни.Поэтому Петр выбрал очень грамотную тактику – он решил проявлять к малороссам максимальную лояльность, что позволяло завоевать симпатии колеблющихся и укрепить верноподданнические настроения среди тех, кто и так поддерживал Россию. Так, 28 октября 1708 года, за день до того, как русские войска осадили Батурин, Петр I отменил аренды – отдачу на откуп винной, табачной и дегтярной торговли, а также прочие поборы, которыми гетман Мазепа обложил жителей Малороссии. В царском указе подчеркивалось, что гетман, якобы действуя в интересах войска, на самом деле стремился лишь к личному обогащению и складывал средства, полученные от аренды, в свою казну.Петром I было увеличено и жалование казакам Запорожской Сечи, а русские военачальники были обязаны уважительно обращаться с казацкой старшиной. Будучи человеком очень умным, Петр предпринимал все возможное для того, чтобы во время пребывания русских войск на территории Малороссии были исключены любые конфликты между русскими солдатами и местными жителями. Так, русским солдатам под страхом смертной казни запрещалось обижать местное население, а если выяснялось, что кто-то грабил или издевался над местными жителями, то Петр I предписывал таких солдат немедленно казнить без всякого сожаления. И действительно, во время нахождения российских войск в Малороссии был казнен целый ряд мародеров, причинявших вред местному населению.После того, как войска под командованием Меншикова взяли Батурин, Петр I написал своему верному полководцу, что если не получается не допустить захвата крепости шведским войском, ее следует просто уничтожить. Меншиков пожелание царя выполнил и отдал приказ сжечь крепость. Однако уже 22 декабря 1708 года новый гетман Иван Скоропадский, которого казаки выбрали вместо Мазепы, выдал атаману Батурина Данилу Харевскому разрешение бывшим жителям крепости вновь селиться на ее месте.Вопрос о том, что представляла собой знаменитая «Батуринская резня» и была ли она в действительности, до сих пор является дискуссионным. Не будем останавливаться на тенденциозных выпадах украинских псевдоисториков или, тем более, средств массовой информации, а обратим внимание на то, что говорит по этому поводу историческая наука. В основном в ней господствует точка зрения, что разорение Батурина было вынужденной мерой. Шведская армия приближалась к крепости и у Меншикова просто не было другого выхода, в противном случае шведы все же получили бы и крепостную артиллерию, и боеприпасы.Что касается мирного населения Батурина, то многие историки (Александр Каревин, Александр Лазаревский) утверждали, что оно просто разбежалось, спасаясь и от русских, и от шведских войск. В то время солдаты не церемонились с мирным населением и поэтому люди просто бросали свои дома и разбегались кто куда, только бы не попасть под «горячую руку». В свою очередь, сам Мазепа и стал автором распространенного мифа о резне в Батурине, поскольку он должен был объяснить Карлу XII, почему ему не удалось передать шведам обещанные припасы и почему его гарнизон не смог отстоять крепость.Но слухи о кровавой резне, которые распускал Мазепа, сыграли как раз против самого малороссийского населения. Шведское командование сочло, что именно жесткая политика расправ является главным инструментом управления местными жителями. Поэтому вскоре шведские войска стали применять акции устрашения против местных жителей – выжигали деревни и села, пытали и казнили захваченных малороссов. В отличие от русских солдат, шведские солдаты не чувствовали и не могли чувствовать никакой близости к малороссам и воспринимали их как совершенно чужой народ, к которому можно относиться как угодно.Одновременно шведы продолжали тиражировать рассказ Мазепы о Батуринской резне. Некто Георг Нордберг, бывший вроде бы очевидцем тех событий, 11 ноября 1708 года писал, что русские, взяв Батуринскую крепость, ее полностью уничтожили, все припасы разграбили, а мирных жителей убили. Впрочем, эту точку зрения опровергает прусский подполковник барон Давид Натаниэль фон Зильтман, служивший представителем прусского короля Фридриха I при ставке Карла XII. Прусский офицер подчеркивает, что лично был в городе и видел его руины. Он подтверждает, что Меншиков перебил большую часть гарнизона, часть населения Батурина, но во время двухчасового штурма часть мирного населения и даже около тысячи мазеповских сердюков все же смогли вырваться из города и бежать.Независимые европейские источники склонялись скорее к позиции Мазепы и шведов. Это было вполне понятно, поскольку уже в то время полным ходом шла информационная война против российского государства. Россию в Европе представляли как жестокое государство, войско которого было способно на любые преступления. Поэтому английские и австрийские авторы, к примеру, также писали о полном уничтожении войсками князя Меншикова мирных жителей Батурина и диком разграблении захваченного города.Интересно, что сами малороссы не разделяли версию Мазепы о жестоком уничтожении Батурина. Гетман Иван Скоропадский, сменивший Мазепу во главе Запорожской Сечи, 8 декабря 1708 года выпустил специальный универсал, в котором подчеркивал, что во время штурма Батуринской крепости погибло много мятежников. Но жен и детей, как писал Скоропадский, русские войска не убивали, девушек не насиловали. Казнены были лишь сердюки, да и то не все – большая часть была пощажена русскими войсками и спокойно разошлась из захваченной русскими крепости. Таким образом, ложь Мазепы о «Батуринской резне» разоблачили еще его земляки.Неужели об универсале Ивана Скоропадского не осведомлены современные украинские авторы, которые пишут об ужасах «русской оккупации»? Разумеется, осведомлены, поскольку опубликован он был историками еще в 1859 году и с тех пор уже полтора столетия он доступен исследователям и его можно прочитать и сделать соответствующие выводы. Как можно сделать выводы и по работе Александра Лазаревского «Исторический очерк Батурина», вышедшей еще в 1892 году.Кого, а Александра Лазаревского очень сложно обвинить в украинофобии. Но и он не признает правдивой версию о массовых расправах над мирным населением после захвата русскими войсками Батуринской крепости. Лазаревский сообщает, что гетман Мазепа поручил оборонять Батурин полковнику Дмитрию Чечелю, командовавшему наемниками-сердюками, начальнику артиллерии Батуринской крепости есаулу Фридриху Кенигсену и батуринскому сотнику Дмитрию Нестеренко. Русский военачальник Меншиков сначала вел с батуринскими командирами переговоры, но затем все же решился на штурм. Крепость русские войска смогли взять без всяких усилий, но из-за отказа в добровольной сдаче ее сожгли и разорили, а «жители разбежались, причем некоторые из них были взяты в плен». Лазаревский пишет, что казнили лишь защитников крепости – некоторую часть сердюков.Понятно, что в текущей ситуации восстановить правду о событиях в Батурине очень сложно. Черниговская область, где находится Батурин, входит в состав Украины, поэтому даже результаты археологических раскопок трактуются весьма однозначно – из событий в Батурине, разыгравшихся триста лет назад, в Киеве сделали очередной политический миф. В свое время Виктор Ющенко, побывавший в Батурине, назвал «резню» одной из величайших трагедий украинского народа – в одном ряду с Голодомором. Уже одни эти слова свидетельствуют о том, что современная украинская власть нуждается в «Батуринской резне» и проявляет к ней повышенное внимание отнюдь не из исторических, а из политических целей.Но мы спустя три столетия после тех бурных событий прекрасно понимаем, что времена были жестокие, да и царские войска в Малороссии сражались с очень серьезным противником и просто не могли позволить себе оставить город с припасами. Шведы точно также поступили бы с любым русским городом, окажись он на них пути. Мирные жители же страдают во время любой войны, но ни Петр I, ни князь Меншиков никаких приказов о целенаправленном уничтожении малороссов не издавали и издавать не могли.