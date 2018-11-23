Другой ленд-лиз. Dodge WC-51

Да, как и было обещано, начинаем серию аналитических рассказов о технике, получаемой по ленд-лизу, и сравнении этой техники с тем, что было у нас.Но в самом начале, столкнувшись с огромной проблемой, сразу признаемся, что далеко не всегда получится сравнивать, ибо зачастую у нас аналогов, к сожалению, не было. Особенно это касается темы, с которой мы решили начать наше повествование. С автомобилей.Да, в общем, не секрет, что с автостроением у нас было все очень печально во все времена. Даже сегодня. Если бы не концерн «Рено-Ниссан», начавший выпускать свои модели, так бы на «тазиках» и ездили.В 30-е годы было ничуть не лучше. Всего у нас было три опоры автостроения: Москва (ЗИС), Нижний Новгород (ГАЗ) и Ярославль. Что было – то было, имели то, что имели. Другой вопрос, что автомобили, сделанные в СССР, к сожалению, очень сложно сравнивать с тем, что выпускалось той же «большой тройкой» в Детройте.Одно из подтверждений тому наш сегодняшний герой, «Додж» (да простят нам русское написание), носивший прозвище «три четверти». «Додж» WC-51.Типичный военный внедорожник-бугай. Прозвище не просто так, грузоподъемность 750 кг, то есть ¾ тонны.Технические данные Dodge WC51:вес – 2 315 кг;база – 2,5 м;длина/ширина/высота – 4,23/2,12/1,87 м;колея передних колес – 1,6 м;колея задних колес – 1,65 м;дорожный просвет – 27,3 см;тип силового агрегата – бензиновый шестицилиндровый двигатель объемом 3,8 литра, мощностью 92 л. с.;обороты в минуту (макс.) – 3200;скорость максимальная – 88 км/ч;расход горючего на 100 км – 29 литров по шоссейной дороге;грузоподъемность – 750 кг.В целом рисуется такой «качок на стероидах», готовый ко всему.Надо что-то утащить? Не вопрос. Миномет, противотанковая пушка 45-мм, даже дивизионка 76-мм — не проблема. Утащит. Кухню поближе к передовой подкинуть? Ха! Вместе с поваром и запасом продуктов.Есть интересная дополнительная особенность. Пол имеет пять ребер жесткости и приспособлен для монтажа стойки, рассчитанной на мелкокалиберную пушку (до 37-мм включительно) или крупнокалиберный пулемет. Такой американский «Браунинг» от 12,7 мм и дальше.Заводился американец электрическим стартером. Шестицилиндровый двигатель довольно тяговит и обладал отличной по тем временам мощностью.Основной ведущий мост задний, передний подключался по мере необходимости рычагом рядом с «ручником».Синхронизаторы на коробке передач? Да ладно, это военная машина! Чем проще и дешевле, тем оно лучше. Потому синхронизаторы отсутствуют, но для советского человека, не избалованного новинками техники, двойной выжим – дело обычное.Нет демультипликатора, но мощность движка позволяет продраться даже через русскую грязь. А стартовать можно со второй, двигатель и не такое стерпит.Знающие люди из реконструкторской среды уверяют, что этот бугай весьма неплохо управляется, несмотря на отсутствие каких бы то ни было усилителей руля. И вообще, слабакам на войне не место, тем более за рулем вот такого транспорта для реальных перцев.Колесная база, скажем так, среднего размера, дает возможность нормально и оперативно разворачиваться на небольших участках.Тормоза с гидравлическим приводом, тут производители не поскупились. Главное, при буксировке не тормозить «в тупики», случались происшествия, когда пушка или миномет срывались с тягово-сцепного устройства и станины оказывались в кузове. Не смертельно, конечно, но тем не менее.Обратил внимание: у пассажира стеклоочиститель с ручным приводом.То есть надо рукой крутить туда-сюда привод "дворника". А вот с водительской стороны — чудо американского автопрома: вакуумный привод от двигателя!Чем выше становились обороты двигателя, тем быстрее работал "дворник" у водителя.Фактически за 51-м и последовавшими модификациями был только один недостаток: открытая кабина. Нашей зимой это было даже не неприятно. Да и летом, в условиях задымленности или сильного ветра в ростовских степях, открытая этим ветрам кабина – сомнительное удовольствие.В некоторых источниках говорили о якобы тяжелом рулевом управлении. Ну это говорили те, кто за рулем трехтонки советской не сиживал. А так как в то время у нас за рулем трехтонных не сиживал только тот, кто сидел за рулем «полуторки».Перевожу: никаких проблем. И хлеще техника бывала.А теперь о цифре, которая перечеркивает все сопоставления и сравнения.25 000 «Доджей» WC-51 было поставлено в РККА по ленд-лизу.Джип-переросток, как есть, «зашел». Тягач противотанковых пушек, как его первоначально поставили, стал таскать вообще все подряд, от разведдозоров до кухонь и начальствующего состава.Самое неприятное, что его особо-то и сравнить не с чем.По классу больше всего подходит ГАЗ-4.Это пикап, сделанный все на той же платформе ГАЗ-А/«Форд-А», выпущенный серией в 10,5 тысяч машин.ГАЗ-4 был не конкурент «Доджу». Более легкий (1080 кг пустой), с более слабым двигателем от «Форд-А» (4 цилиндра, объем 3 285 куб. см., мощность 40 л. с. при 2 200 об/мин), более быстрый (113 км/ч) и менее прожорливый (12 л на 100 км).Но ГАЗ-4 проигрывал в главном – грузоподъемности (500 кг против 750 у «Доджа») и проходимости. В плане проходимости – совсем проигрывал. Американский (хотя и ГАЗ-А не особо-то советским можно назвать) проглот от «Доджа» исправно кушал вдвое больше бензина, но не задавал вопросов на тему куда и как тащить прицепленный груз. Или загруженный в кузов.Полноприводная «эмка», ГАЗ-61?Да, с проходимостью у этого автомобиля был полный порядок. Проблема только в том, что всех модификаций ГАЗ-61 было выпущено не больше 200 штук. Да, автомобиль был любим советскими военачальниками, ГАЗ-61 возил Ворошилова, Буденного, Кулика, Тимошенко, Шапошникова, Жукова, Мерецкова, Конева и Тюленева.Да, конечно, комфорта у «эмки» было поболее. Но увы, двигатели понадобились для легких танков Т-60, и полноприводные советские машины перестали выпускать.А потом по ленд-лизу пришли «Доджи» и «Виллисы», которые заполнили сектор легких и средних полноприводных автомобилей РККА.Но ведь хорошие были машины, не так ли?Кстати, в музеях из 25 000 у нас на сегодняшний момент осталось всего 2 (!) Dodge WC-51. Один в Музее отечественной военной истории в Падиково, второй — в музее военной истории УГМК в Верхней Пышме.В частных коллекциях реконструкторов военной истории 51-й тоже встречается. Но нечасто. Остальных, судя по всему, укатали годы.Но свою главную работу Dodge WC-51 выполнил на "отлично". Думаю, в этом со мной согласится основное большинство.