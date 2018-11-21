Вашингтон рвётся воевать на два фронта
Конгресс США подготовил доклад, в котором «обосновал» необходимость для Соединенных Штатов вести войну одновременно на два фронта: против России и Китая.
Об этом документе, подготовленном по поручению комитетов Палаты представителей и Сената по делам вооруженных сил, то есть практически официальными лоббистами Пентагона и военно-промышленного комплекса, довольно подробно сообщает американское аналитическое издание The National Interest.
Доклад упоминает целый ряд тенденций, которые, по мнению его составителей, привели США к кризису национальной безопасности и ослабили их международные позиции. С тем, что Америка перестает быть абсолютным гегемоном, не поспоришь. Как и с тем, что в случае дальнейшего их развития роль США в мире будет становиться все более скромной.
И авторы документа видят в этом огромную угрозу для безопасности страны и призывают предпринять срочные меры по ее предотвращению, в качестве которых они видят шаги по увеличению военной мощи Пентагона.
На основе проведенного анализа выводится, что США могут не выстоять в войне с Китаем или Россией, которые в последнее время достигли опасного для Америки уровня могущества. Определенную угрозу представляют для союзников Вашингтона, за безопасность которых он несет ответственность, и региональные державы вроде КНДР, особенно если они действуют не самостоятельно, а в соответствии с задачами противников Америки из числа великих держав.
Указывается, что военное превосходство США над потенциальными противниками сегодня невелико и «вследствие систематического недофинансирования» важнейших программ может быть вскоре утрачено окончательно. Причем по ряду направлений ВС США уже сейчас утратили лидерство. В частности, сообщается, что они отстают от Китая, а, возможно, и от России в гиперзвуковых системах доставки, в исследованиях ядерных вооружений. А ее устаревающей ракете AIM-120 «Эмрэм» (AMRAAM) трудно угнаться за такими конкурентами, как российская К-37М и китайская PL-15.
В докладе совершенно справедливо указывается, что вопрос не только в количестве выделяемых средств, но и в способности их целевого и эффективного расходования. С этим не поспоришь. Ведь Китай и Россия, обгоняющие Америку в военном строительстве, тратят на оборону несравненно меньше денег (военный бюджет России меньше американского более чем в десять раз), чем США.
Впрочем, авторы доклада не ставят вопрос об аудите военных расходов. Вместо этого предлагается план долгосрочного инвестирования с целью модернизации устаревающего ядерного арсенала США, чтобы он как минимум не отставал, а по возможности и обгонял по темпам российские и китайские инновации.
Особое внимание в документе его разработчиками уделяется вопросам «гибридной войны» в «серой зоне», в которых китайцы и русские, по их мнению, значительно обошли американцев и обладают более серьезным инновационным потенциалом, который включает все, «начиная с кибервойн, дипломатии выкручивания рук и экономического принуждения и кончая манипуляциями в СМИ, кибератаками и применением военизированных марионеточных формирований».
То есть авторы приписывают Пекину и Москве именно те методы, которые сами широко используют, в том числе и против них. Какие, например, военизированные марионеточные формирования применяет Китай или как осуществляет «дипломатию выкручивания рук»?
Очевидно, что эти голословные обвинения наших стран в собственных грехах включены в доклад для того, чтобы в дальнейшем легализовать подобные действия в качестве «ответных» в новой редакции военной доктрины страны, которая может быть принята на основе этих и подобных документов. Кроме того, они упоминаются и для придания особого драматизма документу.
Строго говоря, доклад не несет ничего принципиально нового: он подготовлен людьми, напрямую связанными с лоббистскими структурами, и его цель – увеличение и так раздутого до «космических» величин военного бюджета.
Однако система военно-промышленного комплекса такова, что огромные суммы, вкладываемые в ту или иную программу или разработку, вовсе не гарантируют ее успех. Известно множество проектов, в которые инвестировались колоссальные средства, но они оказались свернуты, или их результат оказался явно неудачным. Взять хотя бы разработку рельсотрона. Или несколько замороженных одну за другой программ по созданию штурмовой винтовки будущего.
И ведь никто не понес за это ответственности. И лоббистам, и разработчикам в такой ситуации просто выгодно не доводить программу до конца, чтобы никто не спросил за ее не слишком впечатляющие результаты. Кроме того, даже те модели, что доходят до конца и даже принимаются на вооружение, максимально, сверх всякой меры перегружаются дорогостоящими инновационными и часто недостаточно опробованными элементами и блоками. Это позволяет увеличить стоимость работ и заработать гораздо больше, но, как правило, не лучшим образом сказывается на эксплуатационной надежности и эффективности нового оружия.
Но ломать или радикально менять эту систему никто не станет: зачем резать курочку, приносящую золотые яйца? Авторы доклада этого не требуют. Напротив, они стараются добавить максимально драматизма и тревоги, чтобы выбить как можно больше денег для инвестиций в «оборонку».
Но все же данный доклад — это не пропагандистская статья в таблоиде. Он адресован не обычным обывателям, а политической элите нации, законодателям. Так о какой же российской и/или китайской угрозе идет речь?
Напомним, что и от той, и от другой страны Соединенные Штаты отделены океаном, и чтобы напасть на них, нужно как минимум обладать мощнейшим океанским флотом, которого нет ни у РФ, ни у КНР. Все усилия Китая, которые он предпринимает в последнее время для развития ВМС, направлены исключительно на защиту своих акваторий и «демонстрации флага». Российский же ВМФ является классическим инструментом сдерживания, но никак не экспансии.
Ни Китай, ни Россия, ни тем более КНДР не просто не собираются нападать на США, но просто физически не в состоянии это сделать. И это прекрасно известно как в Пентагоне, так и в Конгрессе. Впрочем, Вашингтон волнует то, что и они сегодня не могут напасть на Китай, на Россию или даже, как мы видим, на КНДР. Поскольку такое нападение, в силу имеющихся у этих стран ракетно-ядерного щита будет означать самоубийство, или, как в случае с Северной Кореей, неприемлемые потери. То есть США рассматривают как страшную угрозу своей национальной безопасности невозможность безнаказанно нанести удар по тем, кого они считают своим противником.
И можно утверждать, что авторы доклада полагают своей целью не только обогащение ВПК США и аффилированных с них структур и лиц, но и устранение этой «угрозы». И в этом смысле очень показателен один пассаж, содержащийся в докладе. Там указывается, что военный альянс между Пекином и Москвой не является обязательным условием ведения войны на два, и более фронтов.
Иными словами, документ предполагает одновременную атаку силами США России и Китая, даже если они и не заключили альянса и не координируют свои действия против Америки, то есть в тот момент, когда они даже не ожидают такого нападения. Более того, одновременный удар по обоим противникам он считает обязательным, поскольку война с одним из них разрушит или ослабит американский потенциал сдерживания. И тогда у других враждебных держав «появится мощный стимул воспользоваться слабостью США и начать против них если не обычную, то гибридную войну».
Не так давно Джим Рикардс, говоря о внешней политике администрации Дональда Трампа, указывал, что, когда идет международная игра с тремя основными участниками, главная задача геополитического искусства состоит в создании союза двух против третьего. Или, по крайней мере, помешать двоим противникам объединиться против себя. Впрочем, известны случаи, когда один из игроков прямо идет против двоих, подталкивая их тем самым к объединению. И это называется стратегией «проклятого дурака».
И эта «замечательная» концепция сегодня становится основой нынешней геополитической доктрины США. Можно предположить, в какой ужас от этого пришел Генри Киссинджер, один из главных архитекторов американо-китайского союза против СССР!
Напомним, что история знает несколько примеров «проклятых дураков», среди которых можно упомянуть Наполеона, Вильгельма Второго и Адольфа Гитлера. Все они закончили не слишком удачно.
Об этом документе, подготовленном по поручению комитетов Палаты представителей и Сената по делам вооруженных сил, то есть практически официальными лоббистами Пентагона и военно-промышленного комплекса, довольно подробно сообщает американское аналитическое издание The National Interest.
Доклад упоминает целый ряд тенденций, которые, по мнению его составителей, привели США к кризису национальной безопасности и ослабили их международные позиции. С тем, что Америка перестает быть абсолютным гегемоном, не поспоришь. Как и с тем, что в случае дальнейшего их развития роль США в мире будет становиться все более скромной.
И авторы документа видят в этом огромную угрозу для безопасности страны и призывают предпринять срочные меры по ее предотвращению, в качестве которых они видят шаги по увеличению военной мощи Пентагона.
На основе проведенного анализа выводится, что США могут не выстоять в войне с Китаем или Россией, которые в последнее время достигли опасного для Америки уровня могущества. Определенную угрозу представляют для союзников Вашингтона, за безопасность которых он несет ответственность, и региональные державы вроде КНДР, особенно если они действуют не самостоятельно, а в соответствии с задачами противников Америки из числа великих держав.
Указывается, что военное превосходство США над потенциальными противниками сегодня невелико и «вследствие систематического недофинансирования» важнейших программ может быть вскоре утрачено окончательно. Причем по ряду направлений ВС США уже сейчас утратили лидерство. В частности, сообщается, что они отстают от Китая, а, возможно, и от России в гиперзвуковых системах доставки, в исследованиях ядерных вооружений. А ее устаревающей ракете AIM-120 «Эмрэм» (AMRAAM) трудно угнаться за такими конкурентами, как российская К-37М и китайская PL-15.
В докладе совершенно справедливо указывается, что вопрос не только в количестве выделяемых средств, но и в способности их целевого и эффективного расходования. С этим не поспоришь. Ведь Китай и Россия, обгоняющие Америку в военном строительстве, тратят на оборону несравненно меньше денег (военный бюджет России меньше американского более чем в десять раз), чем США.
Впрочем, авторы доклада не ставят вопрос об аудите военных расходов. Вместо этого предлагается план долгосрочного инвестирования с целью модернизации устаревающего ядерного арсенала США, чтобы он как минимум не отставал, а по возможности и обгонял по темпам российские и китайские инновации.
Особое внимание в документе его разработчиками уделяется вопросам «гибридной войны» в «серой зоне», в которых китайцы и русские, по их мнению, значительно обошли американцев и обладают более серьезным инновационным потенциалом, который включает все, «начиная с кибервойн, дипломатии выкручивания рук и экономического принуждения и кончая манипуляциями в СМИ, кибератаками и применением военизированных марионеточных формирований».
То есть авторы приписывают Пекину и Москве именно те методы, которые сами широко используют, в том числе и против них. Какие, например, военизированные марионеточные формирования применяет Китай или как осуществляет «дипломатию выкручивания рук»?
Очевидно, что эти голословные обвинения наших стран в собственных грехах включены в доклад для того, чтобы в дальнейшем легализовать подобные действия в качестве «ответных» в новой редакции военной доктрины страны, которая может быть принята на основе этих и подобных документов. Кроме того, они упоминаются и для придания особого драматизма документу.
Строго говоря, доклад не несет ничего принципиально нового: он подготовлен людьми, напрямую связанными с лоббистскими структурами, и его цель – увеличение и так раздутого до «космических» величин военного бюджета.
Однако система военно-промышленного комплекса такова, что огромные суммы, вкладываемые в ту или иную программу или разработку, вовсе не гарантируют ее успех. Известно множество проектов, в которые инвестировались колоссальные средства, но они оказались свернуты, или их результат оказался явно неудачным. Взять хотя бы разработку рельсотрона. Или несколько замороженных одну за другой программ по созданию штурмовой винтовки будущего.
И ведь никто не понес за это ответственности. И лоббистам, и разработчикам в такой ситуации просто выгодно не доводить программу до конца, чтобы никто не спросил за ее не слишком впечатляющие результаты. Кроме того, даже те модели, что доходят до конца и даже принимаются на вооружение, максимально, сверх всякой меры перегружаются дорогостоящими инновационными и часто недостаточно опробованными элементами и блоками. Это позволяет увеличить стоимость работ и заработать гораздо больше, но, как правило, не лучшим образом сказывается на эксплуатационной надежности и эффективности нового оружия.
Но ломать или радикально менять эту систему никто не станет: зачем резать курочку, приносящую золотые яйца? Авторы доклада этого не требуют. Напротив, они стараются добавить максимально драматизма и тревоги, чтобы выбить как можно больше денег для инвестиций в «оборонку».
Но все же данный доклад — это не пропагандистская статья в таблоиде. Он адресован не обычным обывателям, а политической элите нации, законодателям. Так о какой же российской и/или китайской угрозе идет речь?
Напомним, что и от той, и от другой страны Соединенные Штаты отделены океаном, и чтобы напасть на них, нужно как минимум обладать мощнейшим океанским флотом, которого нет ни у РФ, ни у КНР. Все усилия Китая, которые он предпринимает в последнее время для развития ВМС, направлены исключительно на защиту своих акваторий и «демонстрации флага». Российский же ВМФ является классическим инструментом сдерживания, но никак не экспансии.
Ни Китай, ни Россия, ни тем более КНДР не просто не собираются нападать на США, но просто физически не в состоянии это сделать. И это прекрасно известно как в Пентагоне, так и в Конгрессе. Впрочем, Вашингтон волнует то, что и они сегодня не могут напасть на Китай, на Россию или даже, как мы видим, на КНДР. Поскольку такое нападение, в силу имеющихся у этих стран ракетно-ядерного щита будет означать самоубийство, или, как в случае с Северной Кореей, неприемлемые потери. То есть США рассматривают как страшную угрозу своей национальной безопасности невозможность безнаказанно нанести удар по тем, кого они считают своим противником.
И можно утверждать, что авторы доклада полагают своей целью не только обогащение ВПК США и аффилированных с них структур и лиц, но и устранение этой «угрозы». И в этом смысле очень показателен один пассаж, содержащийся в докладе. Там указывается, что военный альянс между Пекином и Москвой не является обязательным условием ведения войны на два, и более фронтов.
Иными словами, документ предполагает одновременную атаку силами США России и Китая, даже если они и не заключили альянса и не координируют свои действия против Америки, то есть в тот момент, когда они даже не ожидают такого нападения. Более того, одновременный удар по обоим противникам он считает обязательным, поскольку война с одним из них разрушит или ослабит американский потенциал сдерживания. И тогда у других враждебных держав «появится мощный стимул воспользоваться слабостью США и начать против них если не обычную, то гибридную войну».
Не так давно Джим Рикардс, говоря о внешней политике администрации Дональда Трампа, указывал, что, когда идет международная игра с тремя основными участниками, главная задача геополитического искусства состоит в создании союза двух против третьего. Или, по крайней мере, помешать двоим противникам объединиться против себя. Впрочем, известны случаи, когда один из игроков прямо идет против двоих, подталкивая их тем самым к объединению. И это называется стратегией «проклятого дурака».
И эта «замечательная» концепция сегодня становится основой нынешней геополитической доктрины США. Можно предположить, в какой ужас от этого пришел Генри Киссинджер, один из главных архитекторов американо-китайского союза против СССР!
Напомним, что история знает несколько примеров «проклятых дураков», среди которых можно упомянуть Наполеона, Вильгельма Второго и Адольфа Гитлера. Все они закончили не слишком удачно.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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