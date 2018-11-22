Новый российский автомат: АК-308 под патрон 7,62х51 NATO
В рамках работы международного форума «Армия-2018» концерн «Калашников» представил широкой общественности новый опытный образец 7,62-мм автомата под обозначением АК-308. Оружие построено на базе автомата АК-103 с элементами и узлами конструкции автомата АК-12 под распространенный патрон 7,62х51 мм NATO (.308 Win). По сообщениям концерна «Калашников», оружие проходит подготовку к проведению предварительных испытаний.
Новинка из Ижевска использует стандартные натовские боеприпасы 7,62х51 мм, данный патрон широко распространен во всем мире, что уже намекает на то, что модель АК-308 изначально разрабатывается как экспортная и предназначена в первую очередь для зарубежных рынков. Вместимость магазина — 20 патронов. Вес нового автомата вместе с магазином (без патронов) составляет 4,3 кг. Общая длина оружия — 880-940 мм, с присоединенным штык-ножом она увеличивается до 1045-1105 мм. Длина ствола составляет 415 мм. На автомате установлен диоптрический прицел, а также регулируемый по длине приклад, который имеет 4 позиции, позволяя стрелку самому выбрать наиболее удобную длину.
Советским аналогом патрона 7,62х51 мм NATO был и остается винтовочный патрон 7,62х54R (не стоит путать его с промежуточным патроном 7,62х39 мм), который используется вместе с отечественными образцами стрелкового оружия: снайперскими винтовками СВД и СВДС, а также пулеметами ПК, ПКМ или ПКП. Натовский боеприпас, помимо своих габаритов, отличается от нашего гильзой – он бесфланцевый, то есть у него закраина не выступает на донце гильзы, она «утоплена» в габариты и отделена каналом. Такое решение повышает надежность подачи патронов из коробчатого магазина. Также данный патрон широко известен под обозначением его коммерческого варианта 308 Winchester или просто .308 Win. Отсюда, кстати, и название новинки от концерна Калашников – АК-308.
Создавая новое стрелковое оружие, разработчики очень часто рассматривают перспективы его продвижения на международном рынке. Потенциальными наиболее привлекательными покупателями для ижевского АК-308 могли бы стать огромная Бразилия или Индия, эти страны можно назвать мечтой оружейника. Особенно если учесть, что в Индии сейчас проводится перевооружение армии новым стрелковым оружием. В сухопутных войсках Индии, в которых служит более миллиона человек, еще в 2016 году командованием было приняло решение о замене автомата INSAS собственной разработки на новую 7,62-мм автоматическую винтовку. Требования военных к новому оружию были согласованы в 2017 году. Ранее Индия уже заменила автоматы INSAS, находившиеся на вооружении полиции, на российские автоматы АК-103, как более надежные. Главная претензия к индийской разработке – очень большое количество задержек при стрельбе – до трех процентов, у российских АК-103 при стрельбе этот показатель составляет 0,02 процента. Нельзя исключать и того, что оружие приглянется и извечному противнику Индии – Пакистану. В рамках работы форума «Армия-2018» именно представители Пакистана проявляли наибольшую активность в отношении новинки под патрон 7,62х51 мм, что также позволяет говорить о них, как о потенциальных заказчиках нового автомата.
Помимо высокой надежности и безотказности, которые традиционно относят к преимуществам оружия под маркой АК, российское стрелковое оружие отлично конкурирует с иностранными образцами по цене. Когда необходимо перевооружать такую армию, как индийская, цена оружия начинает играть очень большое значение. Руководитель проекта АК-308, специалист концерна «Калашников» Алексей Шумилов в рамках работы форума «Армия-2018» рассказал журналистам «Звезды» о том, что и по боевым качествам представленный прототип после доводки и проведения испытаний станет универсальным оружием для боя, как и другие автоматы под брендом Калашников. По словам Шумилова, эргономика, сконструированного под патрон .308 Win автомата, взята от новых ижевских АК-12 и АК-15. Также у АК-308 был модернизирован газовый узел, ствол – вывешенный.
Свободно вывешенный ствол (английское обозначение free-floating barrel) – это специальный способ установки ствола в стрелковом оружии, основное предназначение которого повышение точности стрельбы. С течением времени под воздействием различных факторов окружающей среды или условий использования оружия геометрия станины (ложа) может меняться, что, в свою очередь, влияет и на ствол, а уже затем и на траекторию полета пули. И сам ствол во время ведения огня из автомата колеблется: контакт между стволом и станиной мешает таким естественным колебаниям, что также сказывается на точности стрельбы. Для того чтобы исключить контакт ствола с другими деталями оружия была придумана специальная конструкция, в которой ствол имеет контакт лишь со ствольной коробкой. Именно к ствольной коробке крепятся все остальные детали и узлы оружия, а у ствола сохраняется возможность совершения свободных естественных колебаний во время ведения огня. В наши дни во всем мире высокоточное оружие конструируется и выпускается именно с технологией свободно вывешенного ствола.
У новинки концерна «Калашников» также есть режим огня «отсечка», который позволяет за одно нажатие на спусковой крючок, выпустить по цели сразу три пули. Также в отличие от АК-12, представленный на «Армии-2018» автомат АК-308 оснащен складным телескопическим прикладом. Буквально за секунды стрелок может изменить его длину: укоротить или наоборот удлинить в зависимости от необходимости, либо вообще сложить приклад вбок, сделав оружие максимально компактным. Со сложенным прикладом с АК-308 можно будет удобно разместиться и в десантном отделении боевой машины. Алексей Шумилов также отметил, что новинка получила планки типа Пикатинни, предназначенные для установки различного тактического обвеса: лазерных целеуказателей, тактических фонарей, любых типов современных прицелов.
Свое мнение о новинке высказал и Михаил Дегтярёв главный редактор журнала «Калашников». Он не понимает, почему специалисты концерна «Калашников» видят в основе АК-308 автомат АК-103. Учитывая использование в новинке (как и в РПК-16) пулеметной ствольной коробки от вятско-полянского пулемета РПК-74М, логичнее было бы говорить о том, что АК-308 развитие именно этой модели стрелкового оружия. Не являясь носителем каких-либо «ноу-хау» в современном мире стрелкового оружия, новинка в перспективе сможет занять свою нишу и расширить линейку классических автоматов ижевского предприятия.
Дегтярёв отмечает, что новый автомат калибра 7,62х51 мм построен вокруг ствольной коробки РПК-74М, которая обладает значительно большим запасом прочности (в сравнении с обычной автоматной) и в состоянии выдерживать циклические ударные нагрузки при стрельбе выбранным боеприпасом. Тем более, что ударная нагрузка может быть легко отрегулирована скоростью подвижных частей в откате и правильно подобранным газоотводным отверстием в стволе оружия.
Тактико-технические характеристики АК-308:
Калибр – 7,62 мм.
Патрон – 7,62х51 NATO.
Вес – 4,3 кг (с магазином, без патронов).
Общая длина/со штык-ножом – 880-940/1045-1105 мм.
Длина со сложенным прикладом – 690 мм.
Длина ствола – 415 мм.
Высота – 242 мм.
Ширина – 72 мм.
Вместимость магазина – 20 патронов.
Приклад – складной, регулируемый по длине (4 позиции).
Прицел – диоптрический.
Источники информации:
https://kalashnikov.media
https://www.kalashnikov.ru/kalashnikov-krupnogo-kalibra-avtomat-ak-308
https://zvezdaweekly.ru/news/t/201810291638-25e7T.html
Новинка из Ижевска использует стандартные натовские боеприпасы 7,62х51 мм, данный патрон широко распространен во всем мире, что уже намекает на то, что модель АК-308 изначально разрабатывается как экспортная и предназначена в первую очередь для зарубежных рынков. Вместимость магазина — 20 патронов. Вес нового автомата вместе с магазином (без патронов) составляет 4,3 кг. Общая длина оружия — 880-940 мм, с присоединенным штык-ножом она увеличивается до 1045-1105 мм. Длина ствола составляет 415 мм. На автомате установлен диоптрический прицел, а также регулируемый по длине приклад, который имеет 4 позиции, позволяя стрелку самому выбрать наиболее удобную длину.
Советским аналогом патрона 7,62х51 мм NATO был и остается винтовочный патрон 7,62х54R (не стоит путать его с промежуточным патроном 7,62х39 мм), который используется вместе с отечественными образцами стрелкового оружия: снайперскими винтовками СВД и СВДС, а также пулеметами ПК, ПКМ или ПКП. Натовский боеприпас, помимо своих габаритов, отличается от нашего гильзой – он бесфланцевый, то есть у него закраина не выступает на донце гильзы, она «утоплена» в габариты и отделена каналом. Такое решение повышает надежность подачи патронов из коробчатого магазина. Также данный патрон широко известен под обозначением его коммерческого варианта 308 Winchester или просто .308 Win. Отсюда, кстати, и название новинки от концерна Калашников – АК-308.
АК-308
Создавая новое стрелковое оружие, разработчики очень часто рассматривают перспективы его продвижения на международном рынке. Потенциальными наиболее привлекательными покупателями для ижевского АК-308 могли бы стать огромная Бразилия или Индия, эти страны можно назвать мечтой оружейника. Особенно если учесть, что в Индии сейчас проводится перевооружение армии новым стрелковым оружием. В сухопутных войсках Индии, в которых служит более миллиона человек, еще в 2016 году командованием было приняло решение о замене автомата INSAS собственной разработки на новую 7,62-мм автоматическую винтовку. Требования военных к новому оружию были согласованы в 2017 году. Ранее Индия уже заменила автоматы INSAS, находившиеся на вооружении полиции, на российские автоматы АК-103, как более надежные. Главная претензия к индийской разработке – очень большое количество задержек при стрельбе – до трех процентов, у российских АК-103 при стрельбе этот показатель составляет 0,02 процента. Нельзя исключать и того, что оружие приглянется и извечному противнику Индии – Пакистану. В рамках работы форума «Армия-2018» именно представители Пакистана проявляли наибольшую активность в отношении новинки под патрон 7,62х51 мм, что также позволяет говорить о них, как о потенциальных заказчиках нового автомата.
Помимо высокой надежности и безотказности, которые традиционно относят к преимуществам оружия под маркой АК, российское стрелковое оружие отлично конкурирует с иностранными образцами по цене. Когда необходимо перевооружать такую армию, как индийская, цена оружия начинает играть очень большое значение. Руководитель проекта АК-308, специалист концерна «Калашников» Алексей Шумилов в рамках работы форума «Армия-2018» рассказал журналистам «Звезды» о том, что и по боевым качествам представленный прототип после доводки и проведения испытаний станет универсальным оружием для боя, как и другие автоматы под брендом Калашников. По словам Шумилова, эргономика, сконструированного под патрон .308 Win автомата, взята от новых ижевских АК-12 и АК-15. Также у АК-308 был модернизирован газовый узел, ствол – вывешенный.
Свободно вывешенный ствол (английское обозначение free-floating barrel) – это специальный способ установки ствола в стрелковом оружии, основное предназначение которого повышение точности стрельбы. С течением времени под воздействием различных факторов окружающей среды или условий использования оружия геометрия станины (ложа) может меняться, что, в свою очередь, влияет и на ствол, а уже затем и на траекторию полета пули. И сам ствол во время ведения огня из автомата колеблется: контакт между стволом и станиной мешает таким естественным колебаниям, что также сказывается на точности стрельбы. Для того чтобы исключить контакт ствола с другими деталями оружия была придумана специальная конструкция, в которой ствол имеет контакт лишь со ствольной коробкой. Именно к ствольной коробке крепятся все остальные детали и узлы оружия, а у ствола сохраняется возможность совершения свободных естественных колебаний во время ведения огня. В наши дни во всем мире высокоточное оружие конструируется и выпускается именно с технологией свободно вывешенного ствола.
АК-308
У новинки концерна «Калашников» также есть режим огня «отсечка», который позволяет за одно нажатие на спусковой крючок, выпустить по цели сразу три пули. Также в отличие от АК-12, представленный на «Армии-2018» автомат АК-308 оснащен складным телескопическим прикладом. Буквально за секунды стрелок может изменить его длину: укоротить или наоборот удлинить в зависимости от необходимости, либо вообще сложить приклад вбок, сделав оружие максимально компактным. Со сложенным прикладом с АК-308 можно будет удобно разместиться и в десантном отделении боевой машины. Алексей Шумилов также отметил, что новинка получила планки типа Пикатинни, предназначенные для установки различного тактического обвеса: лазерных целеуказателей, тактических фонарей, любых типов современных прицелов.
Свое мнение о новинке высказал и Михаил Дегтярёв главный редактор журнала «Калашников». Он не понимает, почему специалисты концерна «Калашников» видят в основе АК-308 автомат АК-103. Учитывая использование в новинке (как и в РПК-16) пулеметной ствольной коробки от вятско-полянского пулемета РПК-74М, логичнее было бы говорить о том, что АК-308 развитие именно этой модели стрелкового оружия. Не являясь носителем каких-либо «ноу-хау» в современном мире стрелкового оружия, новинка в перспективе сможет занять свою нишу и расширить линейку классических автоматов ижевского предприятия.
Дегтярёв отмечает, что новый автомат калибра 7,62х51 мм построен вокруг ствольной коробки РПК-74М, которая обладает значительно большим запасом прочности (в сравнении с обычной автоматной) и в состоянии выдерживать циклические ударные нагрузки при стрельбе выбранным боеприпасом. Тем более, что ударная нагрузка может быть легко отрегулирована скоростью подвижных частей в откате и правильно подобранным газоотводным отверстием в стволе оружия.
АК-308, фото: kalashnikov.media
Тактико-технические характеристики АК-308:
Калибр – 7,62 мм.
Патрон – 7,62х51 NATO.
Вес – 4,3 кг (с магазином, без патронов).
Общая длина/со штык-ножом – 880-940/1045-1105 мм.
Длина со сложенным прикладом – 690 мм.
Длина ствола – 415 мм.
Высота – 242 мм.
Ширина – 72 мм.
Вместимость магазина – 20 патронов.
Приклад – складной, регулируемый по длине (4 позиции).
Прицел – диоптрический.
Источники информации:
https://kalashnikov.media
https://www.kalashnikov.ru/kalashnikov-krupnogo-kalibra-avtomat-ak-308
https://zvezdaweekly.ru/news/t/201810291638-25e7T.html
- Автор:
- Юферев Сергей
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