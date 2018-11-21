В Киеве: Мы изучили спутниковые снимки - Крымский мост просел

Незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост - смещается (результаты космической съёмки). Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных из стороны временно оккупированного Крымского полуострова, и острова Тузла. В частности, зафиксировано несколько критических участков, где происходят процессы смещения.

На Украине, где ещё несколько месяцев назад заявляли о фейковом характере новостей о самом факте существования Крымского моста, теперь пытаются искать «проблемы» у этой транспортной конструкции, соединяющей Крым с Кубанью. Свои «опасения» по поводу состояния моста публикует украинское министерство, которое носит следующее название «Министерство по вопросам временно оккупированных территорий».Называя Крымский мост «незаконно построенным», чиновники министерства, которым, на самом деле, стоило бы обратить свою энергию в направлении реально оккупированных США территорий Украины, в Фейсбуке заявляют: «мост просел».Из материала:Далее следуют "точные цифры смещения и проседания": 89 мм в год («проседание» одного участка), 52 мм («поднятие» другого участка), 10 мм («проседание» косы Тузла) и т.п.Украинские специалисты «с помощью интерферометрии» разглядели вертикальное смещение арки Крымского моста, о чём дополнительно сообщили в той же заметке.Возникает только один вопрос: если украинская «интерферометрия» настолько развита, как и способность анализировать спутниковые снимки, то почему до сих с той же скрупулёзностью не проанализированы спутниковые снимки, например, из Зарощенского, откуда летом 2014 года «Буки» ВСУ наносили удар по малайзийскому «Боингу»? Почему нет столь же подробного анализа спутниковых снимков нанесения ударов украинской артиллерии по жилым домам Горловки, Донецка, Ясиноватой и других городов Донбасса? На данный момент украинским чиновников такой директивы не поступало... Другое дело – нелепые попытки дискредитации моста, который соединил Крым с материковой частью России.