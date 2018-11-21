ЦБ РФ решил провести разъяснительную работу с банками КНР по вопросу санкций

Два дня назад эту проблему решали. Банк России направил в Народный банк Китая соответствующее разъяснение, Народный банк Китая в свою очередь довёл до своих коммерческих банков содержание этих наших разъяснений. Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России.

Глава представительства Банка России в Китае Владимир Данилов сообщил об обращении, которое ЦБ РФ подал в Нацбанк КНР. Обращение связано с тем, что ряд китайских коммерческих банков решил подключиться к антироссийским санкциям. Аргументация коммерческих банков КНР такова: если к санкционному режиму не подключиться, то он может быть распространён и на сами китайские банки.Представительство Банка России решило разъяснить китайцам, что те «не верно интерпретируют санкционный режим». Заявление Владимира Данилова приводит РИА Новости Данилов отметил, что западные санкции не вводят ограничений на перемещение финансовых средств банками, которых нет в санкционных списках. По словам представителя ЦБ РФ, санкции могут касаться отдельных представителей российских банков или отдельных российских банков, но это вовсе не означает, что санкции необходимо автоматически расширять, как делают некоторые китайские коммерческие кредитные организации.На форуме, который проводится Московской и Шанхайской биржами, Владимир Данилов отметил, что ЦБ РФ и Нацбанк КНР договорились вести постоянные консультации по этому вопросу.Напомним, что ранее отдельные коммерческие банки Китая заявили о неготовности к продолжению кредитования российских банков по причине действия санкций, введённых США и Евросоюзом.