И вот у них есть канал "Россия-1", на котором есть рейтинговое шоу "60 минут". Так они 27 минут из 60 посвятили нашему закону. И что важно – у них в студии подготовленные агитаторы трижды за этот эфир выдали такую фразу: «так что теперь, если нам придётся возвращать Крым, то каждый крымчанин должен будет встать на колени и просить прощения?»

В Верховной раде Украины во время обсуждения одного из вопросов законодательного характера была продемонстрирована карта страны без Крыма. В этот момент заседание ВРУ транслировалось сразу несколькими крупными каналами Украины. РИА Новости Крым сообщает, что народные депутаты продолжали обсуждение, не обратив на карту никакого внимания. Даже радикально настроенные представители Верховной рады не заметили той «зрады», которая была совершена в стенах главного законодательного органа Украины (после Конгресса США).Здесь стоит напомнить, что всего несколько дней назад украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил о начале внеплановой проверки на телеканале NewsOne. Причиной проверки было названо появление в эфире этого телеканала карты Украины без Крыма. По той же логике, теперь нужно устроить и проверку Верховной рады.На этом фоне бывший вице-премьер на тот момент «украинского» Крыма (в то время – Автономной Республики Крым) Андрей Сенченко в интервью порталу «Обозреватель» заявил, что в российских СМИ «изменилась риторика в отношении полуострова». По мнению Сенченко, «российские СМИ готовят россиян к тому, что Крым придётся отдать».Сенченко:Это заявление г-на Сенченко говорит о том, что он не просто смотрит запрещённые в Киеве российские каналы, но ещё и буквально по минутам изучает их эфиры. В контекст заявлений не особенно вдаётся, но в любом случае факт остаётся фактом. И как только в СБУ это терпят?..