Авиарадары РФ, США и КНР научили понимать друг друга в стране Африки

Самолёты российского, американского и китайского производства в наших ВВС могут обмениваться данными друг с другом. Наши инженеры смогли адаптироваться как к восточным, так и к западным платформам, заставив их «понимать друг друга». Теперь у нас есть единая система наблюдения и собственные системы связи.

В мире, мягко говоря, не так много стран, военно-воздушные силы которых имеют в своём авиационном парке самолёты США, России (СССР) и Китая, а ещё военную технику стран Европы. Основная причина – усложнённая логистика, в том числе логистика обслуживания и поставки запасных частей и комплектующих. Одной из стран, которая использует американскую, российскую (советскую) и китайскую военную авиацию, является Судан.Начальник штаба ВВС Судана генерал-лейтенант Салах Абдельхалид Саид, выступая на международном симпозиуме «Manama Airpower», сообщил о том, что им удалось создать единый командный центр для обработки сигналов с трёх типов радаров. Речь идёт о радарах, которые характерны для использования на самолётах упомянутых выше трёх стран-производителей авиационной техники.Генерала Салаха Абдельхалида Саида цитирует DefenseNews В ВВС Судана настоящий калейдоскоп авиационной техники.(советская): МиГ-29, МиГ-23, Су-25, Су-24, Ан-12, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ил-76, вертолёты Ми-8, Ми-24 и др.: A-5 (Q-5), FTC-2000, PT-6, JL-8 (K-8).: C-130.Кроме того, суданские ВВС имеют на вооружении вертолётыпроизводства. Также в составе несколько единиц авиатехники из Нидерландов, Румынии, Италии и Канады, включая CC-115 Buffalo.При этом суданский генерал отметил проблемы, с которыми вынуждена сталкиваться его страна в связи с американскими санкциями. По словам Саида, санкции мешают осуществлять контакты со многими, в том числе европейскими партнёрами, которые (контакты) позволили бы приобретать запасные части для имеющихся средств авиации.Генерал-лейтенант Саид говорит о том, что некоторая часть санкций в отношении его страны в 2017 году Штатами была снята, однако Судан по-прежнему остаётся в списке «стран-пособников международного терроризма». Такой список ранее был составлен Госдепом США. В этой связи в отношении Судана продолжают действовать ограничения на поставку оружия и комплектующих военно-технического назначения.