Глава турецкого МИД в США: Покупка С-400 у нашего союзника - дело решённое
Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу, находясь с деловым визитом в США, заявил о том, что покупка российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 является «решённым делом», и отменить эту сделку нельзя. Об этом сегодня сообщает информационное агентство Рейтер.
Днём ранее Эрик Пэхон, представитель Пентагона, сообщил, что оборонное ведомство Соединённых Штатов находится на стадии обсуждения с американским Конгрессом возможных предложений для турецкой стороны взамен российских ЗРК С-400. При этом в адрес Турции вновь посыпались предостережения (больше похожие на угрозы) о серьёзных последствиях во взаимоотношениях между двумя странами, если покупка российских средств ПВО всё-таки состоится.
Однако глава турецкого МИДа сказал, что сделка с Россией по поставкам ЗРК С-400 отменена не будет. Он также добавил, что Турция предпочитает делать закупки у своих союзников, тем самым намекая Вашингтону на его, мягко говоря, недружественную и неправильную политику в отношении Анкары.
Напомним, что сделка по поставкам российских средств ПВО была заключена ещё в декабре прошлого года. Согласно этой сделке, Турция планирует в октябре 2019 года получить четыре дивизиона ЗРК С-400, стоимость которых составляет 2,5 млрд долларов.
Ранее российские ЗРК С-400 приобрёл Китай, контракт на поставку этих зенитных ракетных комплексов подписан и Индией. Также заинтересованность в приобретении С-400 высказывает Саудовская Аравия.
Днём ранее Эрик Пэхон, представитель Пентагона, сообщил, что оборонное ведомство Соединённых Штатов находится на стадии обсуждения с американским Конгрессом возможных предложений для турецкой стороны взамен российских ЗРК С-400. При этом в адрес Турции вновь посыпались предостережения (больше похожие на угрозы) о серьёзных последствиях во взаимоотношениях между двумя странами, если покупка российских средств ПВО всё-таки состоится.
Однако глава турецкого МИДа сказал, что сделка с Россией по поставкам ЗРК С-400 отменена не будет. Он также добавил, что Турция предпочитает делать закупки у своих союзников, тем самым намекая Вашингтону на его, мягко говоря, недружественную и неправильную политику в отношении Анкары.
Напомним, что сделка по поставкам российских средств ПВО была заключена ещё в декабре прошлого года. Согласно этой сделке, Турция планирует в октябре 2019 года получить четыре дивизиона ЗРК С-400, стоимость которых составляет 2,5 млрд долларов.
Ранее российские ЗРК С-400 приобрёл Китай, контракт на поставку этих зенитных ракетных комплексов подписан и Индией. Также заинтересованность в приобретении С-400 высказывает Саудовская Аравия.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter