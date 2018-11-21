Украина: лишение членов СБ ООН права вето – наша главная задача
Пересмотр использования права вето в СБ ООН является необходимостью и приоритетной задачей для Украины, передает РИА Новости заявление украинской делегации на заседании Генассамблеи всемирной организации.
По словам представителя Украины, было слишком много случаев, когда право вето использовалось постоянными членами Совбеза в прямое нарушение их обязанностей по поддержанию мира и безопасности. Поэтому пересмотр роли права вето в работе СБ ООН является для Украины «одним из наиболее важных приоритетов».
Украинская делегация выступает за отмену права вето и решительно поддерживает все инициативы, направленные на ограничения этого права, заявил он.
Как отметил в свою очередь представитель российского постпредства Алексей Богуславский, Россия готова обсуждать любые разумные предложения по реформированию Совбеза, но только не право вето.
Позиция Российской Федерации хорошо известна: Совету безопасности необходимо придать более представительный характер, прежде всего, за счет развивающихся государств Азии, Латинской Америки и Африки, сказал он.
По словам Богуславского, Москва рассмотрит любой вариант расширения состава Совбеза, если оно будет опираться на «самое широкое согласие ООН» и не будет сказываться на оперативности реагирования, на возникающие угрозы. Поэтому оптимальная численность состава не должна превышать «чуть более двадцати».
Что касается отмены права вето, то для России подобные идеи неприемлемы. Этот институт необходим, поскольку стимулирует членов Совбеза искать сбалансированные решения возникающих проблем. Было много случаев, когда даже угроза применения вето избавляла всемирную организацию «от ассоциирования с сомнительными авантюрами», заявил российский дипломат.
Напомним, вопрос о необходимости реформирования СБ ООН впервые возник в 1993 году. За это время поступило множество предложений, однако консенсуса по этому вопросу до сих пор достичь не удалось. Сегодня в Совбезе заседают 5 постоянных членов – РФ, КНР, США, Британия и Франция, а также 10 непостоянных. Такая структура существует с 1964 года.
По словам представителя Украины, было слишком много случаев, когда право вето использовалось постоянными членами Совбеза в прямое нарушение их обязанностей по поддержанию мира и безопасности. Поэтому пересмотр роли права вето в работе СБ ООН является для Украины «одним из наиболее важных приоритетов».
Украинская делегация выступает за отмену права вето и решительно поддерживает все инициативы, направленные на ограничения этого права, заявил он.
Как отметил в свою очередь представитель российского постпредства Алексей Богуславский, Россия готова обсуждать любые разумные предложения по реформированию Совбеза, но только не право вето.
Позиция Российской Федерации хорошо известна: Совету безопасности необходимо придать более представительный характер, прежде всего, за счет развивающихся государств Азии, Латинской Америки и Африки, сказал он.
По словам Богуславского, Москва рассмотрит любой вариант расширения состава Совбеза, если оно будет опираться на «самое широкое согласие ООН» и не будет сказываться на оперативности реагирования, на возникающие угрозы. Поэтому оптимальная численность состава не должна превышать «чуть более двадцати».
Что касается отмены права вето, то для России подобные идеи неприемлемы. Этот институт необходим, поскольку стимулирует членов Совбеза искать сбалансированные решения возникающих проблем. Было много случаев, когда даже угроза применения вето избавляла всемирную организацию «от ассоциирования с сомнительными авантюрами», заявил российский дипломат.
Напомним, вопрос о необходимости реформирования СБ ООН впервые возник в 1993 году. За это время поступило множество предложений, однако консенсуса по этому вопросу до сих пор достичь не удалось. Сегодня в Совбезе заседают 5 постоянных членов – РФ, КНР, США, Британия и Франция, а также 10 непостоянных. Такая структура существует с 1964 года.
- Использованы фотографии:
- МИД России
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