В Усинске «застряли» четыре МиГ-31 после вынужденной посадки
Четыре перехватчика МиГ-31 после вынужденной посадки в аэропорту Усинска (Коми) несколько дней ожидают проведения технического обслуживания для продолжения пути, сообщает Интерфакс.
Согласно информации, пилоты не долетели до Воркуты из-за плохих погодных условий и обратились к АО «Комиавиатранс» с просьбой о дозаправке. Топливо они получили, однако для того, чтобы продолжить полет, истребителям необходима техническая подготовка. Военные специалисты уже вызваны, их прибытие ожидается со дня на день.
«Самолеты приземлились 15 ноября и покинут аэродром после необходимого техобслуживания. Усинский аэропорт впервые принял у себя подобный тип воздушных судов», – сказал агентству источник.
Произошедшее в Усинске подверг резкой критике в соцсетях пилот гражданской авиации под ником Any Сковородкер.
По его мнению, данный случай многое говорит о безопасности полетов в Минобороны. Автор подчеркнул, что военные находились в воздухе до полной выработки топлива, и им очень повезло, что они смогли уйти на запасной аэродром, иначе их крайний полет превратился бы в последний.
Он отметил, что специфика военных полетов отличается от перевозки пассажиров, но сейчас не война, а терять машины в мирное время – неприемлемо.
По словам «Сковородкера», МиГи «приходили» в Воркуту, но из-за непогоды но добро на посадку не получили. И они ждали улучшения погоды до тех пор, пока, пока керосина стало хватать лишь до Усинска. Совершив вынужденную посадку, они остались совсем без топлива, хотя по инструкции его остаток должен позволять самолету «выполнять полет на высоте круга ещё в течение получаса», пояснил автор.
А самое главное, что мышление военных летчиков устроено по-другому. «Они не всегда понимают, что их банально эксплуатируют в чьих-то интересах, причем даже не государства, а в личных – например, выполнить поставленную вышестоящим начальством задачу, и продвинуться по службе», а к чему это может привести, никому и в голову не приходит, добавил он.
Согласно информации, пилоты не долетели до Воркуты из-за плохих погодных условий и обратились к АО «Комиавиатранс» с просьбой о дозаправке. Топливо они получили, однако для того, чтобы продолжить полет, истребителям необходима техническая подготовка. Военные специалисты уже вызваны, их прибытие ожидается со дня на день.
«Самолеты приземлились 15 ноября и покинут аэродром после необходимого техобслуживания. Усинский аэропорт впервые принял у себя подобный тип воздушных судов», – сказал агентству источник.
Произошедшее в Усинске подверг резкой критике в соцсетях пилот гражданской авиации под ником Any Сковородкер.
По его мнению, данный случай многое говорит о безопасности полетов в Минобороны. Автор подчеркнул, что военные находились в воздухе до полной выработки топлива, и им очень повезло, что они смогли уйти на запасной аэродром, иначе их крайний полет превратился бы в последний.
Он отметил, что специфика военных полетов отличается от перевозки пассажиров, но сейчас не война, а терять машины в мирное время – неприемлемо.
По словам «Сковородкера», МиГи «приходили» в Воркуту, но из-за непогоды но добро на посадку не получили. И они ждали улучшения погоды до тех пор, пока, пока керосина стало хватать лишь до Усинска. Совершив вынужденную посадку, они остались совсем без топлива, хотя по инструкции его остаток должен позволять самолету «выполнять полет на высоте круга ещё в течение получаса», пояснил автор.
А самое главное, что мышление военных летчиков устроено по-другому. «Они не всегда понимают, что их банально эксплуатируют в чьих-то интересах, причем даже не государства, а в личных – например, выполнить поставленную вышестоящим начальством задачу, и продвинуться по службе», а к чему это может привести, никому и в голову не приходит, добавил он.
- Использованы фотографии:
- Сергея Лойко, vk.com
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