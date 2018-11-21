Фото Су-57 с восемью "боевыми" звёздами вызвало дискуссию в сети

Это восемь сбитых самолётов противника, или восемьдесят боевых вылетов! Какие звёзды за испытания ракет? (...) Или это количество полётов на фотосессии? Показов первым лицам может? Или посадок без АИ и ОД? Нарисуйте тогда восемь фотоаппаратов.

На Инстаграм-канале fighter_bomber_, публикующем заметки авиационной тематики, появилась фотография передней части новейшего российского истребителя Су-57, на которой видны восемь красных звёзд в двурядном исполнении: пять в верхнем ряду и три в нижнем. Автор публикации, комментируя эту фотографию, откровенно жёстко высказывается по поводу того, что звёзды, которые в авиатрадиции обычно соответствуют числу сбитых самолётов или десяткам боевых вылетов, нанесены на самолёт, который, по сути, ещё не успел толком встать в строй ВКС РФ, и в воздушных боях не участвовал.Автор поста говорит о том, что он выступает за грамотный пиар, но уходить в направлении, использованном в случае с новейшим боевым самолётом, который и так красив и функционален, странно. На канале fighter_bomber_ Су-57, пока не поставленный в боевые части, назван «личинкой самолёта», а нанесение звёзд на его борт – «петушнёй, особенно в глазах лётчиков».Из заметки:Далее автор предлагает нанесённые на борт самолёта восемь звёзд закрасить, а нанести потом - в тот момент, когда звёзды действительно будут заслужены.Пост вызвал дискуссию.В комментариях к посту пользователи отметили, что рано метать стрелы по поводу «звёзд», так как нет реального источника фотографии, а потому нанесённые звёзды могут оказаться «фотошопом». На самом деле, на официальных кадрах самолёта с таким бортовым номером не было представлено Су-57 с нанесёнными «боевыми» звёздочками.