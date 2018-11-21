Американский журнал: Гордыня ведёт США к падению

США должны пересмотреть свою политику “незаконных” и “противоестественных” войн, которая может привести к тяжелым последствиям для всего мира и Соединенных Штатов, в частности, сообщает журналДефицит федерального бюджета США составляет более 830 млрд. долларов, а государственный долг почти достиг отметки в 21,8 трлн, что является самым большим государственным долгом в истории.Даже при учёте соотношение долга к ВВП, многие страны мира находятся в более опасной экономической ситуации. Автор считает, что наступит переломный момент, и в США начнется кризис.Некоторые экономисты считают, что банкротство США невозможно, правительство имеет возможность создать необходимое количество долларов для погашения долгов. Однако такая гиперинфляция лишила бы доллар какой-либо ценности и подорвала бы глобальную экономику.Когда мир потеряет уверенность в способности США выплатить свои долги, или процентная ставка по ним станет неприемлемо высокой, правительству придется урезать бюджет, что, в первую очередь, потопит саму “империю”.Американские неоконсерваторы считают, что без США “более зловещие силы” захватят власть в мире. Однако ничто не сможет так крепко связать руки американским военным, как кризис, считает автор. И если это произойдёт, то отчасти потому, что неоконсерваторы “проповедуют” многотриллионную глобальную войну, чтобы переделать мир по образу Соединенных Штатов."Гордыня ведёт к падению", - считает обозреватель."Необъявленные войны США не только незаконны, противоестественны и дестабилизируют другие страны, но и вызывают финансовую дестабилизацию в самих Соединенных Штатах", - пишет автор.США необходимо провести радикальную переоценку зарубежных активов и обязательств. Американской внешней политике необходимо рассматривать свои национальные интересы с ограниченной стратегической точки зрения и использовать свои финансы только в случае крайней необходимости. Также Штатам необходимо закрыть свои базы в Германии и вывести войска из Афганистана, сказано в статье.“Сделайте трудный выбор, прежде чем обстоятельства сделают его за вас”, - заключает автор.