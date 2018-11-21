Учения в Норвегии прошли с учётом опыта "российской агрессии" на Донбассе

Масштабные учения войск НАТО Trident Juncture-2018, прошедшие на территории Норвегии в октябре - начале ноября, проводились с учетом изученной тактики "российской агрессии" в последних конфликтах на Украине. Об этом заявил командующий шведскими вооруженными силами Микаэль Биден, пишет Bloomberg.По заявлению шведского командующего, командование Североатлантического альянса изучило тактику действий российской армии в Крыму и на Донбассе, учения проводились с учётом возможного противостояния русским в новой холодной войне.Сам Биден рассказал, что с целью изучения "русской тактики" посещал передовые рубежи на Донбассе, также для офицеров альянса проводили консультации украинские военнослужащие, ранее сталкивающиеся с российской армией в зоне конфликта "на востоке Украины". По словам шведского военного, тактика российской армии в Донбассе представляет собой "смесь окопной войны Второй мировой войны и современных методов". Кроме этого особое внимание было уделено и тактике "гибридной войны", примененной Россией в Крыму.НАТО учится на этих конфликтах, заявил командующий шведскими вооруженными силами.Ранее сообщалось, что несмотря на заявления командования НАТО, что учения не направлены против какой-либо страны, в прессе Британии прямо назвали Trident Juncture подготовкой к противостоянию с Россией.