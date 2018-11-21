Госдума предлагает новые правила получения лицензии на оружие
В Госдуме разработали новый законопроект, предусматривающий введение специального порядка получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для лиц от 18 до 21 года. Документ разработала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, он уже поддержан руководством профильных комитетов Госдумы и направлен в экспертный совет фракции "Единая Россия", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламентария.
Как сообщили в пресс-службе, новый законопроект предусматривает введение специального порядка получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для лиц с 18 до 21 года, не служивших в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни. Для таких лиц предлагается ввести три дополнительных требования - это предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия.
При этом уточняется, что законопроект не распространяется на отслуживших в армии, тех, для кого охота является традиционным образом жизни, лиц старше 21 года, а также не потребует дополнительных действий от тех, кто уже имеет разрешение на оружие.
Ранее сообщалось, что Росгвардия предложила повысить минимальный возраст, разрешающий приобретение оружия, с 18 до 21 года, а также ужесточить правила хранения оружия.
Как сообщили в пресс-службе, новый законопроект предусматривает введение специального порядка получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для лиц с 18 до 21 года, не служивших в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни. Для таких лиц предлагается ввести три дополнительных требования - это предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия.
При этом уточняется, что законопроект не распространяется на отслуживших в армии, тех, для кого охота является традиционным образом жизни, лиц старше 21 года, а также не потребует дополнительных действий от тех, кто уже имеет разрешение на оружие.
Ранее сообщалось, что Росгвардия предложила повысить минимальный возраст, разрешающий приобретение оружия, с 18 до 21 года, а также ужесточить правила хранения оружия.
- Использованы фотографии:
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