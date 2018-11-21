В ЦАГИ заявили о готовности увеличить скорость существующих боевых вертолётов
Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского (ЦАГИ) и ОКБ Миля заявили о разработке улучшений, которые позволят стоящим на вооружении боевым вертолетам развивать скорость до 400 км/час, передает ТАСС.
Главное из них – установка на существующие машины несущего винта новейшей конструкции.
По словам гендиректора ЦАГИ Кирилла Сыпало, если сегодня максимальная скорость вертолетов около 330 км/час, то с установкой новых лопастей становится достижим рубеж в 400 км/час и выше.
Новые лопасти снижают негативные аэродинамические эффекты, возникающие у машин классической схемы на высоких скоростях.
Аэродинамическая компоновка лопастей и уникальные профили уменьшают влияние сверхзвуковых скоростей, возникающих на концах лопастей. И это является одним из источников увеличения скорости, пояснил Сыпало.
Он подчеркнул, что новые лопасти могут быть установлены на уже выпущенные вертолеты «Ми», большое количество которых эксплуатируется военными. «В итоге мы получим совершенно новое качество» винтокрылых машин, добавил руководитель ЦАГИ.
Ранее гендиректор объединения «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал, что предприятия холдинга намерены предложить военному ведомству технические решения, позволяющие увеличить скорость существующих вертолетов.
На прошлой неделе источник в российском ОПК сообщал также о выборе военным ведомством проекта перспективного скоростного вертолета, разработанного ОКБ Миля. Речь шла о новой машине, способной летать со скоростью до 400 км/час.
Главное из них – установка на существующие машины несущего винта новейшей конструкции.
По словам гендиректора ЦАГИ Кирилла Сыпало, если сегодня максимальная скорость вертолетов около 330 км/час, то с установкой новых лопастей становится достижим рубеж в 400 км/час и выше.
Новые лопасти снижают негативные аэродинамические эффекты, возникающие у машин классической схемы на высоких скоростях.
Аэродинамическая компоновка лопастей и уникальные профили уменьшают влияние сверхзвуковых скоростей, возникающих на концах лопастей. И это является одним из источников увеличения скорости, пояснил Сыпало.
Он подчеркнул, что новые лопасти могут быть установлены на уже выпущенные вертолеты «Ми», большое количество которых эксплуатируется военными. «В итоге мы получим совершенно новое качество» винтокрылых машин, добавил руководитель ЦАГИ.
Ранее гендиректор объединения «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал, что предприятия холдинга намерены предложить военному ведомству технические решения, позволяющие увеличить скорость существующих вертолетов.
На прошлой неделе источник в российском ОПК сообщал также о выборе военным ведомством проекта перспективного скоростного вертолета, разработанного ОКБ Миля. Речь шла о новой машине, способной летать со скоростью до 400 км/час.
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