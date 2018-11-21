Россиянин не смог занять пост президента Интерпола

Только подконтрольные лица во главе... Такой лозунг США могут смело вывешивать на всех без исключения международных организациях, членами которых являются: от ООН и ОЗХО до Интерпола.Сегодня стало известно, что новым президентом такой структуры как Интерпол стал представитель Южной Кореи Ким Чен Ян. Гражданина России Александра Прокопчука, который изначально являлся основным претендентом на пост руководителя международной полицейской структуры, долгое время находился в должности заместителя председателя Интерпола, фактически лишили возможности возглавить эту организацию. Решение было принято Вашингтоном, после чего в отношении Прокопчука началась самая настоящая травля со стороны вассальных Штатам государств.Украина объявила, что покинет Интерпол, если эту службы возглавит "представитель страны-агрессора". В Литве была принята целая парламентская декларация по выходу из Интерпола в том случае, если президентом будет избран гражданин России. Что это, если не прямое давление на организацию, вмешательство в её внутренние дела и устав?В Сенате США представители законодательной власти этого государства недвусмысленно дали понять, что пост президента Интерпола россиянин занять не должен. Сенаторы объявили, что Россия "с помощью Интерпола пытается сводить счёты с диссидентами". А как обстоят дела в самих США с попытками сведения счётов, например, с Эдвардом Сноуденом и Джулианом Ассанджем?Нужно отметить, что президент Интерпола - должность в большой степени формальная, однако даже за такую должность американские "сеятели демократии" устроили сражение, которое больше похоже на цирковое представление с элементами дрессуры.Ранее пост главы Интерпола занимал китаец Мэн Хунвей, однако он был арестован по подозрению в коррупции у себя на Родине.