Американский разведчик проследил за учениями российских фрегатов

Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon провел многочасовой разведывательный полет над акваторией Средиземного моря вблизи морских границ Сирии, где фрегаты ВМФ России проводили учения. Об этом сообщается на западных сайтах, занимающихся мониторингом авиационных ресурсов.Согласно данным сайтов, разведчик ВМС США вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, после чего направился к побережью Сирии, где провел многочасовую разведку, временами приближаясь к российской авиабазе Хмеймим и базе материально-технического обеспечения в Тартусе на расстояние приблизительно 55-45 км. Во время разведки самолет проследил за проводимыми учениями российских фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", которые отрабатывали задачи по противовоздушной обороне кораблей.Ранее в Минобороны сообщили, что российские фрегаты ЧФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" провели учения по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного воздушного противника в Средиземном море.Необходимо отметить, что разведывательная авиация США увеличила количество разведывательных полетов в районе российской военной базы Хмеймим и пункта материального обеспечения в Тартусе после поставки ЗРС С-300 в Сирию.