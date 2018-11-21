Трамп: не позволю России укрепиться на саудовском рынке вооружений

США останутся надежным партнером Саудовской Аравии с целью защиты как своих интересов, таки и Израиля и всех других союзников в регионе,

Россия и Китай не смогут занять место американских товаров на саудовском оружейном рынке, передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.По словам президента, Эр-Рияд платит Соединенным Штатам более $400 млн., инвестируя в страну и покупая ее товары. Это наибольшая сумма из всех когда-либо выплаченных Америке. Это продолжается не один год, и означает появление сотни тысяч рабочих мест.И неужели кто-то думает, что Белый дом позволит получать эти деньги России либо Китаю, делать для Саудовской Аравии военное оборудование на сотни миллиардов долларов? Конечно, Москва и Пекин хотят заполучить контракты с Эр-Риядом… Это было бы отличным подарком… «Но они этот подарок не получат», – заявил Трамп.Напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией появилась после убийства в начале октября Джамаля Хашогги, работавшего обозревателем газеты Washington Post и с 2017 года проживавшего в США.Как отметил Трамп, Вашингтон, несмотря на предпринимаемые меры, никогда до конца не узнает всю правду об убийстве журналиста. Но в любом случае он сохранит отношения с Эр-Риядом, который является большим союзником США в борьбе с Ираном.заключил президент.Напомним, оппозиционный журналист Хашогги был убит в начале октября в Стамбуле на территории генконсульства Саудовской Аравии. По данным турецкой прокуратуры, он был задушен, а его тело расчленено и уничтожено.