Число жертв теракта в Кабуле продолжает расти
Вчера, 20 ноября 2018 года, примерно в 18:15 по местному времени, как сообщает афганское агентство новостей Tolo News, в Кабуле произошёл очередной и очень кровавый теракт.
В этот день многие мусульмане, как сунниты, так и шииты, отмечают исламский религиозный праздник «маулид ан-наби» - «день рождения пророка» (речь идёт об основателе ислама Мухаммеде), в связи с чем верующие собираются на общие молитвы и совместные трапезы.
И именно в таком зале, расположенном во дворце бракосочетаний одного из районов Кабула, по дороге к аэропорту, где на праздник собралось несколько сотен человек, произошёл самоподрыв смертника (по другим данным, смертницы, или боевика в женской верхней одежде, который таким образом смог избежать досмотра и пронести огромный «пояс шахида» в здание).
По последней информации в результате теракта погибло и умерло от ран уже не менее 50 человек и свыше 80 человек ранены; причём многие из раненых находятся в тяжёлом состоянии, и число погибших (умерших от ран) продолжает расти.
Сам момент взрыва оказался запечатлён на видео - ссылка
Президент Афганистана выступил с экстренным обращением к нации по поводу случившегося, заявив, что «это преступное и абсолютно неисламское деяние, причём совершённое в такой праздник, как «маулид ан-наби», несущий послание мира и благословения спокойной мирной жизни, не может быть ни принято, не понято никем из мусульман. Это действие противоположно базовым принципам ислама и противоречит принципам жизни нашего пророка.»
Миссия ООН в Кабуле, равно как и представители посольств ряда стран, расположенных в афганской столице (включая США), выразили резкое осуждение этого злодеяния, ответственности за которое пока не взяла ни одна из джихадистских группировок, действующих в этой стране. Однако то, что это кровавое деяние совершили местные представители радикального движения в исламе, сомнений нет, так как известно, что, по мнению ряда крайних мусульманских религиозных течений, весёлые праздничные застолья, характерные для этого дня, противоречат строгим правилам исторического ислама и "являются позднейшей традицией, не имеющими оснований в прижизненных установлениях самого Мухаммеда".
В этот день многие мусульмане, как сунниты, так и шииты, отмечают исламский религиозный праздник «маулид ан-наби» - «день рождения пророка» (речь идёт об основателе ислама Мухаммеде), в связи с чем верующие собираются на общие молитвы и совместные трапезы.
И именно в таком зале, расположенном во дворце бракосочетаний одного из районов Кабула, по дороге к аэропорту, где на праздник собралось несколько сотен человек, произошёл самоподрыв смертника (по другим данным, смертницы, или боевика в женской верхней одежде, который таким образом смог избежать досмотра и пронести огромный «пояс шахида» в здание).
По последней информации в результате теракта погибло и умерло от ран уже не менее 50 человек и свыше 80 человек ранены; причём многие из раненых находятся в тяжёлом состоянии, и число погибших (умерших от ран) продолжает расти.
Сам момент взрыва оказался запечатлён на видео - ссылка
Президент Афганистана выступил с экстренным обращением к нации по поводу случившегося, заявив, что «это преступное и абсолютно неисламское деяние, причём совершённое в такой праздник, как «маулид ан-наби», несущий послание мира и благословения спокойной мирной жизни, не может быть ни принято, не понято никем из мусульман. Это действие противоположно базовым принципам ислама и противоречит принципам жизни нашего пророка.»
Миссия ООН в Кабуле, равно как и представители посольств ряда стран, расположенных в афганской столице (включая США), выразили резкое осуждение этого злодеяния, ответственности за которое пока не взяла ни одна из джихадистских группировок, действующих в этой стране. Однако то, что это кровавое деяние совершили местные представители радикального движения в исламе, сомнений нет, так как известно, что, по мнению ряда крайних мусульманских религиозных течений, весёлые праздничные застолья, характерные для этого дня, противоречат строгим правилам исторического ислама и "являются позднейшей традицией, не имеющими оснований в прижизненных установлениях самого Мухаммеда".
- Использованы фотографии:
- @NBYousafzai
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