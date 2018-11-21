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Полк "Азов" больше не получит американское оружие

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По договоренности Украины и США полк “Азов” (запрещен в России - прим. ред.) перестали снабжать оружием американского производства. Теперь подразделение обеспечивают только отечественным оружием. По крайней мере, так заявили в самом "Азове".

Полк "Азов" больше не получит американское оружие



"У нас достаточно своего оружия, чтобы полностью обеспечить это подразделение. У них есть все необходимое для выполнение поставленных перед ними задач: и бронетехника, и минометы, стрелковое оружие, снайперские комплексы", – заявил зампотыл Национальной гвардии Украины Олег Кулик.

В январе текущего года с сайта полка “Азов” были удалены фотографии бойцов с гранатометами американского производства PSRL-1.

Некоторые конгрессмены США назвали полк неонацистским.

“Белое доминирование и неонацизм являются неприемлемыми и не имеют права на существование в нашем мире”, - заявил республиканец Рохит Хана.

Конгресс США в течении трех лет пытался внести запрет относительно “Азова” в закон о бюджетном финансировании, однако каждый год накануне голосования поправка удалялась из законопроекта. Весной 2017 года запрет все-таки был принят.
Использованы фотографии:
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