Идут споры о судьбе Гибралтара после брексита

Территориальный спор между Соединенным Королевством и Испанией существует с начала XVII века. Согласно Утрехтскому мирному договору 1713-го года, государство-скала на юго-востоке Пиренейского полуострова управляется Британией.Однако когда Лондон решил покинуть Европейский союз, ситуация с Гибралтаром изменилась. Если Великобритания перестанет быть частью Европы, то такая же участь постигнет и все её заморские территории, включая Гибралтар. В таком случае страна с самыми низкими в мире налогами на бизнес и собственность окажется заложником собственного географического положения.По мнению министра иностранных дел Испании Жозепа Боррелля, «переговоры между Великобританией и Евросоюзом не могут регулировать ситуацию по Гибралтару. Я считаю, что проблему Гибралтара необходимо обсудить, но это должны быть отдельные переговоры».Испанское правительство хочет, чтобы декларация о состоянии отношений между Британией и Испанией являлась приложением к соглашению по брекситу. Решение территориального спора является предметом обеспокоенности граждан Испании. По их мнению, правящая социалистическая партия проявляет излишнюю мягкость в этом вопросе.«Как показала практика, в переговорах по брекситу все решается в последний момент. Скорее всего, так будет и в нашем случае. В любом случае, ничего еще не решено окончательно. Нужно быть готовыми к тому, что в последнюю минуту произойдет какая-нибудь неожиданность».По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, Тереза Мэй заверила его в том, что интересы государства будут учитываться в любом случае. «Неудивительно, что испанское правительство заговорило о Гибралтаре в последний момент. Складывается ощущение, что Мадрид не очень настроен на выстраивание отношений, основанных на взаимном доверии... Язык вето – это язык прошлого. Ему нет места в современной Европе, где Великобритания и Гибралтар пытаются построить новые позитивные отношения с Евросоюзом».По мнению британской прессы, ситуация выглядит так: Испанию не волновал территориальный спор вообще. Но как только Великобритания опубликовала черновик соглашения по брекситу, испанцы заговорили о праве вето на любые решения, касающиеся Гибралтара.Как все было на самом деле: с самого начала переговоров между Лондоном и Брюсселем испанское правительство говорило о необходимости принятия конкретных решений по Гибралтару. Особенного внимания требовали вопросы испанско-гибралтарской границы, права Гибралтарцев на работу в Испании (и наоборот) и функционирования аэропорта. Тереза Мэй утверждала, что все эти моменты будут подробно описаны в финальном варианте соглашения. В результате британцы ограничились фразой о том, что все положения договора в равной мере применимы ко всем заморским территориям Великобритании.