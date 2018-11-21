В Госдуме предложили заменить ЕГЭ блокчейн-технологией
В России ЕГЭ необходимо заменить системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии, приводит РИА Новости мнение главы думского комитета по образованию Бориса Чернышова (ЛДПР).
Данную идею депутат изложил в письме к министру просвещения РФ Ольге Васильевой.
Чернышов отметил, что многих родителей и педагогов существующая система образовательных стандартов не устраивает. Они указывают на то, что стандарты ориентированы скорее на теорию, нежели на практику, поэтому понять, насколько способен ученик, практически невозможно.
В связи с этим он предложил иную методику оценки знаний, которая станет альтернативой ЕГЭ.
По словам депутата, письменный тест, именуемый ЕГЭ, был придуман в США для проверки уровня знаний детей с «отклонениями в развитии». И это нравится далеко не всем.
Новая система, пишет он, должна базироваться на трех компонентах: оценках ученика, результатах профориентации и его социальной активности. При этом способности и таланты детей необходимо выявлять еще на ранних стадиях.
Анализировать же имеющуюся информацию, на основе которой будет решаться вопрос о дальнейшем обучении выпускника в вузе, Чернышов предложил с помощью блокчейн-технологии, которая с «математической точностью» позволяет оценить индивидуальность каждого человека, чьи данные были введены в программу электронной школы.
Блокчейн (blockchain) – непрерывная, выстроенная по определенным правилам, цепочка (связный список) блоков, содержащих необходимую информацию.
Данную идею депутат изложил в письме к министру просвещения РФ Ольге Васильевой.
Чернышов отметил, что многих родителей и педагогов существующая система образовательных стандартов не устраивает. Они указывают на то, что стандарты ориентированы скорее на теорию, нежели на практику, поэтому понять, насколько способен ученик, практически невозможно.
В связи с этим он предложил иную методику оценки знаний, которая станет альтернативой ЕГЭ.
По словам депутата, письменный тест, именуемый ЕГЭ, был придуман в США для проверки уровня знаний детей с «отклонениями в развитии». И это нравится далеко не всем.
Новая система, пишет он, должна базироваться на трех компонентах: оценках ученика, результатах профориентации и его социальной активности. При этом способности и таланты детей необходимо выявлять еще на ранних стадиях.
Анализировать же имеющуюся информацию, на основе которой будет решаться вопрос о дальнейшем обучении выпускника в вузе, Чернышов предложил с помощью блокчейн-технологии, которая с «математической точностью» позволяет оценить индивидуальность каждого человека, чьи данные были введены в программу электронной школы.
Блокчейн (blockchain) – непрерывная, выстроенная по определенным правилам, цепочка (связный список) блоков, содержащих необходимую информацию.
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