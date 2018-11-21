Daily Star: Российский БДК "Орск" опасно сблизился с кораблями НАТО

Российский большой десантный корабль "Орск", возвращавшийся из Средиземного моря в Черное, пересекая Босфор, прошел в 25 метрах от кораблей НАТО, приводит "ИноСМИ" материал британского издания "Daily Star".Британская газета разместила на своей странице "драматическое фото напряженного момента", когда большой десантный корабль "Орск", проходя пролив Босфор, прошел в 25 метрах от кораблей НАТО. По данным издания, возвращавшийся из Сирии БДК "Орск" прошел вблизи трех кораблей альянса - германского "Рейна", а также двух тральщиков — испанского "Турия" и французского "Эрдемли", которые направлялись в Средиземное море. Обычно военные корабли настолько близко не сближаются, если у них нет "враждебных намерений", пишет газета, но российский корабль прошел настолько близко, что экипажи смогли "посмотреть друг другу в глаза".По словам турецкого морского эксперта Йорука Ишика, российский корабль двигался из Средиземного моря в Черное в сопровождении нескольких турецких судов береговой охраны. По его мнению, проход БДК вблизи кораблей НАТО получился "случайно" из-за извилистой точки пролива, высокого уровня трафика, сильного ветра и течения.Как пишет "Daily Star", "оснащенный легким вооружением и ракетными установками, БДК "Орск" проекта 1171 обычно используется для транспортировки танков и бронемашин в Сирию".