Американские ВВС отработали быстрый взлет 35 истребителей F-35A Lightning II
Американские Военно-воздушные силы провели специальное учение, во время которого в воздух сразу поднялись 35 новейших истребителей F-35A Lightning II. Военное учение проводилось на военной базе Хилл, расположенной в штате Юта, сообщает "Warspot".
Как сообщает командование ВВС США, проводимое учение Elephant Walk (Слоновья тропа) впервые было проведено для истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ,хотя для самих ВВС это упражнение не новое и проводится оно на регулярной основе. Задачей этого достаточно сложного упражнения является поднятие в боевой обстановке в воздух большой группы самолетов за минимальный промежуток времени. Выкатывающиеся на старт самолеты с минимальными дистанциями и интервалами, действительно чем-то напоминают слонов, движущихся друг за другом. В действительности же малейшая несогласованность на интервалах вытянутой руки может привести к аварийной ситуации и блокировке взлетной полосы.
В отработке упражнения принимали участие 35 самолетов F-35A Lightning II из состава двух истребительных крыльев ВВС США — 388-ого и 419-ого. Истребители покидали взлетную полосу с интервалом в 20-40 секунд.
Как сообщает командование ВВС США, проводимое учение Elephant Walk (Слоновья тропа) впервые было проведено для истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ,хотя для самих ВВС это упражнение не новое и проводится оно на регулярной основе. Задачей этого достаточно сложного упражнения является поднятие в боевой обстановке в воздух большой группы самолетов за минимальный промежуток времени. Выкатывающиеся на старт самолеты с минимальными дистанциями и интервалами, действительно чем-то напоминают слонов, движущихся друг за другом. В действительности же малейшая несогласованность на интервалах вытянутой руки может привести к аварийной ситуации и блокировке взлетной полосы.
В отработке упражнения принимали участие 35 самолетов F-35A Lightning II из состава двух истребительных крыльев ВВС США — 388-ого и 419-ого. Истребители покидали взлетную полосу с интервалом в 20-40 секунд.
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