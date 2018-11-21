МО РФ начало закупать Т-72Б3М с новым двигателем
Минобороны РФ приступило к закупкам модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками по подвижности и защищенности, сообщает Интерфакс со ссылкой на главкома Сухопутных сил Олега Салюкова.
В корпорации «Уралвагонзавод» агентству сообщили, что Т-72Б3М оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., имеет дополнительную защиту башни, бортовых проекций и днища. Машина оснащена современными всесуточными системами управления огнем, цифровыми средствами связи и рядом других новых систем.
Также танк получил гусеницы с повышенными сцепными свойствами и ведущие колеса с улучшенной очищаемостью. Эти улучшения обеспечат машине устойчивость к заносу в повороте и повысят эксплуатационные характеристики.
В середине ноября военное ведомство сообщило, что сухопутные войска в текущем году получили 180 новых танков, около 300 БМП и 250 БТР. К 2020 году доля современных танков в армии возрастет до 70%. Закупаемые в настоящее время машины (в том числе модернизированные Т-80 и Т-90) по маневренности и огневому поражению не уступают лучшим зарубежным образцам.
В сентябре 2017 года замминистра обороны Дмитрий Булгаков рассказал, что Россия заняла 1 место в мире по количеству Танков, БМП и систем залпового огня.
По словам вице-премьера Юрия Борисова, после 2020 года Минобороны будет решать вопрос заключения крупных контрактов на поставку танков Т-14.
В корпорации «Уралвагонзавод» агентству сообщили, что Т-72Б3М оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., имеет дополнительную защиту башни, бортовых проекций и днища. Машина оснащена современными всесуточными системами управления огнем, цифровыми средствами связи и рядом других новых систем.
Также танк получил гусеницы с повышенными сцепными свойствами и ведущие колеса с улучшенной очищаемостью. Эти улучшения обеспечат машине устойчивость к заносу в повороте и повысят эксплуатационные характеристики.
В середине ноября военное ведомство сообщило, что сухопутные войска в текущем году получили 180 новых танков, около 300 БМП и 250 БТР. К 2020 году доля современных танков в армии возрастет до 70%. Закупаемые в настоящее время машины (в том числе модернизированные Т-80 и Т-90) по маневренности и огневому поражению не уступают лучшим зарубежным образцам.
В сентябре 2017 года замминистра обороны Дмитрий Булгаков рассказал, что Россия заняла 1 место в мире по количеству Танков, БМП и систем залпового огня.
По словам вице-премьера Юрия Борисова, после 2020 года Минобороны будет решать вопрос заключения крупных контрактов на поставку танков Т-14.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter