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СМИ Ливана: Группа израильских военных пересекла ливанскую границу

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На ливанском информационном портале AMN заявлено, израильские войска нарушили границу с Ливаном и вошли на южную территорию страны. Сообщается, что группа израильских военнослужащих демонтировала участок пограничного забора в районе города Аль-Ваззани.

СМИ Ливана: Группа израильских военных пересекла ливанскую границу



По данным СМИ, численность израильских солдат, пересекших границу с Ливаном, - до взвода - около 25 человек.

После пересечения границы они расположились на берегу реки Хасбани.

В это же время над южной частью Ливана были замечены израильские разведывательные беспилотники. По другим данным, речь также идёт о боевых самолётах ВВС ЦАХАЛ. Они находились в воздушном пространстве ливанской провинции Набатия.

В сообщении говорится, что израильские военнослужащие производили мониторинг приграничного района, после чего (примерно через час вернулись) к месту дислокации.

С чем именно была связана эта операция, для выполнения которой понадобилось нарушать границу независимого государства, не сообщается.
Пресс-служба ЦАХАЛ заявлений о пересечении израильскими военными границы с Ливаном и действиях разведывательной авиации в воздушном пространстве того же государства не комментирует.

Напомним, что несколькими неделями ранее Израиль нанёс удар по южной части Ливана, заявив, что израильская разведка выявила там позиции «Хизбаллы». В этой связи эксперты высказали предположения о том, что в соседней с Израилем стране и в этот раз действовала разведгруппа, а значит, вполне можно ожидать нанесения новых ударов по ливанской территории.
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