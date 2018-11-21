СМИ Ливана: Группа израильских военных пересекла ливанскую границу
На ливанском информационном портале AMN заявлено, израильские войска нарушили границу с Ливаном и вошли на южную территорию страны. Сообщается, что группа израильских военнослужащих демонтировала участок пограничного забора в районе города Аль-Ваззани.
По данным СМИ, численность израильских солдат, пересекших границу с Ливаном, - до взвода - около 25 человек.
После пересечения границы они расположились на берегу реки Хасбани.
В это же время над южной частью Ливана были замечены израильские разведывательные беспилотники. По другим данным, речь также идёт о боевых самолётах ВВС ЦАХАЛ. Они находились в воздушном пространстве ливанской провинции Набатия.
В сообщении говорится, что израильские военнослужащие производили мониторинг приграничного района, после чего (примерно через час вернулись) к месту дислокации.
С чем именно была связана эта операция, для выполнения которой понадобилось нарушать границу независимого государства, не сообщается.
Пресс-служба ЦАХАЛ заявлений о пересечении израильскими военными границы с Ливаном и действиях разведывательной авиации в воздушном пространстве того же государства не комментирует.
Напомним, что несколькими неделями ранее Израиль нанёс удар по южной части Ливана, заявив, что израильская разведка выявила там позиции «Хизбаллы». В этой связи эксперты высказали предположения о том, что в соседней с Израилем стране и в этот раз действовала разведгруппа, а значит, вполне можно ожидать нанесения новых ударов по ливанской территории.
По данным СМИ, численность израильских солдат, пересекших границу с Ливаном, - до взвода - около 25 человек.
После пересечения границы они расположились на берегу реки Хасбани.
В это же время над южной частью Ливана были замечены израильские разведывательные беспилотники. По другим данным, речь также идёт о боевых самолётах ВВС ЦАХАЛ. Они находились в воздушном пространстве ливанской провинции Набатия.
В сообщении говорится, что израильские военнослужащие производили мониторинг приграничного района, после чего (примерно через час вернулись) к месту дислокации.
С чем именно была связана эта операция, для выполнения которой понадобилось нарушать границу независимого государства, не сообщается.
Пресс-служба ЦАХАЛ заявлений о пересечении израильскими военными границы с Ливаном и действиях разведывательной авиации в воздушном пространстве того же государства не комментирует.
Напомним, что несколькими неделями ранее Израиль нанёс удар по южной части Ливана, заявив, что израильская разведка выявила там позиции «Хизбаллы». В этой связи эксперты высказали предположения о том, что в соседней с Израилем стране и в этот раз действовала разведгруппа, а значит, вполне можно ожидать нанесения новых ударов по ливанской территории.
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