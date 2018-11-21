Подразделения военной полиции появятся в каждой дивизии
В 2019 году подразделения военной полиции будут сформированы во всех дивизиях и армиях ВС России, сообщает пресс-служба Центрального округа со ссылкой на начальника Главного управления военной полиции (ВП) генерал-лейтенанта Владимира Ивановского.
Выступая на сборах руководящего состава ВП в Самарской области, Ивановский сообщил, что в этом году Главк формирует взводы военно полиции в отдельных бригадах и полках. К настоящему времени создано 76 таких подразделений в военных округах и на Северном флоте.
В следующем году взводы ВП появятся во всех дивизиях и армиях, сказал он.
Генерал напомнил также, что с 2019 года военная полиция переходит на новую систему управления, при которой командующие округами и Северным флотом получат дополнительные полномочия и будут совместно с Главным управлением ВП обеспечивать на своих территориях законность и правопорядок.
В их обязанности также войдут поддержание безопасности дорожного движения, противодействие преступности и защита других охраняемых законом правоотношений в области обороны.
Стартовавшие в понедельник сборы руководящего состава и подразделений ВП являются самыми крупными за время существования данной структуры.
По данным пресс-службы, в них участвуют подразделения их 80 российских регионов, а также офицеры, проходящие службу на российских базах в Армении, Киргизии и Таджикистане. Активная фаза сборов пройдет на Рощинском полигоне. В тренировках будут задействованы бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», вертолеты Ми-8, инженерные, мотострелковые и другие подразделения 2-й мотострелковой армии.
Выступая на сборах руководящего состава ВП в Самарской области, Ивановский сообщил, что в этом году Главк формирует взводы военно полиции в отдельных бригадах и полках. К настоящему времени создано 76 таких подразделений в военных округах и на Северном флоте.
В следующем году взводы ВП появятся во всех дивизиях и армиях, сказал он.
Генерал напомнил также, что с 2019 года военная полиция переходит на новую систему управления, при которой командующие округами и Северным флотом получат дополнительные полномочия и будут совместно с Главным управлением ВП обеспечивать на своих территориях законность и правопорядок.
В их обязанности также войдут поддержание безопасности дорожного движения, противодействие преступности и защита других охраняемых законом правоотношений в области обороны.
Стартовавшие в понедельник сборы руководящего состава и подразделений ВП являются самыми крупными за время существования данной структуры.
По данным пресс-службы, в них участвуют подразделения их 80 российских регионов, а также офицеры, проходящие службу на российских базах в Армении, Киргизии и Таджикистане. Активная фаза сборов пройдет на Рощинском полигоне. В тренировках будут задействованы бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», вертолеты Ми-8, инженерные, мотострелковые и другие подразделения 2-й мотострелковой армии.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter