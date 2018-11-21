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МЧС готовит к отправке на Донбасс 83-ю колонну с гуманитарным грузом

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Российское МЧС завершило формирование очередной автоколонны с гуманитарным грузом для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба министерства.

МЧС готовит к отправке на Донбасс 83-ю колонну с гуманитарным грузом



Как рассказали в МЧС, сформированная автоколонна в настоящий момент находится на территории Донского спасательного центра, отправка 83-ого конвоя с гуманитарным грузом для Донецка и Луганска назначена на утро 22 ноября. Колонна повезет на Донбасс более 400 тонн гуманитарной помощи. На этот раз жителям ДНР И ЛНР доставят детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

Необходимо отметить, что Россия отправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За все время Россия направила жителям непризнанных республик более 78 тысяч гуманитарных грузов, доставленных в Донбасс 82-мя автоколоннами. После отправки 83-ей колонны с гуманитарным грузом следующая запланирована на декабрь 2018 года.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что под видом гумконвоев на территорию ДНР и ЛНР перебрасывается военная техника и вооруженные силы России, но ни одного доказательства этого в Киеве представить не смогли.

Использованы фотографии:
МЧС РФ
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