МЧС готовит к отправке на Донбасс 83-ю колонну с гуманитарным грузом

Российское МЧС завершило формирование очередной автоколонны с гуманитарным грузом для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба министерства.Как рассказали в МЧС, сформированная автоколонна в настоящий момент находится на территории Донского спасательного центра, отправка 83-ого конвоя с гуманитарным грузом для Донецка и Луганска назначена на утро 22 ноября. Колонна повезет на Донбасс более 400 тонн гуманитарной помощи. На этот раз жителям ДНР И ЛНР доставят детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.Необходимо отметить, что Россия отправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За все время Россия направила жителям непризнанных республик более 78 тысяч гуманитарных грузов, доставленных в Донбасс 82-мя автоколоннами. После отправки 83-ей колонны с гуманитарным грузом следующая запланирована на декабрь 2018 года.Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что под видом гумконвоев на территорию ДНР и ЛНР перебрасывается военная техника и вооруженные силы России, но ни одного доказательства этого в Киеве представить не смогли.