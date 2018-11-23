Версия: агенты ЦРУ потчуют российских правителей «сывороткой правды»

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной...»

«Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают».

«Если вас не устраивают цены, то причина в том, что вы мало зарабатываете, а не в том, что цены высокие»

«Как легко сказать, что надо поднять прожиточный минимум! Так говорят обычно люди, которые неподготовленными приходят во власть».

Да, признаюсь, что именно такие мысли закрадываются в голову.И рисуется картинка, как из боевика про агента 007: под покровом ночи человек в балаклаве прокрадывается на некий склад и там с помощью ультрасовременной хреновины добавляет некую субстанцию, скажем, в минеральную воду.Ничем другим, как применением против депутатов, чиновников и прочих представителей власти той самой «сыворотки правды», объяснить тот поток, что выливается на нас чуть ли не каждый день, я не могу.Ну вот хоть стреляйте, а не могу.И по-видимому, градус «народной любви» настолько высок, и народ настолько разуверился в тех, кто поставлен им руководить и управлять, что выкладка очередного хамства со стороны властей – это уже норма.Но возникает только один вопрос: а почему?Почему буквально 5-10 лет тому назад наши властители были такими вежливыми и аккуратными в высказываниях? И что изменилось? Что разрушило стену и затопило нас хамством и откровенным уничижением со стороны дорвавшихся до власти?Команда со стороны Путина: «Можно все, господа, у вас 6 лет»?Сомневаюсь. Причем сильно сомневаюсь.Остается уповать только на агентов ЦРУ, МИ-6 и «Моссада».Мы уже обсудили бывшую министершу Соколову, которая была готова всю Россию на макарошки посадить, и некоторых ее коллег. Одна Оленька «Государство не просило вас рожать» чего стоит.И вот новый представитель нашей власти, мимо которого я просто не могу пройти спокойно.На повестке дня у нас сенатор от Брянской области — госпожа Лахова. Ее высказывание, очередное в цепи плевков в лица жителей России, возмутило многих. И небезосновательно.Конечно, потом пошли высказывания на тему того, что «эти СМИ все извратили», «я не то имела в виду», «я вообще не буду это комментировать»…А и не надо. Все и так понятно.Вот, в принципе, все и встает на свои места. Мы, оказывается, приравнены к Великой Отечественной войне. Мы, понимаешь, войну ведем. С кем, правда, пока непонятно, но определенные мыслишки на эту тему имеются.Официальный доход Лаховой за прошлый год составил 5 миллионов 660 тысяч 232 рубля. Это «всего-то» 471 тысяча 686 рублей в месяц.И вот этот человек недоволен возмущением народа насчет того, что на 3500 в месяц не проживешь.Ну что сказать госпоже Лаховой… Вот такие холопы нынче пошли. Не понимают, что война и что надо голодать.Кстати, о пользе голода.Вот тут бы Лахову на такую диету в 3500 посадить, какую Николай Бондаренко, депутат-коммунист, себе устроил. Ничего, выдержал. 6 кг сбросил, стал уставать, раздражаться, но выдержал. И действительно, голодовка ему мозги прочистила. Сразу начал разговоры про прожиточный минимум в 20 тысяч и корзину в 10…Ага, щазз…Не для того соколовы, лаховы, парфенчиковы посажены на царства свои. Не для того.В нашей виртуальной галерее пополнение. Не так давно карельскими СМИ была опубликована переписка жительницы поселка Суоёки Суоярвского района Карелии Анны Власовой с официальным аккаунтом главы Карелии Артура Парфенчикова.Власова попросила его вернуть в поселок детский сад, закрытый по программе оптимизации образования. После недолгой беседы она получила в ответ предложение «нанять няню».История там непростая, с яслями, но в ней нужно разбираться. Однако, что явно следует из всего, так это то, что господин Парфенчиков – тип еще тот.Да, сейчас выяснится, что от имени Парфенчикова написал кто-то из его подчиненных, но… Какая, простите разница? Каков господин, таков и лакей, так говорит старая пословица. Написанное от имени Парфенчикова могло было вполне быть намалевано и главой Карелии собственноклавишно.А как нам начало правления и.о. губернатора Липецкой области господина Игоря Артамонова?Так обозначил свою позицию господин бывший сбербанковский, а теперь и.о. губернатора Артамонов на встрече со студентами Елецкого государственного университета.Поздравляем Липецкую область, можно начинать задумываться над выборами-2019 в регионе.Кстати, в 2017 году Артамонов заработал более 131 млн. рублей, его супруга — почти 9 млн. В декларации Артамонова общая площадь недвижимости превышает 3 тыс. кв. м. У него неплохой автопарк: автомобили Porsche Panamera, Range Rover и Mercedes-Benz ML.Не бог весть что, но жить можно, правда?Между тем среднемесячная заработная плата в Липецкой области (без Артамонова и его супруги) в первом полугодии 2018 года составила 31 000 рублей, среднедушевые денежные доходы населения — 28400 рублей. Прожиточный минимум составляет 8700 рублей.Сегодня у многих в голове сформировалось устойчивое мнение о том, что сам принцип организации власти ущербен. Получается, если человек попадает во власть и становится материально и административно богаче всего остального населения страны, то автоматически он получает право свысока поплевывать на это самое население.Что ж, если богатство порождает такое отношение к обществу, стоит сходить в историю за примерами, когда общество начинало кривовато относится к богатству и власти.И тут исторических примеров достаточно. От Валуа до Романовых.По Сети путешествует грустная, но злободневная шутка: давайте деньги на операции детям давать из бюджета, а зарплату депутатам собирать эсэмэсками. И посмотрим, сколько соберут. И как после этого к корзине в 3500 рублей будут относиться.Я бы посмотрел. Даже за деньги.Закончить хотел бы еще одним высказыванием госпожи Лаховой. Это она сказала в ответ на заявления голодавшего (ну для него именно так) депутата Бондаренко о необходимости повышения прожиточного минимума.Глубокая мысль, правда?Да, во власть надо приходить подготовленным. Уже с выработанным презрением к плебсу, который там, внизу, топочет ножонками своими и пытается что-то такое типа ранней пенсии для себя урвать.И мешает благородным господам управлять собой.Ёрничаю? Возможно, но все идет к тому.В целом же госпожа Лахина права, в том смысле, что дилетанты (такие, как она в первую очередь) не должны руководить государством.Но еще важней, наверное, чтобы те, кто все-таки дорвался до кормила, несли ответственность за каждый свой презрительный плевок в адрес плебса-электората.А судя по тому, какие заявления делают в последнее время так называемые слуги народа, создается впечатление, что они вообще не задумываются над тем, как и чем это слово их отзовется. Либо им действительно куда-то «сыворотку правды» подмешивают.Если честно, я в эту сыворотку, конечно, не верю. Больше верю во вконец обнаглевших «слуг народа», которые совсем не народу служат.