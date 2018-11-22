Дотации проедены. Брюссель сторонится Прибалтики
В воскресенье в Латвии был большой праздник. Отмечали 100-летие с момента первого провозглашения государственности. Раньше у латышей не было своего государства. 200 лет они входили в состав Российской империи. До это обретались в Швеции, Ливонии… После революции в России Народный совет Латвии провозгласил Латвийскую Республику как независимое и самостоятельное государство. Случилось это 18 ноября 1918 года.
Юбилей местного значения
На независимость Латвии у местной элиты были разные взгляды. Социал-демократы видели республику – Советской, автономной частью Новой России. Прогерманские латыши ориентировались на Запад с его буржуазным укладом жизни, что в конечном итоге привело к гражданской войне, закончившейся через два года победой прогерманских сил.
Вот это первое обретение самостоятельности и независимости праздновали в Латвии 18 ноября. Праздновали с размахом. Начали торжества ещё 11 ноября, в день, посвящённый памяти героев, павших за освобождение Латвии. Его ознаменовали военным парадом Национальных вооруженных сил и МВД. На набережной Риги зажгли свечи.
Воскресное торжество в латвийской столице осветилось огнями многотысячного факельного шествия. К Памятнику Свободы возложили венки. В национальном театре устроили праздничный концерт. Вечер завершился красочным салютом. В торжественных церемониях приняли участие высокие гости – президенты Эстонии, Исландии и Финляндии.
Должна была ещё прилететь президент соседней Литвы Даля Грибаускайте. Но в последний момент она отменила визит, сославшись на поломку персонального самолёта. Отказ Грибаускайте местные эксперты сочли за демарш. Одни объяснили его участившимися конфликтами прибалтийских соседей из-за маршрутов газо-, электроснабжения и распределения грантов Евросоюза. Другие сошлись на том, что Даля Грибаускайте, у которой летом завершается последняя каденция, потеряла интерес к местным событиям и проблемам.
В пользу этой версии говорят дальнейшие новости из Вильнюса. Самолёт Грибаускайте чудесным образом починили, и уже в понедельник она спешно вылетела в Брюссель. Здесь президент Литвы теперь частый гость. В СМИ пишут, что в европейской столице Даля Грибаускайте подыскивает себе новую работу.
Вместе с Грибаускайте латвийский юбилей проигнорировали руководители Евросоюза, главы государств и правительств большинства европейских стран. Объясняется это просто. Во-первых, на таких торжествах гости подобного ранга должны делать статусные подарки – пообещать кредит, финансовую поддержку или субсидию.
Европейцам сейчас это делать не с руки. Из-за стеснённости в средствах там даже не могут принять бюджет Евросоюза на 2019 год. К тому же надежда и опора ЕС – экономика Германии — в последнем квартале показала рекордное с 2013 года падение. В годовом выражении она сократилась на 0,8 процентных пункта.
Во-вторых (и это, пожалуй, главное), из-за трудностей последнего времени Еврокомиссия поделила все страны ЕС на три группы: малоразвитые, страны переходного периода и развитые. «Балтийские сёстры» оказались в неприятном для них статусе малоразвитых (третьесортных) стран. Потому юбилей в Латвии стал для Европы событием третьего плана.
Деньги в песок
Есть ещё одно обстоятельство, попридержавшее высоких гостей дома. Оно связано с приходом в Белый дом Вашингтона администрации Дональда Трампа. Между Америкой и Евросоюзом началось экономическое и политическое противостояние. Трамп прикрыл тему Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП).
Его активно продвигали предшественники нынешнего президента. Они хотели достичь соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и США. Но евроскептик Трамп прямым текстом сказал, что американский рынок – для компаний США. Их доходность снижают освоившие Америку европейцы. С ними Трамп решил бороться.
В этом противостоянии, затронувшем ведущие экономики Европы, «малоразвитые страны» из Балтии заняли выжидательную позицию. Они проявили лояльность Вашингтону и даже были вознаграждены за своё политическое штрейкбрехерство. Весной Дональд Трамп разом пригласил к себе президентов всех балтийских стран.
Формальным поводом для приглашения стала столетняя годовщина независимости «балтийских сестёр». Фактически Трамп постарался вбить клин в единство Евросоюза. Американский лидер много хвалил прибалтов. Обещал им помощь и поддержку. Потом заплутал в географии (хроническая болезнь американских президентов) и раскритиковал Эстонию, Литву и Латвию за войну 90-х годов прошлого века, которая привела к распаду Югославии.
Гости не сразу поняли, что Дональд Трамп перепутал Балтию и Балканы. Зато это поняли многочисленные комментаторы, не упустившие возможности отыграться в своих СМИ на Трампе за его дремучую невежественность. Попутно досталось балтийским странам, неразличимым американцами на политической карте мира.
В европейских СМИ лидеров Балтии осудили их проамериканскую позицию. Не постеснялись напомнить, на какие деньги живут сегодня «балтийские сёстры». Этой истории скоро 15 лет. 1 мая 2004 года восточно-европейские страны дружной толпой вступили в Евросоюз.
В Брюсселе пополнению обрадовались. Для «Новой Европы» объявили политику кохезии и даже создали специальный денежный фонд. По замыслу его создателей, за счёт этих средств должна быть преодолена социально-экономическая отсталость новичков Евросоюза. Фонд брался финансировать развитие инфраструктуры восточно-европейцев. На этой базе рассчитывали поднять их экономику.
Параллельно с Фондом кохезии создали ещё два – Европейский фонд регионального развития, Европейский социальный фонд. Кошельком для них стал бюджет ЕС, который для начала (на 2005-2012 годы) отписал «Новой Европе» порядка 160 миллиардов евро. Европейские денежки побежали в Прибалтику, наполняя ВВП тамошних стран на 18-20 процентов.
Однако экономического прорыва здесь не случилось. Благостную картину испортила протекция Германии и Великобритании, настоявших на открытии рынка труда Евросоюза для граждан только что вступивших в содружество стран. Благодарные жители Восточной Европы дружно поехали работать на Запад.
Так дружно, что население Латвии, например, за годы «интеграции в Евросоюз» сократилось с 2,6 млн. до 1,9 млн. человек. Похожая картина и в соседних республиках, где вместе с оттоком населения исчезли даже географические объекты. Польская газета Rzeczpospolita приводит в этой связи слова директора Литовского центра социальных исследований Сармине Микулиониене: «В Литве две тысячи деревень полностью исчезли, мы закрываем филиалы университетов, у нас нет людей для работы».
Заметьте, работа есть – людей нет. Объясняется это просто. В Латвии средняя зарплата 1000 евро, а в кризисной Испании вдвое больше пособие по безработице – порядка 2000 евро. Поэтому испанцы в страны Балтии не едут, а прибалты в Испанию едут. Хотя для них это не лучший вариант. В Германии и Британии можно заработать больше.
Как бы то ни было, пятнадцатилетняя дотация Прибалтикой проедена без ожидаемого экономического результата. Деньги ушли, как в балтийский песок. Теперь без дотаций Евросоюза (их приток из-за brexit уже сократился на 20%, а с 2020 года остановится вовсе) страны Балтии ждёт печальная перспектива.
В Брюсселе это понимают, но совсем не торопятся подпитать ресурсами свои «малоразвитые страны». Больше того, старые европейцы, чтобы не породить ненужных ожиданий, стали сторониться проблемных коллег из Прибалтики. Тот факт, что столетний юбилей государственной независимости Латвии превратился в событие местного значения, только подтверждает этот вывод.
Юбилей местного значения
На независимость Латвии у местной элиты были разные взгляды. Социал-демократы видели республику – Советской, автономной частью Новой России. Прогерманские латыши ориентировались на Запад с его буржуазным укладом жизни, что в конечном итоге привело к гражданской войне, закончившейся через два года победой прогерманских сил.
Вот это первое обретение самостоятельности и независимости праздновали в Латвии 18 ноября. Праздновали с размахом. Начали торжества ещё 11 ноября, в день, посвящённый памяти героев, павших за освобождение Латвии. Его ознаменовали военным парадом Национальных вооруженных сил и МВД. На набережной Риги зажгли свечи.
Воскресное торжество в латвийской столице осветилось огнями многотысячного факельного шествия. К Памятнику Свободы возложили венки. В национальном театре устроили праздничный концерт. Вечер завершился красочным салютом. В торжественных церемониях приняли участие высокие гости – президенты Эстонии, Исландии и Финляндии.
Должна была ещё прилететь президент соседней Литвы Даля Грибаускайте. Но в последний момент она отменила визит, сославшись на поломку персонального самолёта. Отказ Грибаускайте местные эксперты сочли за демарш. Одни объяснили его участившимися конфликтами прибалтийских соседей из-за маршрутов газо-, электроснабжения и распределения грантов Евросоюза. Другие сошлись на том, что Даля Грибаускайте, у которой летом завершается последняя каденция, потеряла интерес к местным событиям и проблемам.
В пользу этой версии говорят дальнейшие новости из Вильнюса. Самолёт Грибаускайте чудесным образом починили, и уже в понедельник она спешно вылетела в Брюссель. Здесь президент Литвы теперь частый гость. В СМИ пишут, что в европейской столице Даля Грибаускайте подыскивает себе новую работу.
Вместе с Грибаускайте латвийский юбилей проигнорировали руководители Евросоюза, главы государств и правительств большинства европейских стран. Объясняется это просто. Во-первых, на таких торжествах гости подобного ранга должны делать статусные подарки – пообещать кредит, финансовую поддержку или субсидию.
Европейцам сейчас это делать не с руки. Из-за стеснённости в средствах там даже не могут принять бюджет Евросоюза на 2019 год. К тому же надежда и опора ЕС – экономика Германии — в последнем квартале показала рекордное с 2013 года падение. В годовом выражении она сократилась на 0,8 процентных пункта.
Во-вторых (и это, пожалуй, главное), из-за трудностей последнего времени Еврокомиссия поделила все страны ЕС на три группы: малоразвитые, страны переходного периода и развитые. «Балтийские сёстры» оказались в неприятном для них статусе малоразвитых (третьесортных) стран. Потому юбилей в Латвии стал для Европы событием третьего плана.
Деньги в песок
Есть ещё одно обстоятельство, попридержавшее высоких гостей дома. Оно связано с приходом в Белый дом Вашингтона администрации Дональда Трампа. Между Америкой и Евросоюзом началось экономическое и политическое противостояние. Трамп прикрыл тему Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП).
Его активно продвигали предшественники нынешнего президента. Они хотели достичь соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и США. Но евроскептик Трамп прямым текстом сказал, что американский рынок – для компаний США. Их доходность снижают освоившие Америку европейцы. С ними Трамп решил бороться.
В этом противостоянии, затронувшем ведущие экономики Европы, «малоразвитые страны» из Балтии заняли выжидательную позицию. Они проявили лояльность Вашингтону и даже были вознаграждены за своё политическое штрейкбрехерство. Весной Дональд Трамп разом пригласил к себе президентов всех балтийских стран.
Формальным поводом для приглашения стала столетняя годовщина независимости «балтийских сестёр». Фактически Трамп постарался вбить клин в единство Евросоюза. Американский лидер много хвалил прибалтов. Обещал им помощь и поддержку. Потом заплутал в географии (хроническая болезнь американских президентов) и раскритиковал Эстонию, Литву и Латвию за войну 90-х годов прошлого века, которая привела к распаду Югославии.
Гости не сразу поняли, что Дональд Трамп перепутал Балтию и Балканы. Зато это поняли многочисленные комментаторы, не упустившие возможности отыграться в своих СМИ на Трампе за его дремучую невежественность. Попутно досталось балтийским странам, неразличимым американцами на политической карте мира.
В европейских СМИ лидеров Балтии осудили их проамериканскую позицию. Не постеснялись напомнить, на какие деньги живут сегодня «балтийские сёстры». Этой истории скоро 15 лет. 1 мая 2004 года восточно-европейские страны дружной толпой вступили в Евросоюз.
В Брюсселе пополнению обрадовались. Для «Новой Европы» объявили политику кохезии и даже создали специальный денежный фонд. По замыслу его создателей, за счёт этих средств должна быть преодолена социально-экономическая отсталость новичков Евросоюза. Фонд брался финансировать развитие инфраструктуры восточно-европейцев. На этой базе рассчитывали поднять их экономику.
Параллельно с Фондом кохезии создали ещё два – Европейский фонд регионального развития, Европейский социальный фонд. Кошельком для них стал бюджет ЕС, который для начала (на 2005-2012 годы) отписал «Новой Европе» порядка 160 миллиардов евро. Европейские денежки побежали в Прибалтику, наполняя ВВП тамошних стран на 18-20 процентов.
Однако экономического прорыва здесь не случилось. Благостную картину испортила протекция Германии и Великобритании, настоявших на открытии рынка труда Евросоюза для граждан только что вступивших в содружество стран. Благодарные жители Восточной Европы дружно поехали работать на Запад.
Так дружно, что население Латвии, например, за годы «интеграции в Евросоюз» сократилось с 2,6 млн. до 1,9 млн. человек. Похожая картина и в соседних республиках, где вместе с оттоком населения исчезли даже географические объекты. Польская газета Rzeczpospolita приводит в этой связи слова директора Литовского центра социальных исследований Сармине Микулиониене: «В Литве две тысячи деревень полностью исчезли, мы закрываем филиалы университетов, у нас нет людей для работы».
Заметьте, работа есть – людей нет. Объясняется это просто. В Латвии средняя зарплата 1000 евро, а в кризисной Испании вдвое больше пособие по безработице – порядка 2000 евро. Поэтому испанцы в страны Балтии не едут, а прибалты в Испанию едут. Хотя для них это не лучший вариант. В Германии и Британии можно заработать больше.
Как бы то ни было, пятнадцатилетняя дотация Прибалтикой проедена без ожидаемого экономического результата. Деньги ушли, как в балтийский песок. Теперь без дотаций Евросоюза (их приток из-за brexit уже сократился на 20%, а с 2020 года остановится вовсе) страны Балтии ждёт печальная перспектива.
В Брюсселе это понимают, но совсем не торопятся подпитать ресурсами свои «малоразвитые страны». Больше того, старые европейцы, чтобы не породить ненужных ожиданий, стали сторониться проблемных коллег из Прибалтики. Тот факт, что столетний юбилей государственной независимости Латвии превратился в событие местного значения, только подтверждает этот вывод.
- Автор:
- Геннадий Грановский
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter