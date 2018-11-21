Иран запустил в серию бронемашину Toufan
Иран начал серийное производство бронемашины Toufan с повышенной противоминной защитой (MRAP), сообщает блог Юрия Лямина.
Впервые прототип этой машины был показан в 2016 году на иранской военной выставке IPAS.
По словам эксперта, машина внешне очень напоминает MRAP Streit Typhoon 4x4. «Ну и собственно персидское название "Туфан" тоже означает "буря"», хотя иранцы вообще любят подобным образом называть свою технику, – отмечает он.
Тогда (в 2016 году) иранские специалисты, похоже, взяли в качестве базы шасси «КамАЗа», тем более что буклетах, распространенных на выставке, прямо говорится об использовании в образце двигателя V8 этой российской компании мощностью 360 л.с.
Поскольку грузовики не подпадают под оружейные санкции, то Иран без всяких проблем может закупать их комплектующие, которые затем использовать для создания легкой бронетехники, пишет Лямин.
Согласно информации, машины имею 3 уровень защиты по стандарту STANAG 4569. Скорость автомобилей – до 100 км/час. Экипаж – 2 человека, мест для десанта – 10.
По данным эксперта, первая партия бронеавтомобилей была передана сухопутным силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сборкой машин, скорее всего, занимается компания Shahid Kolah Dooz Industrial Complex, входящая в состав Организации оборонной промышленности республики, поскольку именно там она и создавалась.
Впервые прототип этой машины был показан в 2016 году на иранской военной выставке IPAS.
По словам эксперта, машина внешне очень напоминает MRAP Streit Typhoon 4x4. «Ну и собственно персидское название "Туфан" тоже означает "буря"», хотя иранцы вообще любят подобным образом называть свою технику, – отмечает он.
Тогда (в 2016 году) иранские специалисты, похоже, взяли в качестве базы шасси «КамАЗа», тем более что буклетах, распространенных на выставке, прямо говорится об использовании в образце двигателя V8 этой российской компании мощностью 360 л.с.
На первой машине виден установленный китайский 12,7-мм пулемет W85 или его иранская копия.
Поскольку грузовики не подпадают под оружейные санкции, то Иран без всяких проблем может закупать их комплектующие, которые затем использовать для создания легкой бронетехники, пишет Лямин.
Согласно информации, машины имею 3 уровень защиты по стандарту STANAG 4569. Скорость автомобилей – до 100 км/час. Экипаж – 2 человека, мест для десанта – 10.
По данным эксперта, первая партия бронеавтомобилей была передана сухопутным силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сборкой машин, скорее всего, занимается компания Shahid Kolah Dooz Industrial Complex, входящая в состав Организации оборонной промышленности республики, поскольку именно там она и создавалась.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Ирана
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