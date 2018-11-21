Британия усилит военную поддержку Украины

Британия не только продолжит оказывать военную помощь Украине, но и значительно усилит ее военную поддержку, для чего направит на Украину свой флот и военных, приводит The Daily Telegraph заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.Глава британского военного ведомства Гэвин Уильямсон заявил, что в лице Великобритании Украина имеет надежного партнера, который будет оказывать помощь украинской армии "пока Украина сталкивается с агрессивными действиями России". Он пообещал отправить в страну британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназовцев. Также Уильямсон пообещал, что в ближайшее время на помощь украинским ВМС прибудет многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании с экипажем численностью 72 человека.По словам британского министра Соединенное Королевство поможет Украине защищать свободу и демократию.Военное сотрудничество Великобритании и Украины идет с 2014 года, а в 2017 году страны договорились его усилить, наладив взаимодействие в сфере разведки и киберзащиты. Согласно данным украинского министерства обороны, за время сотрудничества британские инструкторы подготовили более трех тысяч украинских военных.