Минобороны РФ продлит сроки эксплуатации "Воеводы" и "Тополь-М"

Министерство обороны РФ планирует продлить эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет комплексов "Тополь-М", "Воевода" и УР-100Н. Работы по продлению сроков службы ракет должны быть закончены в 2020 году. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.Для проведения соответствующих работ Минобороны выделяет более 900 млн. рублей, подрядчик будет выбран на закрытом аукционе 10 декабря 2018 года. На выполнение работ "в обеспечение продленных сроков эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П135, 15П118М, 15П155 и 15П165", отводится 2 года, окончание работ планируется на 10 ноября 2020 года.Индексами 15П155 и 15П165 обозначаются ракетный комплекс "Тополь-М" в подвижной и шахтной версиях, индекс 15П118М — ракетный комплекс "Воевода" (НАТО - Сатана), индекс 15П135 обозначает советскую межконтинентальную баллистическую ракету шахтного базирования УР-100Н".Ранее сообщалось, что МБР УР-100Н УТТХ на первоначальном этапе может стать носителем для гиперзвукового комплекса "Авангард", в дальнейшем планируется заменить ее на "Сармат".Отметим, что ракетный комплекс "Воевода" и МБР УР-100Н являются советскими разработками 70-х годов 20 века, а разработка РК "Тополь-М", начавшаяся еще при СССР, была закончена уже в России.