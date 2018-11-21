БМП-3 для Ирака получили дополнительную защиту
Россия поставляет в Ирак боевые машины пехоты (БМП-3), оборудованные дополнительной бронезащитой, сообщает Российская газета.
Издание отмечает, что представленная на фотографии модификация боевой машины является одной из самых совершенных среди тех, что сегодня идут на экспорт.
В современную систему управления огнем входит тепловизионная камера, а для сопровождения целей в распоряжении наводчика имеется специальное устройство, которое выполняет эту функцию в автоматическом режиме.
В свою очередь командир получил прибор с активно-импульсной подсветкой, увеличивающей дальность обнаружения противника при постановке им дымовых завес, а также при повышенной запыленности, что очень важно для иракских военных.
Всё вышеперечисленное повышает эффективность применения 100-мм пушки, которую можно использовать еще и в качестве пусковой установки противотанковых управляемых ракет, а также спаренного автоматического орудия (30 мм).
Башню машины прикрывают решетчатые противокумулятивные экраны.
БМП оснащена двигателем мощностью 500 л.с., ее скорость – до 70 км/час. Запас хода – 600 км, вместимость – 10 человек. Машина сохранила возможность преодоления плавь водных преград.
Ранее сообщалось, что первые модернизированные БМП-3 начали прибывать в Ирак в конце августа 2018 года.
Издание отмечает, что представленная на фотографии модификация боевой машины является одной из самых совершенных среди тех, что сегодня идут на экспорт.
В современную систему управления огнем входит тепловизионная камера, а для сопровождения целей в распоряжении наводчика имеется специальное устройство, которое выполняет эту функцию в автоматическом режиме.
В свою очередь командир получил прибор с активно-импульсной подсветкой, увеличивающей дальность обнаружения противника при постановке им дымовых завес, а также при повышенной запыленности, что очень важно для иракских военных.
Всё вышеперечисленное повышает эффективность применения 100-мм пушки, которую можно использовать еще и в качестве пусковой установки противотанковых управляемых ракет, а также спаренного автоматического орудия (30 мм).
Башню машины прикрывают решетчатые противокумулятивные экраны.
БМП оснащена двигателем мощностью 500 л.с., ее скорость – до 70 км/час. Запас хода – 600 км, вместимость – 10 человек. Машина сохранила возможность преодоления плавь водных преград.
Ранее сообщалось, что первые модернизированные БМП-3 начали прибывать в Ирак в конце августа 2018 года.
- Использованы фотографии:
- https://andrei-bt.livejournal.com
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