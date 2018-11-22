Пятилетие достоинства и свободы

Указом президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года был установлен День достоинства и свободы.Стоит отметить, что это решение украинского лидера не было оригинальным, ведь после так называемой оранжевой революции, направленной на отмену результатов выборов, в которых побеждал Янукович, президент Ющенко также через год после Майдана учредил праздник: День свободы. Однако Ющенко, несмотря на красивые лозунги и стильный оранжевый шарф, так и не оправдал надежд украинцев, и в следующих выборах Янукович одержал победу.Указом от 30 декабря 2011 года Янукович отменил празднование Дня свободы, ссылаясь на то, что эта дата разъединяет украинское общество, поскольку 22 ноября является праздником лишь для части населения Украины.Янукович на должности президента явно не устраивал другую часть элиты. Поводом для его свержения стало приостановление украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Оппозиция при этом не выдвигала никаких требований, не обещала никаких социальных гарантий, основной задачей было именно подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Подавляющее большинство участников Майдана рассматривало его как членство в Европейском союзе, что, естественно, не соответствовало действительности.В результате так называемой Революции достоинства Янукович лишился президентского кресла, а его место занял Петр Порошенко, занимавший должность министра экономического развития в олигархическом кабинете министров, который требовали разогнать демонстранты.Вообще, названия и первого, и второго «майданов» содержат слово «революция», что как бы намекает на борьбу народа с несправедливостью и подразумевает радикальное изменение, скачок в развитии общества, сопряженный с открытым разрывом с предыдущим состоянием. Революция в политическом смысле – это смена общественной формации, как, например, Великая французская революция, которая привела к уничтожению в стране абсолютной монархии и провозгласила буржуазную республику. Ярким примером также является Великая Октябрьская социалистическая революция, сменившая буржуазную республику временного правительства на социализм большевиков.На что же повлияли «революции», т. е. первый и второй «майданы» на Украине, какую новую общественную формацию обрела страна? Никто ответить на вопрос не может. Потому как поменялась только верхушка власти, соответственно, никакой революции на Украине не было. В стране произошел банальный государственный переворот.И если оранжевый переворот не затрагивает каких-либо человеческих качеств, то Майдан 2013 года, судя по названию, должен был защитить достоинство украинских граждан.Спустя пять лет становится очевидно, что защищалось достоинство вовсе не рядовых украинцев, а олигархической верхушки, которая не без посторонней помощи с Запада организовала так называемую Революцию достоинства. Ведь от радикальных изменений народ получил только отмену визового режима с Европой для туристов, ту самую жизненно необходимую ассоциацию с ЕС, и, как следствие, европейские цены на продукты питания, топливо и коммунальные платежи.Тем не менее, День достоинства и свободы учрежден, а, соответственно, он подразумевает праздничные мероприятия. Запланировано возложение цветов к аллее памяти «героев небесной сотни», погибших в результате работы неизвестных до сих пор снайперов. Киевский центр детско-юношеского туризма проведет городской квест, посвященный Дню достоинства и свободы, видимо, с целью воспитать будущее поколение борцов за «достоинство и независимость». Как это ни парадоксально, но запланированы также военно-спортивные соревнования по огневой подготовке «Снайпер столицы – 2018». Собственно, будет кому организовать новую «небесную сотню», в случае если демократия вновь окажется в опасности… Кроме того, пройдут многочисленные выставки, приуроченные к событиям 2013-2014 годов.Возможно, кто-то скажет, что мероприятия сложно назвать праздничными, но и праздновать-то людям особо нечего. А те, кто действительно рад произошедшим событиям, отметят его по-своему.