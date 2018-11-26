Как сбивают спутники?
Вооруженные силы развитых стран активно используют космические аппараты разного назначения. С помощью спутников на орбите осуществляется навигация, связь, разведка и т.д. Вследствие этого космические аппараты становятся приоритетной целью для противника. Выведение из строя, как минимум, части космической группировки способно оказать самое серьезное влияние на военный потенциал противника. Противоспутниковое оружие разрабатывалось и разрабатывается в разных странах, и уже имели место определенные успехи. Впрочем, все известные системы такого рода имеют лишь ограниченный потенциал и способны атаковать далеко не все объекты на орбитах.
С точки зрения методов поражения и технологий, космический аппарат (КА) на орбите представляет собой не самую простую цель. Большинство спутников движется на предсказуемой траектории, что в известной мере облегчает наведение оружия. В то же время, орбиты располагаются на высотах не менее нескольких сотен километров, и это предъявляет особые требования к конструкции и характеристикам противоспутникового оружия. В итоге перехват и уничтожение КА оказывается весьма сложной задачей, решение которой может осуществляться разными способами.
«Земля-космос»
Очевидным способом борьбы со спутниками является применение специального зенитного вооружения с повышенными характеристиками, способного доставать цели даже на орбитах. Подобная идея появилась одной из первых, и вскоре были получены реальные результаты. Однако комплексы такого рода в прошлом не получили особого распространения из-за своей сложности и дороговизны.
Распределение обломков спутника FY-1C, сбитого китайской ракетой. Рисунок NASA
Впрочем, к настоящему времени ситуация изменилась, и на вооружение поступили новые сухопутные или морские ракетные комплексы, способные атаковать спутники на орбитах. Так, в январе 2007 года китайские военные провели первые успешные испытания своего противоспутникового комплекса. Ракета-перехватчик успешно поднялась на высоту порядка 865 км и на встречном курсе поразила аварийный метеоспутник FY-1C. Новости об этих испытаниях, а также большое количество обломков спутника на орбите стали поводом для серьезного беспокойства зарубежных военных.
В феврале 2008 года схожие испытания провели США, но на этот раз речь шла о ракете корабельного комплекса. Ракетный крейсер USS Lake Erie (CG-70), находясь в Тихом океане, произвел запуск ракеты-перехватчика SM-3. Целью для ракеты был назначен аварийный разведывательный спутник USA-193. Встреча ракеты-перехватчика и цели состоялась на высоте 245 км. Спутник был разбит, и его фрагменты вскоре сгорели в плотных слоях атмосферы. Эти испытания подтвердили возможность размещения противоспутниковых ракет не только на суше, но и на кораблях. Кроме того, они свидетельствовали о высоком потенциале ракеты SM-3, изначально предназначенной для работы по аэродинамическим и баллистическим целям.
Согласно разным источникам, противоспутниковые ракеты наземного базирования создаются и в нашей стране. Существует предположение, утверждающее, что высотность новейших ракет ЗРК С-400 не ограничивается официальными 30 км, и благодаря этому комплекс может поражать КА на орбите. Также предполагается, что специализированные противоспутниковые ракеты войдут в состав перспективного комплекса С-500.
Старт ракеты SM-3 из пусковой установки крейсера USS Lake Erie (CG-70), 2013 г. Фото US Navy
В настоящее время российская промышленность занимается модернизацией комплекса противоракетной обороны А-235. В рамках более крупной программы осуществляется разработка перспективной ракеты-перехватчика с шифром «Нудоль». В зарубежной прессе определенной популярностью пользуется версия, согласно которой ракетный комплекс «Нудоль» представляет собой именно средство борьбы со спутниками. При этом характеристики и возможности комплекса остаются неизвестными, а российские официальные лица никак не комментируют зарубежные версии.
«Воздух-космос»
Противоспутниковые ракеты наземного базирования сталкиваются с серьезной проблемой в виде значительной высоты нахождения цели. Они нуждаются в мощных двигателях, что усложняет их конструкцию. Еще в конце пятидесятых годов, едва ли не сразу после первого запуска искусственного спутника Земли, появилась идея о размещении ракет-перехватчиков на самолете-носителе. Последний должен был поднимать ракету на некоторую высоту и обеспечивать ее первоначальный разгон, что сокращало требования к силовой установке самого оружия.
Первые опыты подобного рода были проведены Соединенными Штатами в конце пятидесятых годов. В тот период шла разработка аэробаллистических ракет стратегического назначения; некоторые образцы такого рода, как оказалось, можно было использовать не только против наземных объектов, но и для борьбы с КА. В рамках летно-конструкторских испытаний ракет Martin WS-199B Bold Orion и Lockheed WS-199C High Virgo были проведены тестовые запуски по целям на орбите. Однако эти проекты не дали желаемых результатов, и были закрыты.
В дальнейшем США несколько раз пытались создавать новые противоспутниковые ракеты воздушного базирования, но не преуспели в этом. Все новые изделия имели те или иные недостатки, не позволявшие ставить их на вооружение. На данный момент, насколько известно, американская армия не имеет подобного оружия, а промышленность не разрабатывает новые проекты.
Уничтожение спутника USA-193 ракетой SM-3. Фото US Navy
Самой успешной американской разработкой в области противоспутниковых ракет для самолетов было изделие Vought ASM-135 ASAT, носителем которого являлся доработанный F-15. В сентябре 1985 года состоялся единственный учебно-боевой запуск этой ракеты по орбитальной цели, подтвердивший ее возможности. Истребитель-носитель, совершая вертикальный подъем, сбросил ракету на высоте около 24,4 км. Изделие успешно навелось на назначенную цель при помощи ГСН и поразило ее. Встреча ракеты и цели произошла на высоте 555 км. Несмотря на очевидные успехи и большой потенциал, в 1988 году проект закрыли.
В первой воловине восьмидесятых годов в нашей стране был запущен собственный проект противоспутникового комплекса с ракетой-перехватчиком воздушного базирования. Комплекс 30П6 «Контакт» включал ряд изделий, и главным из них была ракета 79М6. Ее предлагалось использовать вместе с самолетом-носителем типа МиГ-31Д. Согласно разным источникам, ракета «Контакт» могла поражать КА на орбитах высотой не менее 120-150 км. Насколько известно, в исходном виде комплекс 30П6 не был доведен до эксплуатации. В дальнейшем, однако, появился проект, предусматривавший перестройку ракеты-перехватчика 79М6 в ракету-носитель для небольших полезных нагрузок.
В конце сентября в свободном доступе появились новые фотографии самолета МиГ-31 с неизвестным изделием на внешней подвеске. Габариты и форма такой нагрузки стали поводом для появления версии о разработке новой противоспутниковой ракеты воздушного базирования. Впрочем, пока это лишь предположения и какие-либо данные о неизвестном объекте отсутствуют.
Насколько известно, тематика противоспутниковой ракеты для самолетов на том или ином уровне изучалась в разных странах. При этом до реальных изделий и пусков дело дошло только в нашей стране и Соединенных Штатах. Прочие государства не строили и не испытывали такое оружие. Их противоспутниковые программы основываются на иных концепциях.
Спутник против спутника
Для уничтожения объекта на орбите могут использоваться самые разные средства, в том числе специальный орбитальный космический аппарат. Идеи такого рода прорабатывались в разных странах, а в Советском Союзе даже считались приоритетными, что привело к самым интересным последствиям. При этом развитие спутников-перехватчиков, по всей видимости, продолжается до сих пор.
Разработка советского проекта с незамысловатым названием «Истребитель спутников» или ИС стартовала в начале шестидесятых годов. Ее целью было создание КА, способного перехватывать и уничтожать другие объекты на разных орбитах. Разработка комплекса, включающего разные средства, в том числе специальный спутник с особыми возможностями, заняла немало времени, но все же привела к желаемым результатам. В конце семидесятых на вооружение поступил боевой спутник ИС со всеми дополнительными средствами. Эксплуатация этого комплекса продолжалась до 1993 года.
С начала шестидесятых годов осуществлялись запуски опытных спутников серии «Полет», выполнявшиеся при помощи ракеты-носителя Р-7А в двухступенчатой конфигурации. КА имел маневровые двигатели и шрапнельную боевую часть. Со временем облик комплекса менялся, но основные его черты оставались прежними. В середине семидесятых состоялись испытательные запуски, по результатам которых комплекс ИС поступил на вооружение.
Зарубежные страны тоже прорабатывали идею спутника-перехватчика, но она рассматривалась в ином контексте. Так, в рамках программы Strategic Defense Initiative американская промышленность разрабатывала проект малогабаритного спутника Briliant Pebbles. Он предусматривал размещение на орбите нескольких тысяч малогабаритных спутников с собственными системами наведения. При получении приказа на атаку такой КА должен был сближаться с целью и сталкиваться с ней. Спутник массой 14-15 кг при скорости сближения 10-15 км/с гарантировано разрушал различные объекты.
Аэробаллистическая ракета WS-199 Bold Orion и ее носитель. Фото Globalsecurity.org
Однако целью проекта Briliant Pebbles было создание перспективного средства противоракетной обороны. С помощью таких спутников планировалось уничтожать боевые блоки или целые ступени баллистических ракет вероятного противника. В дальнейшем спутники-перехватчики могли быть адаптированы к перехвату КА, но до этого так и не дошло. Проект был закрыт вместе со всей программой SDI.
В последние годы тема спутников-перехватчиков вновь стала актуальной. В течение нескольких лет российские военные отправили на орбиту целый ряд спутников неизвестного назначения. Наблюдая за ними, зарубежные специалисты отмечали неожиданные маневры и смены орбит. К примеру, в июне прошлого года состоялся запуск КА «Космос-2519». Ровно через два месяца после запуска от этого спутника отделился аппарат меньших размеров, выполнивший ряд маневров. Утверждалось, что это был т.н. спутник-инспектор, способный изучать состояние другой техники на орбите.
Подобные события в околоземном пространстве вызвали любопытную реакцию зарубежных специалистов и средств массовой информации. В многочисленных публикациях отмечалось, что возможность свободного маневрирования и смены орбиты может использоваться не только для изучения состояния КА. Спутник с такими функциями также способен стать перехватчиком и уничтожать назначенные объекты теми или иными способами. По очевидным причинам, российские официальные лица не стали комментировать такие версии.
В 2013 году Китай отправил в космос сразу три спутника неясного назначения. Согласно доступным данным, один из них нес механический манипулятор. Во время полета этот аппарат изменил траекторию, отклонившись от исходной почти на 150 км. При этом он сблизился с другим спутником. После публикации информации о таких маневрах появились опасения о возможном использовании спутника с манипулятором в роли перехватчика.
Поражение без контакта
В недавнем прошлом стало известно о существовании перспективного проекта противоспутникового оружия, способного осуществлять нейтрализацию цели без прямого контакта с нею. Речь идет о специализированном комплексе радиоэлектронной борьбы, предназначенном для подавления радиоканалов связи и, возможно, поражения бортовой электроники аппарата-цели.
Истребитель МиГ-31 и ракета 79М6. Фото Militaryrussia.ru
Согласно доступным данным, разработка нового российского комплекса РЭБ с шифром «Тирада-2» стартовала еще в 2001 году. В прошлом году сообщалось о проведении государственных испытаний системы «Тирада-2С». В августе текущего года на форуме «Армия-2018» был подписан контракт на поставку серийных изделий «Тирада-2.3». При этом точные данные о составе, архитектуре, задачах и других особенностях комплекса пока не оглашались.
Ранее утверждалось, что комплексы линейки «Тирада» разных модификаций предназначаются для подавления радиоканалов связи, используемых космическими аппаратами. Невозможность обмена данными или передачи сигналов разного рода не позволяет спутнику выполнять свои функции. Таким образом, КА остается на орбите и сохраняет работоспособность, но теряет возможность решения поставленных задач. Вследствие этого противник не может использовать навигацию, связь и другие системы, построенные с использованием спутников.
Системы будущего
Современные армии развитых государств самым активным образом используют космические группировки с аппаратами разного назначения. С помощью спутников осуществляется разведка, связь, навигация и т.д. В обозримом будущем космические аппараты будут оставаться важнейшим элементом обороны, и есть основания считать, что их значение для армий вырастет. Как следствие, вооруженным силам необходимы и средства борьбы с КА противника. Разработка подобных систем ведется с середины прошлого века, и успела дать некоторые результаты в ряде сфер. Впрочем, по причине особой сложности, противоспутниковые системы пока не получили широкого распространения.
И все же необходимость противоспутникового оружия является очевидной. Несмотря на всю сложность подобных систем, ведущие страны продолжают их разработку, а наиболее удачные образцы даже поступают на вооружение. Современное противоспутниковое оружие, в целом, справляется с поставленными задачами, хотя и имеет ограниченный потенциал по высоте и точности. Но дальнейшее его развитие должно привести к появлению новых образцов с особыми характеристиками и возможностями. Какие варианты противоспутникового оружия получат развитие в ближайшем будущем и дойдут до эксплуатации – покажет время.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://vpk-news.ru/
http://freebeacon.com/
https://globalsecurity.org/
http://russianspaceweb.com/
http://astronautix.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-699.html
https://bmpd.livejournal.com/
С точки зрения методов поражения и технологий, космический аппарат (КА) на орбите представляет собой не самую простую цель. Большинство спутников движется на предсказуемой траектории, что в известной мере облегчает наведение оружия. В то же время, орбиты располагаются на высотах не менее нескольких сотен километров, и это предъявляет особые требования к конструкции и характеристикам противоспутникового оружия. В итоге перехват и уничтожение КА оказывается весьма сложной задачей, решение которой может осуществляться разными способами.
«Земля-космос»
Очевидным способом борьбы со спутниками является применение специального зенитного вооружения с повышенными характеристиками, способного доставать цели даже на орбитах. Подобная идея появилась одной из первых, и вскоре были получены реальные результаты. Однако комплексы такого рода в прошлом не получили особого распространения из-за своей сложности и дороговизны.
Распределение обломков спутника FY-1C, сбитого китайской ракетой. Рисунок NASA
Впрочем, к настоящему времени ситуация изменилась, и на вооружение поступили новые сухопутные или морские ракетные комплексы, способные атаковать спутники на орбитах. Так, в январе 2007 года китайские военные провели первые успешные испытания своего противоспутникового комплекса. Ракета-перехватчик успешно поднялась на высоту порядка 865 км и на встречном курсе поразила аварийный метеоспутник FY-1C. Новости об этих испытаниях, а также большое количество обломков спутника на орбите стали поводом для серьезного беспокойства зарубежных военных.
В феврале 2008 года схожие испытания провели США, но на этот раз речь шла о ракете корабельного комплекса. Ракетный крейсер USS Lake Erie (CG-70), находясь в Тихом океане, произвел запуск ракеты-перехватчика SM-3. Целью для ракеты был назначен аварийный разведывательный спутник USA-193. Встреча ракеты-перехватчика и цели состоялась на высоте 245 км. Спутник был разбит, и его фрагменты вскоре сгорели в плотных слоях атмосферы. Эти испытания подтвердили возможность размещения противоспутниковых ракет не только на суше, но и на кораблях. Кроме того, они свидетельствовали о высоком потенциале ракеты SM-3, изначально предназначенной для работы по аэродинамическим и баллистическим целям.
Согласно разным источникам, противоспутниковые ракеты наземного базирования создаются и в нашей стране. Существует предположение, утверждающее, что высотность новейших ракет ЗРК С-400 не ограничивается официальными 30 км, и благодаря этому комплекс может поражать КА на орбите. Также предполагается, что специализированные противоспутниковые ракеты войдут в состав перспективного комплекса С-500.
Старт ракеты SM-3 из пусковой установки крейсера USS Lake Erie (CG-70), 2013 г. Фото US Navy
В настоящее время российская промышленность занимается модернизацией комплекса противоракетной обороны А-235. В рамках более крупной программы осуществляется разработка перспективной ракеты-перехватчика с шифром «Нудоль». В зарубежной прессе определенной популярностью пользуется версия, согласно которой ракетный комплекс «Нудоль» представляет собой именно средство борьбы со спутниками. При этом характеристики и возможности комплекса остаются неизвестными, а российские официальные лица никак не комментируют зарубежные версии.
«Воздух-космос»
Противоспутниковые ракеты наземного базирования сталкиваются с серьезной проблемой в виде значительной высоты нахождения цели. Они нуждаются в мощных двигателях, что усложняет их конструкцию. Еще в конце пятидесятых годов, едва ли не сразу после первого запуска искусственного спутника Земли, появилась идея о размещении ракет-перехватчиков на самолете-носителе. Последний должен был поднимать ракету на некоторую высоту и обеспечивать ее первоначальный разгон, что сокращало требования к силовой установке самого оружия.
Первые опыты подобного рода были проведены Соединенными Штатами в конце пятидесятых годов. В тот период шла разработка аэробаллистических ракет стратегического назначения; некоторые образцы такого рода, как оказалось, можно было использовать не только против наземных объектов, но и для борьбы с КА. В рамках летно-конструкторских испытаний ракет Martin WS-199B Bold Orion и Lockheed WS-199C High Virgo были проведены тестовые запуски по целям на орбите. Однако эти проекты не дали желаемых результатов, и были закрыты.
В дальнейшем США несколько раз пытались создавать новые противоспутниковые ракеты воздушного базирования, но не преуспели в этом. Все новые изделия имели те или иные недостатки, не позволявшие ставить их на вооружение. На данный момент, насколько известно, американская армия не имеет подобного оружия, а промышленность не разрабатывает новые проекты.
Уничтожение спутника USA-193 ракетой SM-3. Фото US Navy
Самой успешной американской разработкой в области противоспутниковых ракет для самолетов было изделие Vought ASM-135 ASAT, носителем которого являлся доработанный F-15. В сентябре 1985 года состоялся единственный учебно-боевой запуск этой ракеты по орбитальной цели, подтвердивший ее возможности. Истребитель-носитель, совершая вертикальный подъем, сбросил ракету на высоте около 24,4 км. Изделие успешно навелось на назначенную цель при помощи ГСН и поразило ее. Встреча ракеты и цели произошла на высоте 555 км. Несмотря на очевидные успехи и большой потенциал, в 1988 году проект закрыли.
В первой воловине восьмидесятых годов в нашей стране был запущен собственный проект противоспутникового комплекса с ракетой-перехватчиком воздушного базирования. Комплекс 30П6 «Контакт» включал ряд изделий, и главным из них была ракета 79М6. Ее предлагалось использовать вместе с самолетом-носителем типа МиГ-31Д. Согласно разным источникам, ракета «Контакт» могла поражать КА на орбитах высотой не менее 120-150 км. Насколько известно, в исходном виде комплекс 30П6 не был доведен до эксплуатации. В дальнейшем, однако, появился проект, предусматривавший перестройку ракеты-перехватчика 79М6 в ракету-носитель для небольших полезных нагрузок.
В конце сентября в свободном доступе появились новые фотографии самолета МиГ-31 с неизвестным изделием на внешней подвеске. Габариты и форма такой нагрузки стали поводом для появления версии о разработке новой противоспутниковой ракеты воздушного базирования. Впрочем, пока это лишь предположения и какие-либо данные о неизвестном объекте отсутствуют.
Насколько известно, тематика противоспутниковой ракеты для самолетов на том или ином уровне изучалась в разных странах. При этом до реальных изделий и пусков дело дошло только в нашей стране и Соединенных Штатах. Прочие государства не строили и не испытывали такое оружие. Их противоспутниковые программы основываются на иных концепциях.
Спутник против спутника
Для уничтожения объекта на орбите могут использоваться самые разные средства, в том числе специальный орбитальный космический аппарат. Идеи такого рода прорабатывались в разных странах, а в Советском Союзе даже считались приоритетными, что привело к самым интересным последствиям. При этом развитие спутников-перехватчиков, по всей видимости, продолжается до сих пор.
Разработка советского проекта с незамысловатым названием «Истребитель спутников» или ИС стартовала в начале шестидесятых годов. Ее целью было создание КА, способного перехватывать и уничтожать другие объекты на разных орбитах. Разработка комплекса, включающего разные средства, в том числе специальный спутник с особыми возможностями, заняла немало времени, но все же привела к желаемым результатам. В конце семидесятых на вооружение поступил боевой спутник ИС со всеми дополнительными средствами. Эксплуатация этого комплекса продолжалась до 1993 года.
С начала шестидесятых годов осуществлялись запуски опытных спутников серии «Полет», выполнявшиеся при помощи ракеты-носителя Р-7А в двухступенчатой конфигурации. КА имел маневровые двигатели и шрапнельную боевую часть. Со временем облик комплекса менялся, но основные его черты оставались прежними. В середине семидесятых состоялись испытательные запуски, по результатам которых комплекс ИС поступил на вооружение.
Зарубежные страны тоже прорабатывали идею спутника-перехватчика, но она рассматривалась в ином контексте. Так, в рамках программы Strategic Defense Initiative американская промышленность разрабатывала проект малогабаритного спутника Briliant Pebbles. Он предусматривал размещение на орбите нескольких тысяч малогабаритных спутников с собственными системами наведения. При получении приказа на атаку такой КА должен был сближаться с целью и сталкиваться с ней. Спутник массой 14-15 кг при скорости сближения 10-15 км/с гарантировано разрушал различные объекты.
Аэробаллистическая ракета WS-199 Bold Orion и ее носитель. Фото Globalsecurity.org
Однако целью проекта Briliant Pebbles было создание перспективного средства противоракетной обороны. С помощью таких спутников планировалось уничтожать боевые блоки или целые ступени баллистических ракет вероятного противника. В дальнейшем спутники-перехватчики могли быть адаптированы к перехвату КА, но до этого так и не дошло. Проект был закрыт вместе со всей программой SDI.
В последние годы тема спутников-перехватчиков вновь стала актуальной. В течение нескольких лет российские военные отправили на орбиту целый ряд спутников неизвестного назначения. Наблюдая за ними, зарубежные специалисты отмечали неожиданные маневры и смены орбит. К примеру, в июне прошлого года состоялся запуск КА «Космос-2519». Ровно через два месяца после запуска от этого спутника отделился аппарат меньших размеров, выполнивший ряд маневров. Утверждалось, что это был т.н. спутник-инспектор, способный изучать состояние другой техники на орбите.
Подобные события в околоземном пространстве вызвали любопытную реакцию зарубежных специалистов и средств массовой информации. В многочисленных публикациях отмечалось, что возможность свободного маневрирования и смены орбиты может использоваться не только для изучения состояния КА. Спутник с такими функциями также способен стать перехватчиком и уничтожать назначенные объекты теми или иными способами. По очевидным причинам, российские официальные лица не стали комментировать такие версии.
В 2013 году Китай отправил в космос сразу три спутника неясного назначения. Согласно доступным данным, один из них нес механический манипулятор. Во время полета этот аппарат изменил траекторию, отклонившись от исходной почти на 150 км. При этом он сблизился с другим спутником. После публикации информации о таких маневрах появились опасения о возможном использовании спутника с манипулятором в роли перехватчика.
Поражение без контакта
В недавнем прошлом стало известно о существовании перспективного проекта противоспутникового оружия, способного осуществлять нейтрализацию цели без прямого контакта с нею. Речь идет о специализированном комплексе радиоэлектронной борьбы, предназначенном для подавления радиоканалов связи и, возможно, поражения бортовой электроники аппарата-цели.
Истребитель МиГ-31 и ракета 79М6. Фото Militaryrussia.ru
Согласно доступным данным, разработка нового российского комплекса РЭБ с шифром «Тирада-2» стартовала еще в 2001 году. В прошлом году сообщалось о проведении государственных испытаний системы «Тирада-2С». В августе текущего года на форуме «Армия-2018» был подписан контракт на поставку серийных изделий «Тирада-2.3». При этом точные данные о составе, архитектуре, задачах и других особенностях комплекса пока не оглашались.
Ранее утверждалось, что комплексы линейки «Тирада» разных модификаций предназначаются для подавления радиоканалов связи, используемых космическими аппаратами. Невозможность обмена данными или передачи сигналов разного рода не позволяет спутнику выполнять свои функции. Таким образом, КА остается на орбите и сохраняет работоспособность, но теряет возможность решения поставленных задач. Вследствие этого противник не может использовать навигацию, связь и другие системы, построенные с использованием спутников.
Системы будущего
Современные армии развитых государств самым активным образом используют космические группировки с аппаратами разного назначения. С помощью спутников осуществляется разведка, связь, навигация и т.д. В обозримом будущем космические аппараты будут оставаться важнейшим элементом обороны, и есть основания считать, что их значение для армий вырастет. Как следствие, вооруженным силам необходимы и средства борьбы с КА противника. Разработка подобных систем ведется с середины прошлого века, и успела дать некоторые результаты в ряде сфер. Впрочем, по причине особой сложности, противоспутниковые системы пока не получили широкого распространения.
И все же необходимость противоспутникового оружия является очевидной. Несмотря на всю сложность подобных систем, ведущие страны продолжают их разработку, а наиболее удачные образцы даже поступают на вооружение. Современное противоспутниковое оружие, в целом, справляется с поставленными задачами, хотя и имеет ограниченный потенциал по высоте и точности. Но дальнейшее его развитие должно привести к появлению новых образцов с особыми характеристиками и возможностями. Какие варианты противоспутникового оружия получат развитие в ближайшем будущем и дойдут до эксплуатации – покажет время.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://vpk-news.ru/
http://freebeacon.com/
https://globalsecurity.org/
http://russianspaceweb.com/
http://astronautix.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-699.html
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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