Раскол вместо реформы. Какое будущее ждёт ОЗХО?
Завершилась 23-я сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. По ее итогам принят проект увеличения бюджета ОЗХО, который подразумевает наделение организации «атрибутивным механизмом» по установлению виновных в применении химического оружия.
Увеличить финансирование Организации по запрещению химического оружия планируется более чем на 2 миллиона долларов, которые будут выделены на формирование органа, наделенного новыми функциями в составе ОЗХО. Против данного проекта проголосовали 27 стран. При этом в поддержку совместной российско-китайской инициативы о создании рабочей группы по установлению соответствия расширенных полномочий организации мандату ОЗХО высказались 30 государств, против выступили 82 делегации.
Таким образом, прошедшая сессия еще отчетливее обозначила линию раскола, наметившуюся в ходе предыдущей специальной сессии в Гааге. Необходимо отметить, что для этого создан соответствующий информационный фон. Случаи применения химического оружия в Сирии и инцидент в Солсбери вроде бы подталкивают к принятию логичного решения – ужесточению правил игры, чтобы квалифицированные специалисты не только делали заключение о факте применения отравляющих веществ, но заодно и устанавливали вину того или иного государства.
Целесообразно и справедливо? Разве что на первый взгляд. Наиболее острые проблемы, связанные с поддержанием мира, рассматриваются в Совете Безопасности ООН. Соответственно, в случае угрозы для безопасности только этот орган имеет право применять принудительные меры. Также Совет может вмешаться в рассмотрение споров, которые могут привести к конфликтам между странами, в том числе с использованием вооруженной силы. Очевидно, что ОЗХО в новом качестве приведет к размыванию ответственности и разбалансировки действующих механизмов урегулирования проблем. Внося изменения в систему, нельзя надеяться, что ее функционирование не претерпит изменений.
Вероятно, как раз на это так называемая «реформа» ОЗХО и нацелена. В СБ ООН сложно продавить откровенно авантюристические резолюции против неугодных государств, так как все ее члены обладают правом вето. «Атрибутивный механизм», которым станет располагать ОЗХО, позволит трактовать расследование об инцидентах с химическим оружием в свою пользу.
Зная позицию некоторых западных государств по Сирии или «делу Скрипаля», можно представить, какого рода обвинительные заключения станут приводиться в «объективных докладах» организации. Уже сейчас десятки государств выражают несогласие с таким сценарием. Вполне вероятно, что в таком спектакле одного обвинителя и безмолвного обвиняемого многие из них участвовать откажутся.
Кто выиграет от того, что ОЗХО станет еще на шаг дальше от решения международных проблем, затрагивающих все страны мира, и станет местом для публичной порки неугодных? На Западе об этом, похоже, не задумываются.
Увеличить финансирование Организации по запрещению химического оружия планируется более чем на 2 миллиона долларов, которые будут выделены на формирование органа, наделенного новыми функциями в составе ОЗХО. Против данного проекта проголосовали 27 стран. При этом в поддержку совместной российско-китайской инициативы о создании рабочей группы по установлению соответствия расширенных полномочий организации мандату ОЗХО высказались 30 государств, против выступили 82 делегации.
Таким образом, прошедшая сессия еще отчетливее обозначила линию раскола, наметившуюся в ходе предыдущей специальной сессии в Гааге. Необходимо отметить, что для этого создан соответствующий информационный фон. Случаи применения химического оружия в Сирии и инцидент в Солсбери вроде бы подталкивают к принятию логичного решения – ужесточению правил игры, чтобы квалифицированные специалисты не только делали заключение о факте применения отравляющих веществ, но заодно и устанавливали вину того или иного государства.
Целесообразно и справедливо? Разве что на первый взгляд. Наиболее острые проблемы, связанные с поддержанием мира, рассматриваются в Совете Безопасности ООН. Соответственно, в случае угрозы для безопасности только этот орган имеет право применять принудительные меры. Также Совет может вмешаться в рассмотрение споров, которые могут привести к конфликтам между странами, в том числе с использованием вооруженной силы. Очевидно, что ОЗХО в новом качестве приведет к размыванию ответственности и разбалансировки действующих механизмов урегулирования проблем. Внося изменения в систему, нельзя надеяться, что ее функционирование не претерпит изменений.
Вероятно, как раз на это так называемая «реформа» ОЗХО и нацелена. В СБ ООН сложно продавить откровенно авантюристические резолюции против неугодных государств, так как все ее члены обладают правом вето. «Атрибутивный механизм», которым станет располагать ОЗХО, позволит трактовать расследование об инцидентах с химическим оружием в свою пользу.
Зная позицию некоторых западных государств по Сирии или «делу Скрипаля», можно представить, какого рода обвинительные заключения станут приводиться в «объективных докладах» организации. Уже сейчас десятки государств выражают несогласие с таким сценарием. Вполне вероятно, что в таком спектакле одного обвинителя и безмолвного обвиняемого многие из них участвовать откажутся.
Кто выиграет от того, что ОЗХО станет еще на шаг дальше от решения международных проблем, затрагивающих все страны мира, и станет местом для публичной порки неугодных? На Западе об этом, похоже, не задумываются.
- Автор:
- Аркадий Нойман
- Использованы фотографии:
- OPCW
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