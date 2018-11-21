Странности американской "активности" в Сомали
Согласно данным телеканала Euronews, американское «Командование силами в Африке» отчиталось о том, что в минувший понедельник, 19 ноября 2018 года, ВВС США нанесли два авиаудара по выявленным лагерям террористической джихадистской группировки «Аш-Шабаб» (*запрещена в РФ) на территории Сомали.
В ходе эти налётов, осуществлённых в рамках расширенных полномочий американской военной миссии в Сомали, по официальному сообщению "АФРИКОМ", было уничтожено 37 боевиков из числа лиц, принадлежащих к «Молодёжному движению моджахедов». Гражданские лица при данных авиаударах, по мнению американцев, не пострадали.
Напомним, что радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», одним из главных районов базирования которой является Сомали, достаточно плотно связана с такой международной террористической сетью исламистов, как «Аль-Каида»*, и ведёт вооружённую борьбу как против центрального правительства Сомали, так и против других группировок в этой стране.
Также боевики этой террористической организации отмечены как организаторы наиболее кровавых терактов на территории стран Африканского Рога, равно как и известны своими нападениями на миссии ООН, осуществляющие гуманитарную помощь населению Сомали.
Однако насколько эффективна подобная, применяемая американцами, тактика точечных воздушных авиаударов (примерно раз в 2 недели) по лагерям джихадистов, без осуществления планомерных наземных операций, и насколько вообще тяжелы такие потери для группировки, располагающей даже сейчас несколькими тысячами боевиков, ответить достаточно сложно.
По мнению отдельных экспертов, такие авиаудары со стороны США являются не более чем демонстрацией показной активности их контингента в ключевой зоне Баб-эль-Мандебского пролива и не ведут к какому-либо искоренению исламского радикализма в этом африканском регионе.
В ходе эти налётов, осуществлённых в рамках расширенных полномочий американской военной миссии в Сомали, по официальному сообщению "АФРИКОМ", было уничтожено 37 боевиков из числа лиц, принадлежащих к «Молодёжному движению моджахедов». Гражданские лица при данных авиаударах, по мнению американцев, не пострадали.
Боевики сомалийской террористической группировки "Аш-Шабаб"
Напомним, что радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», одним из главных районов базирования которой является Сомали, достаточно плотно связана с такой международной террористической сетью исламистов, как «Аль-Каида»*, и ведёт вооружённую борьбу как против центрального правительства Сомали, так и против других группировок в этой стране.
Также боевики этой террористической организации отмечены как организаторы наиболее кровавых терактов на территории стран Африканского Рога, равно как и известны своими нападениями на миссии ООН, осуществляющие гуманитарную помощь населению Сомали.
Однако насколько эффективна подобная, применяемая американцами, тактика точечных воздушных авиаударов (примерно раз в 2 недели) по лагерям джихадистов, без осуществления планомерных наземных операций, и насколько вообще тяжелы такие потери для группировки, располагающей даже сейчас несколькими тысячами боевиков, ответить достаточно сложно.
По мнению отдельных экспертов, такие авиаудары со стороны США являются не более чем демонстрацией показной активности их контингента в ключевой зоне Баб-эль-Мандебского пролива и не ведут к какому-либо искоренению исламского радикализма в этом африканском регионе.
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