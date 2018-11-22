Особенности, способные сыграть злую шутку с ЗРК «Тор-М2» в бою. От хвалебных од СМИ к реальности
Одним из наиболее нашумевших событий в реализации государственного оборонного заказа на 2018—2020 годы является предстоящая передача 1-й дивизии ПВО Северного флота ВМФ России бригадного комплекта передовых самоходных зенитно-ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2ДТ» в арктическом исполнении (индекс ГРАУ 9К331МДТ), в то время как первый дивизионный комплект в количестве 12 боевых машин 9К331МДТ будет получен зенитно-ракетными полками 45-й армии ВВС и ПВО (находится в составе СФ) от предприятия-изготовителя (ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол») уже в течение предстоящей недели.
Важность данного события, которое пройдёт на территории 726-го учебного центра войсковой ПВО в г. Ейске и ознаменует начало масштабного обновления противовоздушной и противоракетной компонент СФ, достаточно трудно преувеличить. Ведь перед нами не обычные «Тор-М1В» и «Тор-М2У», предназначенные для прикрытия подразделений сухопутных войск, стратегически важных промышленных объектов и «мёртвых зон» ЗРК С-300/400 на европейском ТВД, а уникальные инструменты ПВО-ПРО для набирающей обороты «арктической гонки», способные оперировать в суровых метеорологических и гидрологических условиях заполярной зоны, где техника и экипажи могут столкнуться не только с критически низкими температурами и снежной целиной, но и с недостаточной для марш-броска толщиной ледяного покрова.
Именно здесь и будут продемонстрированы уникальные ходовые качества двухзвенного снегоболотохода на гусеничном ходу ДТ-30МП «Витязь», который используется в качестве шасси не только автономным боевым модулем (АБМ) типа 9А331МК-1 комплекса «Тор-М2ДТ», но и боевым модулем арктического варианта зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-СА». Более того, в соответствии с заявлением начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николая Паршина, сделанным ещё 23 ноября 2017 года, на шасси ДТ-30МП планируется разместить ещё и 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Магнолия». Очевидно, речь идёт об установке на снегоболотоход ДТ-30МП башни от самоходного артиллерийского орудия 2С34 «Хоста», включая 120-мм нарезную полуавтоматическую пушку-гаубицу-миномёт 2А80-1.
Главным преимуществом размещения всей вышеуказанной техники на шасси снегоболотоходов ДТ-30МП является 2-2,5-кратное снижение удельного давления на грунт. Так, если у ЗРСК «Тор-М1» данный показатель составляет порядка 0,8 кг/кв. см, то у боевой единицы на базе «Витязя» он будет варьироваться в пределах от 0,29 до 0,4 кг. кв. м и более (в зависимости от массы размещаемого боевого модуля ЗРК и количества боекомплекта). Как видите, инструментов для ведения полноценного арктического противостояния с США, Канадой, Норвегией и Данией у Генштаба ВС России более чем достаточно, а значит, у нас в рукаве имеются все козыри для процесса оспаривания принадлежности хребта Ломоносова и поднятия Менделеева, большая часть которых относится к российскому шельфу, что было окончательно подтверждено специалистами экспедиции «Арктика-2007».
Но вернёмся к обзору боевых возможностей ЗРСК семейства «Тор-М2», включая арктическую версию 9К331МДТ. В опубликованной военно-новостным агентством «Интерфакс-АВН» новости о передаче «Тор-М2ДТ» Северному флоту можно наткнуться на весьма забавную строчку, речь в которой идёт о способности комплекса реализовать перехват одновременно 4 средств воздушного нападения противника, «атакующих с различных направлений». Точно неизвестно, является ли автором данного суждения представитель СМИ, не имеющий ни малейшего представления об архитектуре системы наведения «Торов» или представитель оборонного ведомства, пытавшийся выдать желаемое за действительное, но одно можно утверждать точно: ни о какой компетентности здесь и речи быть не может.
Известно, что арктические «Тор-М2ДТ», равно как и стандартные самоходные «Тор-М2У», а также модульные «Тор-М2КМ», обладают обновлённым и в 2 раза расширенным боекомплектом, представленным 16 более компактными зенитными управляемыми ракетами малой дальности 9М338 (РЗВ-МД). Для их интеграции в боевое отделение «Тор-М2У/ДТ» специалистам «Алмаз-Антея» пришлось разработать принципиально новый зенитно-ракетный модуль, который заменил прежний 9М334Д. В новом модуле вместо перпендикулярно ориентированных продольной оси башни двух счетверённых транспортно-пусковых контейнеров типа 9Я281 установлены 2 параллельно ориентированных свосьмерённых ТПК для 16 240-мм вертикальных пусковых «тубусов» для ЗУР 9М338. Несмотря на улучшенные скоростные параметры (до 3600 км/ч) и дальность действия (до 16 км), что обеспечило более уверенное поражение высокоскоростных целей на догонных курсах, данные зенитные управляемые ракеты, во-первых, не были оснащены газоструйной системой отклонения вектора тяги для кардинального увеличения маневренности, во-вторых, сохранили радиокомандную систему наведения.
Новый вариант зенитно-ракетного модуля на 16 транспортно-пусковых контейнеров для ЗУР 9М338 (РЗВ-МД)
Именно радиокомандная система наведения, требующая постоянного участия радара наведения в вычислении траектории полёта 9М338 и цели, вплоть до поражения последней, «не под каким соусом» не позволяет одному ЗРСК семейства «Тор-М2» обеспечить всеракурсное отражение массированного ракетного удара при подлёте СВН одновременно с нескольких воздушных направлений. Вывод: продвигаемые в некоторых российских СМИ ура-патриотические строчки о характеристиках «Торов-М2» не имеют ничего общего с реальными возможностями этих комплексов в боевых условиях. Для реализации всеракурсной противовоздушной / противоракетной обороны, ЗУР 9М338 должны быть оснащены активными радиолокационными головками самонаведения, либо инфракрасными ГСН, которые на заключительном этапе перхвата способны действовать без непрерывного целеуказания либо подсвета со стороны многофункционального радара ЗРК. Подобная методика применяется сегодня в таких зенитно-ракетных комплексах, как британский «Land Ceptor» с зенитными ракетами CAMM/-ER (оснащены АРГСН), французский VL MICA c ЗУР MICA-EM/IR (оснащены как активными радиолокационными так и инфракрасными ГСН), а также израильский SPYDER-MR, использующий адаптированные для наземного пуска ракеты класса «воздух-воздух» «Питон-5» и «Дерби».
Не менее серьёзным недостатком постоянной «привязки» ЗУР 9М338 к радиолокатору наведения самоходного ЗРК «Тор-М2У/ДТ/КМ» можно считать потерю возможности перехвата цели, которая заходит в «мёртвую воронку» над комплексом (конусообразный сектор воздушного пространства, который не просматривается РЛС наведения из ограничения работы в угломестной плоскости). В связи с конструктивными особенностями размещения РЛ-средств на боевой машине все модификации «Торов» столкнулись с «детской болезнью», заключающейся в невозможности обнаружения, сопровождения и обстрела целей, пикирующих на ЗРСК под углом 65 градусов и более.
Следовательно, угрозу для них могут представлять как различные типы оперативно-тактических баллистических ракет, так и такие передовые виды высокоточного оружия, как 227-мм снаряд GLSDB, оснащённый планирующей управляемой авиабомбой GBU-39B. Но если проблему с невозможностью всеракурсного отражения воздушных угроз можно легко решить посредством обеспечения групповой работы «Тор-М2У/ДТ» в составе батареи (когда за каждой боевой машиной закреплён 90-градусный сектор воздушного пространства, простреливаемый одновременно 4 ЗУР РЗВ-МД), то решить вопрос с перехватом атакующих сверху элементов высокоточного оружия можно лишь путём разработки для «Торов» зенитных ракет с тепловыми или активными радиолокационными ГСН. Некоторые могут указать на факт интеграции «Торов» в эшелонированную сетецентрическую ПВО-ПРО вместе с ЗРК С-300ПМ1 и С-400 «Триумф», но и эти комплексы (ввиду наблюдающего отсутствия ЗУР 9М96ДМ) имеют всё ту же «мёртвую воронку», которой у французского ЗРК SAMP-T не наблюдается, а поэтому вопрос остаётся открытым.
Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22739
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/torm/torm.shtml
http://nevskii-bastion.ru/land-ceptor/
http://bastion-karpenko.ru/spyder-zrk/
Важность данного события, которое пройдёт на территории 726-го учебного центра войсковой ПВО в г. Ейске и ознаменует начало масштабного обновления противовоздушной и противоракетной компонент СФ, достаточно трудно преувеличить. Ведь перед нами не обычные «Тор-М1В» и «Тор-М2У», предназначенные для прикрытия подразделений сухопутных войск, стратегически важных промышленных объектов и «мёртвых зон» ЗРК С-300/400 на европейском ТВД, а уникальные инструменты ПВО-ПРО для набирающей обороты «арктической гонки», способные оперировать в суровых метеорологических и гидрологических условиях заполярной зоны, где техника и экипажи могут столкнуться не только с критически низкими температурами и снежной целиной, но и с недостаточной для марш-броска толщиной ледяного покрова.
Именно здесь и будут продемонстрированы уникальные ходовые качества двухзвенного снегоболотохода на гусеничном ходу ДТ-30МП «Витязь», который используется в качестве шасси не только автономным боевым модулем (АБМ) типа 9А331МК-1 комплекса «Тор-М2ДТ», но и боевым модулем арктического варианта зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-СА». Более того, в соответствии с заявлением начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николая Паршина, сделанным ещё 23 ноября 2017 года, на шасси ДТ-30МП планируется разместить ещё и 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Магнолия». Очевидно, речь идёт об установке на снегоболотоход ДТ-30МП башни от самоходного артиллерийского орудия 2С34 «Хоста», включая 120-мм нарезную полуавтоматическую пушку-гаубицу-миномёт 2А80-1.
Главным преимуществом размещения всей вышеуказанной техники на шасси снегоболотоходов ДТ-30МП является 2-2,5-кратное снижение удельного давления на грунт. Так, если у ЗРСК «Тор-М1» данный показатель составляет порядка 0,8 кг/кв. см, то у боевой единицы на базе «Витязя» он будет варьироваться в пределах от 0,29 до 0,4 кг. кв. м и более (в зависимости от массы размещаемого боевого модуля ЗРК и количества боекомплекта). Как видите, инструментов для ведения полноценного арктического противостояния с США, Канадой, Норвегией и Данией у Генштаба ВС России более чем достаточно, а значит, у нас в рукаве имеются все козыри для процесса оспаривания принадлежности хребта Ломоносова и поднятия Менделеева, большая часть которых относится к российскому шельфу, что было окончательно подтверждено специалистами экспедиции «Арктика-2007».
Но вернёмся к обзору боевых возможностей ЗРСК семейства «Тор-М2», включая арктическую версию 9К331МДТ. В опубликованной военно-новостным агентством «Интерфакс-АВН» новости о передаче «Тор-М2ДТ» Северному флоту можно наткнуться на весьма забавную строчку, речь в которой идёт о способности комплекса реализовать перехват одновременно 4 средств воздушного нападения противника, «атакующих с различных направлений». Точно неизвестно, является ли автором данного суждения представитель СМИ, не имеющий ни малейшего представления об архитектуре системы наведения «Торов» или представитель оборонного ведомства, пытавшийся выдать желаемое за действительное, но одно можно утверждать точно: ни о какой компетентности здесь и речи быть не может.
«Арктический» ЗРК «Тор-М2ДТ»
Известно, что арктические «Тор-М2ДТ», равно как и стандартные самоходные «Тор-М2У», а также модульные «Тор-М2КМ», обладают обновлённым и в 2 раза расширенным боекомплектом, представленным 16 более компактными зенитными управляемыми ракетами малой дальности 9М338 (РЗВ-МД). Для их интеграции в боевое отделение «Тор-М2У/ДТ» специалистам «Алмаз-Антея» пришлось разработать принципиально новый зенитно-ракетный модуль, который заменил прежний 9М334Д. В новом модуле вместо перпендикулярно ориентированных продольной оси башни двух счетверённых транспортно-пусковых контейнеров типа 9Я281 установлены 2 параллельно ориентированных свосьмерённых ТПК для 16 240-мм вертикальных пусковых «тубусов» для ЗУР 9М338. Несмотря на улучшенные скоростные параметры (до 3600 км/ч) и дальность действия (до 16 км), что обеспечило более уверенное поражение высокоскоростных целей на догонных курсах, данные зенитные управляемые ракеты, во-первых, не были оснащены газоструйной системой отклонения вектора тяги для кардинального увеличения маневренности, во-вторых, сохранили радиокомандную систему наведения.
Новый вариант зенитно-ракетного модуля на 16 транспортно-пусковых контейнеров для ЗУР 9М338 (РЗВ-МД)
Именно радиокомандная система наведения, требующая постоянного участия радара наведения в вычислении траектории полёта 9М338 и цели, вплоть до поражения последней, «не под каким соусом» не позволяет одному ЗРСК семейства «Тор-М2» обеспечить всеракурсное отражение массированного ракетного удара при подлёте СВН одновременно с нескольких воздушных направлений. Вывод: продвигаемые в некоторых российских СМИ ура-патриотические строчки о характеристиках «Торов-М2» не имеют ничего общего с реальными возможностями этих комплексов в боевых условиях. Для реализации всеракурсной противовоздушной / противоракетной обороны, ЗУР 9М338 должны быть оснащены активными радиолокационными головками самонаведения, либо инфракрасными ГСН, которые на заключительном этапе перхвата способны действовать без непрерывного целеуказания либо подсвета со стороны многофункционального радара ЗРК. Подобная методика применяется сегодня в таких зенитно-ракетных комплексах, как британский «Land Ceptor» с зенитными ракетами CAMM/-ER (оснащены АРГСН), французский VL MICA c ЗУР MICA-EM/IR (оснащены как активными радиолокационными так и инфракрасными ГСН), а также израильский SPYDER-MR, использующий адаптированные для наземного пуска ракеты класса «воздух-воздух» «Питон-5» и «Дерби».
Не менее серьёзным недостатком постоянной «привязки» ЗУР 9М338 к радиолокатору наведения самоходного ЗРК «Тор-М2У/ДТ/КМ» можно считать потерю возможности перехвата цели, которая заходит в «мёртвую воронку» над комплексом (конусообразный сектор воздушного пространства, который не просматривается РЛС наведения из ограничения работы в угломестной плоскости). В связи с конструктивными особенностями размещения РЛ-средств на боевой машине все модификации «Торов» столкнулись с «детской болезнью», заключающейся в невозможности обнаружения, сопровождения и обстрела целей, пикирующих на ЗРСК под углом 65 градусов и более.
Следовательно, угрозу для них могут представлять как различные типы оперативно-тактических баллистических ракет, так и такие передовые виды высокоточного оружия, как 227-мм снаряд GLSDB, оснащённый планирующей управляемой авиабомбой GBU-39B. Но если проблему с невозможностью всеракурсного отражения воздушных угроз можно легко решить посредством обеспечения групповой работы «Тор-М2У/ДТ» в составе батареи (когда за каждой боевой машиной закреплён 90-градусный сектор воздушного пространства, простреливаемый одновременно 4 ЗУР РЗВ-МД), то решить вопрос с перехватом атакующих сверху элементов высокоточного оружия можно лишь путём разработки для «Торов» зенитных ракет с тепловыми или активными радиолокационными ГСН. Некоторые могут указать на факт интеграции «Торов» в эшелонированную сетецентрическую ПВО-ПРО вместе с ЗРК С-300ПМ1 и С-400 «Триумф», но и эти комплексы (ввиду наблюдающего отсутствия ЗУР 9М96ДМ) имеют всё ту же «мёртвую воронку», которой у французского ЗРК SAMP-T не наблюдается, а поэтому вопрос остаётся открытым.
Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22739
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/torm/torm.shtml
http://nevskii-bastion.ru/land-ceptor/
http://bastion-karpenko.ru/spyder-zrk/
- Автор:
- Евгений Даманцев
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