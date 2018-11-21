Исследование РАНХиГС: Каждый пятый россиянин живёт в условиях бедности

Результаты исследования, проводимого Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выглядят удручающе: большинство граждан России еле сводят концы с концами, около 22% россиян живут в зоне бедности.По словам одного из авторов данного исследования, Дмитрия Логинова, большинство граждан России вынуждено жить в условиях экономии.Согласно проводимому опросу, все российские граждане были поделены на четыре группы в зависимости от показателя потребительского благополучия: зону бедности, зону риска, зону возможных изменений и зону комфорта.В состоянии нищеты или в зоне бедности в России находится 22% населения. Доходов этой части населения хватает только на минимальный необходимый набор товаров. Как отметил Логинов, этой группе людей зачастую приходится делать выбор между самыми простыми продуктами и необходимыми лекарствами.Около 35,6% граждан нашего государства оказались в зоне риска. Несмотря на то, что они имеют возможность достаточно сносно питаться и покупать себе повседневные товары, их доходов недостаточно для приобретения предметов длительной эксплуатации (смартфона, компьютерной и бытовой техники, мебели). Кроме того, у этой группы людей нет возможности повысить свой материальный статус, им приходится рано или поздно брать кредит на покупку товаров длительного пользования, отметил Логинов.Нашлись и те, у кого оценка своих потребительских возможностей в 2019 году вызвала затруднение. При этом они склонны полагать, что их материальное положение в ближайшее время, скорее всего, ухудшится.И только 28,3% респондентов чувствуют уверенность в завтрашнем дне, не боятся снижения своего жизненного уровня и имеют возможность покупать товары длительного пользования.