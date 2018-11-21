ВСУ поставили в строй технику времен Афганской войны
На состоявшемся недавно в Донецкой области учении танковых подразделений украинской армии военные эксперты разглядели среди устаревших образцов техники бронемашину, более подходящим местом для которой является исторический музей, пишет Российская газета.
Речь идет о бронированной машине разминирования – БМР-2. Спроектирована она была в Киеве (в 482-м конструкторско-технологическом центре) еще в советское время на базе среднего танка Т-54Б, созданного в середине 1950-х годов.
Данная машина активно применялась военными инженерами 40-й армии, входившей в состав Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
БМР-2 имеет обычное монолитное бронирование и достаточно легко поражается даже устаревшими реактивными противотанковыми гранатами. Машину вооружили дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом «Утес» (12,7 мм).
Вес бронированной машины – 36,6 тонн. Мощность двигателя – 520 л.с. Экипаж – 5 человек. Перед машиной на специальной кран-стреле устанавливаются два колейных минных трала КМТ-7 «Парнас», которые создают две безопасные колеи шириной 800 мм. Монтаж тралов занимает более 3 часов, отцепка и демонтаж – около 20 минут.
При необходимости БМР-2 может использоваться для перевозки инженерного оборудования массой до 3 тонн.
Несмотря на то, что машина считается устаревшей моделью, она всё еще предлагается для приобретения Львовским танкоремонтным предприятием. Однако стран, желающих обзавестись этим раритетом, уже длительное время не находится.
Речь идет о бронированной машине разминирования – БМР-2. Спроектирована она была в Киеве (в 482-м конструкторско-технологическом центре) еще в советское время на базе среднего танка Т-54Б, созданного в середине 1950-х годов.
Данная машина активно применялась военными инженерами 40-й армии, входившей в состав Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
БМР-2 имеет обычное монолитное бронирование и достаточно легко поражается даже устаревшими реактивными противотанковыми гранатами. Машину вооружили дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом «Утес» (12,7 мм).
Вес бронированной машины – 36,6 тонн. Мощность двигателя – 520 л.с. Экипаж – 5 человек. Перед машиной на специальной кран-стреле устанавливаются два колейных минных трала КМТ-7 «Парнас», которые создают две безопасные колеи шириной 800 мм. Монтаж тралов занимает более 3 часов, отцепка и демонтаж – около 20 минут.
При необходимости БМР-2 может использоваться для перевозки инженерного оборудования массой до 3 тонн.
Несмотря на то, что машина считается устаревшей моделью, она всё еще предлагается для приобретения Львовским танкоремонтным предприятием. Однако стран, желающих обзавестись этим раритетом, уже длительное время не находится.
- Использованы фотографии:
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