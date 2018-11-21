Словакия полностью откажется от российского вооружения и техники

Словакия приняла решение о покупке 14 американских истребителей F-16 на замену устаревшим российским МиГ-29, тем самым "сделав важный шаг к разрыву важной связи с Россией", заявил в интервью Defense News государственный секретарь Министерства обороны страны Роберт Ондрейчак. Перевод материала предоставлен ИноТВ.По словам чиновника, сделка по приобретению американских истребителей F-16 поможет Братиславе избавиться от устаревших "русских МиГ-29" и таким образом "порвать с Россией". Ондрейчак заявил, что словацкое министерство обороны делает "все возможное", чтобы порвать с российским военно-промышленным комплексом "так быстро, как можем". А полному разрыву мешают МиГ-29, стоящие на вооружении словацких ВВС, так как обслуживаются они русскими. Поэтому решение о закупке американских F-16 выводит Словакию из зоны влияния России, отметил словацкий госсекретарь и добавил, что с этой же целью вооруженные силы страны собираются приобрести несколько вертолётов Sikorsky UH-60M Black Hawk на замену Ми-17 советской разработки.Напоминаем, что Словакия приняла решение о закупке в США 14 истребителей F-16V Block70/72 производства компании Lockheed Martin в июне 2018 года. Решение было принято по результатам тендера, в финальной части которого также принимал участие шведский Saab JAS-39C/D Gripen. Предполагаемая стоимость сделки – 1,59 млрд евро. Поставляемые самолеты будут оснащены бортовыми РЛС SABR с АФАР, нашлемными системами целеуказания, комплексами РЭБ AN/ALQ-213 системами постановки пассивных помех AN/ALE-47 и другим оборудованием. В поставку также должны войти 130 управляемых ракет класса "воздух – воздух" средней и малой дальности, 170 комплектов управляемых бомб, тренажер, наземное оборудование, запасные части и пакет техподдержки.Словакия вступила в Евросоюз и НАТО в 2004 году и с тех пор делает ставку на американскую технику. Поставка первых F-16V в интересах словацких ВВС планируется в 2022 или 2023 году.