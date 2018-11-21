Глава ЦБ РФ: Пора готовиться к валютным войнам

Введение взаимных протекционистских барьеров между крупнейшими экономиками — всё это негативно влияет на глобальную торговлю и создает угрозы для устойчивого глобального роста. Такая ситуация способна обвалить фондовые рынки.

Мир может скатиться в условия валютных войн. Такое мнение приводит глава Центробанка России. По словам Эльвиры Набиуллиной, экономический миропорядок уже сейчас испытывают на прочность торговыми войнами, которые разгораются между различными странами. Мягкая политика притока капитала, по мнению главы Банка России, может смениться на политику продолжительного его оттока, что нанесёт в первую очередь удар по развивающимся рынкам, к которым относится и РФ.Набиуллина считает, что виновниками уже сложившейся обстановки и возросшей угрозы полноценной валютной войны на мировом рынке являются США и Китай.Глава ЦБ РФ:Этот обвал и станет, как считает Эльвира Набиуллина, началом валютных войн, к которым пора готовиться.Она отмечает лихорадочный характер изменений в мировой экономике. Без каких-либо объективных причин цена на нефть всего за несколько дней обрушилась на 10-12 долларов. Это вызывает панические настроения у трейдеров, которые всерьёз опасаются повторения известных событий 2014 года, когда цены на нефть рухнули вдвое.Многие эксперты считают, что в случае начала валютных войн победителя в мире не будет. При этом в большей степени могут пострадать те экономики, которые имеют под собой реальную товарно-промышленную базу, так как она может лишиться монетарного капитала - инвестиций.