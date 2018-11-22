Почему умирает Украина

Появление Украины как независимого государства в 1991 году произошло не вследствие борьбы народа Украины за независимость, а по банальной причине: развалился Советский Союз, и республика стала самостоятельным государством. Бывшая коммунистическая и хозяйственная элита для обоснования и сохранения своей власти и разграбления советского наследства вместо рухнувшей коммунистической идеологии положила в основу государственной идеологии русофобский галицкий национализм, отрицающий русские корни населения Украины и построенный на ненависти ко всему русскому.Симбиоз коммунистов и националистов сформировал первую элиту Украины, заложив основу вектора развития Украины. Строительство государства началось не с позитива и созидательной идеи обеспечения благосостояния граждан, а негатива и разрушительной идеи противостояния с Россией, проклятии своего прошлого и попытке найти свою новую идентичность на основе мифической истории и ложных постулатах многовекового гнета со стороны России. Элита начала строить государство не для граждан Украины, а попыталась из бывшей республики сделать анти-Россию.Этот вектор развития Украины был всегда, с момента получения независимости все элиты проводили именно такую политику, и не случайно Кучма назвал главную книгу своего президентства «Украина — не Россия», отражающей самую суть строительства украинского государства.В процессе разграбления советского наследства сформировалась олигархическая элита и с течением времени сама стала властью, подмяв под себя бывших советских чиновников и сохранив националистическую идеологию. Олигархат использовал националистов теперь уже в своих клановых интересах и сформировал свою политическую элиту, обеспечивающую становление национал-олигархической системы власти.Главной опорой этой власти стали националисты и развращенное воровством и безнаказанностью чиновничество. Многие из чиновников, не будучи по своей сути националистами, усиленно продвигали идеи национализма во имя своей служебной карьеры.Запад, позволив олигархам вывести капиталы, взял под полный контроль украинские элиты, превратил Украину в плацдарм давления на Россию в глобальном противостоянии с ней и содействовал созданию националистического и русофобского государства, разрушающего основы государственности и провоцирующего противостояние в обществе.Ситуация усугублялось еще и тем, что Украина была искусственно скроенным государством, включившем за предыдущие исторические периоды в свой состав территории и народы, входившие в разные государственные образования. То есть население Украины было полиэтничным, состоящим из различных этносов со своими традициями, обычаями, религией, языком и менталитетом.Единого украинского народа и тем более украинской нации на этой территории никогда не было. Несмотря на это, новые украинские элиты решили строить государство путем формирования не политической нации, предполагающей единство всех проживающих на этой территории этносов и обеспечение их интересов, а социобиологической нации, отстаивающей интересы только «коренного» украинского этноса, каким считала себя часть населения Украины, проживающая в основном в Галиции.В соответствии с принятой концепцией государство Украина изначально строилось на насилии, попытке ассимилировать другие этносы и сделать всех украинцами и навязывании противостояния с Россией. При этом элиты навязывали всем ложные национальные интересы Украины – достижение независимости и построение украинского государства любым путем.Вместо реализации национальных интересов, направленных на обеспечение благосостояния и безопасности граждан, элиты строили и строят государство во имя какой-то мифической «самостийности», несущей только невзгоды и испытания ее гражданам. Достижение благосостояния даже не декларируется украинской властью, все построено на насилии и обмане. Под ложным лозунгом «Европа нам поможет» населению бросили пряник в виде перспективы присоединения к европейской цивилизации через ассоциацию с Евросоюзом, который даже в отдаленной перспективе не видит Украину своим членом и рассматривает ее только как рынок для своей продукции и как плацдарм давления на Россию.При содействии Запада элиты Украины практически уничтожили промышленность, доведя страну до экономической и социальной катастрофы, государство уже не может себя содержать и живет за счет кредитов, подавляющая часть населения обречена на нищенское существование, а на Донбассе развязана гражданская война. За годы независимости население Украины, по официальной статистике, сократилось с 52 млн. до 42 млн. человек, а фактически значительно больше. Интеллектуальная часть населения и молодежь эмигрируют в другие страны, поскольку не видят на Украине никаких перспектив.Ни в одном из направлений государственной и общественной жизни Украина ничего не добилась, везде только одни провалы. Естественно, встает вопрос: ради чего строится это государство? Только во имя интересов кучки правящего класса и олигархии, наживающихся на эксплуатации государства и общества, а также удовлетворения амбиций Запада в противостоянии с Россией.Население самостоятельно не может изменить курс государства, это прерогатива элит. На Украине сегодня нет элит, ориентированных на строительство мощного государства, работающего в интересах общества. Существующие элиты могут привести Украину только к одному — разрухе и развалу государства. За почти три десятилетия государственного строительства не было ни одной попытки изменения курса развития Украины. Кроме продажной элиты и компрадорского бизнеса, правящий класс так и ничего не родил, нет на Украине государственников, способных выстроить жизнеспособную конструкцию. Украинская элита предпринимала и предпринимает все возможное к недопущению становления контрэлиты государственников, отлично понимая, что это ее могильщик.Потенциально контрэлита могла появиться на Украине весной 2014 года во время массовых протестов против путчистов и в республиках Донбасса, который правящий режим не контролирует. Но этого не произошло. Возглавившая народные протесты контрэлита частично была физически уничтожена властью путчистов, частично репрессирована по тюрьмам, частично эмигрировала в Россию. На Донбассе с помощью местных олигархических элит и кремлевских кураторов государственники были отстранены от власти и заменены на послушных исполнителей.Потенциально на базе эмиграции возможно было формирование контрэлиты, но, оторванная от Украины, она никак не может повлиять на происходящие там процессы. Контрэлита должна действовать на территории государства, только тогда она может добиваться конкретных результатов.Предстоящие президентские и парламентские выборы также ничего не изменят, на Украине нет политических сил, способных кардинально изменить курс государства, существующие элиты будут действовать только в форватере уже сложившихся отношений и вести Украину к распаду.В таком беспомощном виде Украина уже неинтересна ни Западу, ни России. Западу нужно сильное государство, способное противостоять России, сегодняшняя Украина и на эту роль скоро будет уже неспособна. Для России разоренная и разобщенная Украина, низведенная до состояния жалкого нищего с протянутой рукой, также не будет представлять ни угрозы, ни интереса, пока не придет конец этому недоношенному государству. Процесс гниения и распада Украины приближается к своему логическому завершению, и уже никто и ничто не сможет его остановить.